13 gennaio 2015 13:59 Lasagne ai cardi e taleggio

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 4-6 persone Le lasagne ai cardi sono un primo piatto gustoso e vegetariano realizzato con sfoglie di pasta all'uovo condite con besciamella, cardi, taleggio e noci. Piatto facile da realizzare e adatto a tutte le occasioni, le lasagne ai cardi possono essere preparate anche in anticipo e infornate al momento opportuno. Se preferite, potete sostituire il taleggio con la fontina o, per un sapore più deciso, con il gorgonzola o il roquefort.

INGREDIENTI sfoglie secche di pasta all'uovo 12

besciamella 600 g

cardo un

taleggio 200 g

noci sgusciate 20

brodo vegetale un mestolo

parmigiano grattugiato 100 g

PROCEDIMENTO

Preparate la besciamella come descritto qui. Quindi aggiungete il brodo e 3 cucchiai di parmigiano grattugiato. Mescolate e tenete da parte. Pulite il cardo come descritto qui. Quindi, tagliatelo a pezzetti e lessateli in abbondante acqua bollente per circa 20 minuti (o fino a quando non saranno teneri). preparare la besciamella e lessare i cardi

Distribuite un velo di besciamella sul fondo di una teglia, quindi aggiungete al resto della besciamella i cardi lessati, strizzati e tritati. Cuocete le sfoglie in acqua bollente salata per 1-2 minuti, quindi fatele asciugare su un canovaccio e cominciate a comporre gli strati delle lasagne. comporre le lasagne

Formate gli strati in questo modo: pasta, besciamella, taleggio a pezzetti e noci tritate grossolnamente. Proseguite fino a esaurimento degli ingredieni e concludete con la besciamella e una spolverata abbondante di parmigiano grattugiato. formare gli strati

Infornate le lasagne ai cardi a 200 gradi per circa 20-30 minuti, dovranno essere dorate in superficie. Sfornate e lasciate riposare per qualche minuto prima di servire.

Lo sapevate che... I cardi sono un ortaggio gustoso e versatile, anche se difficile da pulire e preparare per le ricette. Si parte da coste filamentose e legnose per arrivare al cuore tenero e delicato da utilizzare in cucina. Una volta fatta l'operazione di pulitura, però, potrete utilizzarli per risotti e sformati, frittate e torte salate :)