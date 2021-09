World Wellness Weekend 2021: appuntamento in Val di Fiemme

Convention, escursioni tra le Dolomiti patrimonio UNESCO, danze, aperitivi fioriti e percorsi benessere in e outdoor si uniranno a iniziative in hotel e aziende, laboratori nella natura con gli animali, healthy menù stellati e osservazioni stellari. In contemporanea anche tre grandi eventi nell’evento: il Fiemme Namasté Festival, Fiemme senz’Auto e i Campionati del Mondo di Skiroll.



Totale sicurezza - Per tre giorni, dal 17 al 19 settembre, l’evento si svolgerà in totale sicurezza, in luoghi in cui dove si può esaudire il desiderio di respirare aria pulita e godere della bellezza della valle trentina che rivelerà la sua natura profonda, grazie a percorsi, attività, eventi collaterali, momenti di studio e approfondimento che rispondono ai 5 pilastri del benessere individuati dal World Wellness Weekend: riposo e creatività, nutrizione e immunità, movimento e vitalità, mindfulness e serenità, motivazione e solidarietà.



Convention inaugurale - Si parte venerdì 17 alle 17 con la Convention inaugurale organizzata dalle aziende del territorio a Casa Starpool (Ziano di Fiemme), sede di Starpool, impresa specializzata in wellness e spa che ha accompagnato la Val di Fiemme nel percorso di adesione al Wellness Weekend. Al centro, il tema del benessere come motore di sviluppo economico. Per tutto il fine settimana, dall’alba al tramonto, si succederanno escursioni tra le Dolomiti Patrimonio UNESCO al suono di un corno, danze-spettacolo e aperitivi fioriti, percorsi Kneipp outdoor, laboratori del fieno rigeneranti, osservazione delle stelle, passeggiate notturne in ascolto del respiro del bosco e momenti dedicati alla cura degli animali, cavalli, mucche, capre e pecore. I ristoranti della valle proporranno l’healthy menu elaborato appositamente in collaborazione con lo chef stellato Alessandro Gilmozzi. Si aggiungeranno attività ed eventi a tema organizzati dagli hotel dalle aziende del territorio.



Tre appuntamenti molto green - Spazio in contemporanea a tre grandi eventi nell’evento: il Fiemme Namasté Festival – due giorni di yoga, karate e tai chi –, il Campionato del Mondo di Skiroll Val di Fiemme e Fiemme Senz’auto, una intera giornata dedicata alla sensibilità ambientale e alla riscoperta lenta del territorio con la Statale 48 delle Dolomiti chiusa al traffico veicolare: un invito a percorrere a piedi, in bicicletta o con qualsiasi altro mezzo non motorizzato i 13 chilometri da Cavalese a Predazzo.



Per maggiori informazioni: www.visitfiemme.it