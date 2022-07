Sagre di gusto: ecco le più belle del weekend

BOSCHETTI STREET FOOD, Monza

– Gli appuntamenti coprono tutto il mese di luglio e sono dedicati agli appassionati dello street food di qualità: i Boschetti Reali di Monza, la grande area verde che da piazza Citterio si estende fino all’ingresso sud della reggia e dei Giardini Reali, in pratica il naturale collegamento tra la Villa Reale e il centro storico della città, fino al 31 luglio ospitano i classici e coloratissimi food truck presso i quali assaporare le migliori specialità “da strada” con ottimi prodotti tipici dell’enogastronomia italiana e internazionale, annaffiati da freschi e spumeggianti boccali di birra o da un buon bicchiere di vino. Per informazioni: www.comune.monza.it

MOSTRA DELLA TOMA DI LANZO E DEI FORMAGGI D’ALPEGGIO, Usseglio (Torino) -

Due weekend dedicati alla bontà del formaggio: appuntamento da venerdì 8 a domenica 10 luglio e poi ancora nel weekend successivo a Usseglio, in Val di Lanzo, si scopre la meravigliosa toma locale. L’occasione è offerta dalla tradizionale Mostra regionale della Toma di Lanzo e dei Formaggi d'Alpeggio, alla quale partecipano numerosi produttori provenienti da varie regioni d’Italia. Si possono degustare formaggi e prodotti tipici, ma anche ammirare oggetti di artigianato e delle tradizioni locali. Tra le prelibatezze da scoprire, oltre ai formaggi d’alpeggio, quelli Dop del Piemonte e della Provincia di Torino ci sono altri prodotti caseari d’eccezione come la Fontina d’Aosta, Tête de Moine, i formaggi della Valle Camonica, i caprini e molti altri ancora. Accanto a loro, a fare da corona, ci sono altre tipicità locali come il Salame di Turgia e i Torcetti, e attività per grandi e bambini, come degustazioni guidate proposte dagli esperti, le cene valligiane, i laboratori didattici per scoprire come si fanno il formaggio e il burro, workshop e alpeggi didattici. Novità di questa edizione sono le “Pedalate al sapore di Toma“, escursioni guidate in bicicletta con partenza nel pomeriggio dal centro storico di Usseglio, arrivo all’Alpeggio Menzio per l’apericena e il rientro in paese in serata. Informazioni: www.sagradellatoma.it

FESTA DEL TORTELLO E DELLO GNOCCO, Vicchio di Mugello (Firenze) -

Continuano gli appuntamenti in Toscana in programma tutti i fine settimana fino a domenica 24 luglio, per weekend di gusto e di tradizione, immersi nella natura del Lago Viola a Vicchio di Mugello. La festa è tutta dedicata ai buoni sapori e al divertimento: ci sono tortelli e gnocchi, rigorosamente preparati a mano utilizzando le patate mugellane, da assaggiare negli stand gastronomici, aperti a cena (il sabato e la domenica anche a pranzo), insieme ad altri piatti tradizionali come i tortelli di patate o gli gnocchi di patate conditi con il classico ragù di carne oppure con il ragù di cinghiale; carne alla brace di maialino o di cinghiale. Ci sono inoltre un’area all’aperto per gli aperitivi e uno spazio giochi per i bambini. Informazioni: www.facebook.com/festadeltortello.

SAGRA DEL TOTANO FRITTO, Bientina (Pisa) –

Quattro fine settimana, da sabato 9 a domenica 31 luglio, all’insegna delle specialità gastronomiche di terra e di mare; l’appuntamento è presso il campo sportivo di Bientina, in provincia di Pisa; la Sagra del Totano Fritto, che giunge alla sua edizione numero 19, è l’occasione per gustare pizze, schiacciatino alla nutella e soprattutto il piatto principe della sagra: la frittura di totani. Non mancano altre specialità di terra e di mare, come i gamberoni in guazzetto, il tagliere di mare e l’immancabile bistecca di manzo. Accanto agli spazi attrezzati per mangiare è presente un parco giochi per bambini.

