Weekend: le sagre gastronomiche del fine settimana

Nonostante il gran caldo sono numerosi in tutta Italia gli appuntamenti di gusto, con tante sagre dedicate a chi ama le cose buone. Ecco allora, da Nord a Sud, le manifestazoni più interessanti in calendario da venerdì 22 a domenica 24 luglio

SAGRA DELLA “SEUPA À LA VAPELENENTSE DECO”, Valpelline (Aosta)

– Le montagne della Valle d’Aosta e la corona fresca e verdeggiante di uno splendido paesaggio sono la cornice perfetta per scoprire questa antica preparazione della tradizione gastronomica valdostana. L’appuntamento è da venerdì 22 a domenica 24 luglio con il clima festoso e la buona cucina di una sagra che ormai nella zona è un appuntamento tipico dell’estate. Protagonista è la vapelenentse; una antica e celebre zuppa, a base di pane bianco raffermo e fontina, tipico della tradizione contadina locale. Non è difficile da preparare: basta tagliare a fette il pane e la fontina, sovrapporli una all’altro in una terrina, bagnarli con brodo e ricoprirle con burro fuso e con una spolverata di cannella: il tutto va poi passato a cuocere in forno. La zuppa è nata per riutilizzare il pane avanzato e diventato raffermo ma è diventata una vera prelibatezza. Oltre a tante cose buone, la sagra offre musica e danze popolari, oltre alla presenza di artigiani locali con i loro migliori prodotti. Info: www.lovevda.it

ARROSTICINI VS BOMBETTE FESTIVAL - Seregno (Monza Brianza)

– Meglio gli arrosticini abruzzesi o le bombette pugliesi? Una vera disfida di buoni sapori, in programma da giovedì 21 a domenica 24 luglio, per assaggiare i due “contendenti” e decretare il proprio personalissimo vincitore. Il punto di ritrovo è Piazza Risorgimento, teatro della disfida tra i classici spiedini di carne di pecora arrostita abruzzesi e i tipici involtini di carne ripieni di spezie e formaggio fanno bella mostra di sé su una griglia di oltre 40 metri. E per rinfrescarsi, ci sono boccali spumeggianti di ottima birra. La cucina è a disposizione giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 18.00 mentre la domenica si comincia alle 11 del mattino. La prenotazione non è obbligatoria. In occasione della festa, i negozi del centro restano aperti nella serata di giovedì 21 luglio.

BOSCHETTI STREET FOOD, Monza –

Continuano gli appuntamenti con lo street food di qualità, in programma per tutto il mese: i Boschetti Reali di Monza, la grande area verde che da piazza Citterio si estende fino all’ingresso sud della reggia e dei Giardini Reali, in pratica il naturale collegamento tra la Villa Reale e il centro storico della città, fino al 31 luglio ospitano i classici e coloratissimi food truck presso i quali assaporare le migliori specialità “da strada” con ottimi prodotti tipici dell’enogastronomia italiana e internazionale, annaffiati da freschi e spumeggianti boccali di birra o da un buon bicchiere di vino. Per informazioni: www.comune.monza.it

BIRRIAMO, CORIANO (Rimini) –

Nella graziosa cittadina dell’entroterra riminese i birrifici indipendenti fanno squadra per presentarsi ai consumatori con i loro migliori prodotti e, soprattutto, con le loro storie fatte di innovazione e di ricerca di gusto. Da venerdì 22 a domenica 24 luglio, ci si ritrova al Parco dei Cerchi per scoprire questo mondo fatto di sapori freschi e spumeggianti, perfetti per dare più gusto alle sere d’estate. Naturalmente, oltre al buon bere, ci sono anche tante cose buone da mangiare, come vuole la tradizione gastronomica romagnola. Ci sono anche musica dal vivo, animazione e laboratori. Ingresso libero e orario continuato dalle 18 a mezzanotte. Informazioni: terredicoriano.it.

SAGRA DEL TOTANO FRITTO, Bientina (Pisa)

– Continuano fino al 31 luglio i fine settimana all’insegna delle specialità gastronomiche di terra e di mare; l’appuntamento è presso il campo sportivo di Bientina, in provincia di Pisa per la Sagra del Totano Fritto, che giunge alla sua edizione numero 19. La manifestazione è l’occasione per gustare pizze, schiacciatine alla nutella e soprattutto il piatto principe della sagra: la frittura di totani. Non mancano altre specialità di terra e di mare, come i gamberoni in guazzetto, il tagliere di mare e l’immancabile bistecca di manzo. Accanto agli spazi attrezzati per mangiare è presente un parco giochi per bambini.

FESTA DEL TORTELLO E DELLO GNOCCO, Vicchio di Mugello (Firenze) -

Ultimo appuntamento in Toscana in programma con questa bella sagra che si conclude domenica 24 luglio, per un weekend di gusto e di tradizione, immersi nella natura del Lago Viola a Vicchio di Mugello. La festa è tutta dedicata ai buoni sapori e al divertimento: ci sono tortelli e gnocchi, rigorosamente preparati a mano utilizzando le patate mugellane, da assaggiare negli stand gastronomici, aperti a cena (il sabato e la domenica anche a pranzo), insieme ad altri piatti tradizionali come i tortelli di patate o gli gnocchi di patate conditi con il classico ragù di carne oppure con il ragù di cinghiale; carne alla brace di maialino o di cinghiale. Ci sono inoltre un’area all’aperto per gli aperitivi e uno spazio giochi per i bambini. Informazioni: www.facebook.com/festadeltortello.

SAGRA TE LU RANU, Merine - Lizzanello (Lecce)

- Questa bella sagra estiva celebra il grano (Lu Ranu), il re dei cereali. Quest’anno, in occasione della 28esima edizione, sono in programma tante novità: da venerdì 22 a domenica 24 luglio via Peppino Impastato e Piazza San Giovanni Paolo II ospitano il mercato e l’area dedicata agli artigiani: il fulcro della festa è nel Centro Pastorale San Giovanni Bosco dove si trovano l’antica ajera, il grande palco dei concerti e gli immancabili stand gastronomici. Qui, oltre ad ascoltare tanta buona musica, si può mangiare, scoprendo gli ottimi piatti della tradizione salentina, tra cui le orecchiette al sugo o “cu le rape”, “ranu stumpatu”, “fave nette cu le cecore reste”, “pittule”, “muersi”, “pezzetti te cavallu” e, le polpette della nonna. Informazioni: www.sagrateluranu.it