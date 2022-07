Valtournanche e Breuil-Cervinia: una settimana di eventi dedicata al Cervino

Gli eventi, organizzati dal Comune di Valtournenche , spaziano dalle tranquille passeggiate nella natura, alle escursioni in mountain bike o a cavallo , alle prove pratiche di golf , ai giochi in piscina e agli incontri con i campioni.

La Settimana del Cervino

Breuil-Cervinia e Valtournenche

è, a tutti gli effetti, un invito a scoprire o riscoprire la montagna d’estate. Il programma a disposizione di chi sceglie la zona diper un soggiorno in occasione dei giorni della manifestazione, è molto ricco e variegato: ci sono le lezioni di sci e snowboard sulle piste aperte per la stagione di sci estivo, le escursioni a piedi o a cavallo, adrenalinici percorsi per la mountain bike, la possibilità di mettersi alla prova nel golf o ancora di sperimentare le emozioni del parapendio o, al contrario, di rilassarsi con lo yoga in mezzo alla natura. Chi ama la cultura alpina, ha la possibilità di scoprire le meraviglie dell’artigianato artistico valdostano, oppure di partecipare a incontri musicali e letterari, scoprendo i nuovi libri dedicati alla montagna.

Il campo base della Settimana del Cervino si trova nella Piazzetta delle Guide di Valtournenche, oppure a Breuil-Cervinia, in Piazza della Chiesa, dove sono installati i punti informazioni nel quale ricevere notizie sulle diverse attività ed effettuare le eventuali prenotazioni.

Tra i diversi appuntamenti, segnaliamo:

lunedì 11 luglio,

presso il Centro congressi di Valtournenche, lo spettacolo teatrale "I sogni impossibili, il quindicesimo ottomila di Fausto De Stefani”, messo in scena dalla compagna (S)legati).

Giovedì 14

è possibile visitare l'atelier dell'artista del legno Giangiuseppe Barmasse; alle ore 17 presso il Palais Gran Becca di Breuil-Cervinia, si svolge la presentazione della Coppa del mondo di sci alpino che il prossimo autunno per la prima volta farà tappa a Cervinia. Alle ore 21, “Emozioni olimpiche” con Kristian Ghedina, Greta Laurent, Federico Pellegrino e altri protagonisti degli sport invernali.

Sabato 16,

appuntamento nella Piazzetta delle Guide di Valtournenche con una serie di incontri e di presentazioni di libri dedicati alla montagna. La sera, alle ore 20 è in programma il concerto di Dolcenera & I Neri per caso, presso la Chiesetta degli Alpini di Breuil-Cervinia. L'ingresso è gratuito. Al termine verrà acceso un grande falò.

Tutte le informazioni sul sito www.cervinia.it.