FESTA DELLA LAVANDA, Castelnuovo di Assisi, Assisi (Perugia) -

Ultimo fine settimana in compagnia dell’inebriante profumo della lavanda: nel fine settimana 9-10 luglio si conclude la Festa della lavanda di Castelnuovo di Assisi, un evento all’insegna della natura e delle cose buone di una volta. La festa è un’occasione per trascorrere una giornata in campagna, tra filari di spighe viola di lavanda, ma anche alla scoperta di meravigliosi giardini di salvie ornamentali e di campi di erbe aromatiche, mentre a poca distanza, la splendida Assisi è sempre la meta perfetta per una visita. Nelle vie del centro di Castelnuovo sono allestite una mostra di florovivaismo con le piante, con le proposte dei migliori vivaisti specializzati in collezioni di piante rare, rose, agrumi, piante grasse, e il mercatino dei prodotti artigianali di qualità. Sono in programma visite guidate (a pagamento) alla scoperta dei profumi di piante aromatiche spesso sconosciute, i corsi dedicati a unguenti, oleoliti e tisane (durata corso circa 2 ore, su prenotazione), un concorso fotografico e uno di pittura: infine si può assistere alla distillazione degli oli essenziali. Ingresso gratuito. Informazioni: www.illavandeto.com

BUFALA FEST, Napoli

– Due weekend in compagnia dei sapori della grande tradizione, come carni, affettati e, naturalmente formaggi: appuntamento a Napoli nei weekend sabato 9-domenica 10 luglio con bis in quello successivo, quando il lungomare di Napoli si trasforma per l’occasione in una cucina a cielo aperto, dove produttori e chef stellati propongono ai visitatori "I sapori della Filiera": ricette sfiziose e ricercate in cui la carne di bufalo viene sapientemente unita a prodotti campani a chilometro zero. Fanno corona al buon mangiare una serie di eventi, iniziative. laboratori e show-cooking. A “Bufala Fest”, insomma, non c’è solo mozzarella, ma sono presenti tutti i prodotti del bufalo e della bufala: carni, salumi, formaggi e latticini vari il cui gusto è esaltato da abbinamenti con prodotti tipici locali. Grazie al contest I Sapori della Filiera, ciascuno può mettere in gioco la propria creatività in cucina, realizzando piatti unici con almeno un prodotto della filiera bufalina. Informazioni: www.bufalafest.com

WINE E TARANTA FEST, Teora (Avellino)

– Un fine settimana, da venerdì 8 a domenica 10 luglio, tutto dedicato alla musica più sfrenata e al buon vino d’Irpinia, per scoprire o riscoprire sapori e tradizioni della regione. il borgo di Teora, in provincia di Avellino, ospita questa bella sagra in cui le tradizioni enogastronomiche e quelle culturali locali si uniscono in una festa davvero speciale. Le vie del borgo ospitano degustazioni di vini e prodotti tipici locali, accompagnate da musica dal vivo. Ci sono spettacoli teatrali e di danza, proiezioni d’autore, allestimenti d’arte, spazi dedicati alle associazioni presenti sul territorio per un vero itinerario tra i segreti dell’artigianato e i sapori locali. Informazioni: www.facebook.com.

SAGRA DEL PESCE SPADA DI ACITREZZA, Acitrezza - Aci Castello (Catania)

– Da venerdì 8 a domenica 10 luglio l’appuntamento è con il buon pesce spada pescato dalle spadare locali; questo ottimo pesce viene cucinato su quattro grandi griglie, e poi condito con olio, limone, origano, sale e insalata fresca. Il tutto è accompagnato dall’immancabile bicchiere di buon vino bianco insieme al pane di casa. Sulla scia del grande successo di pubblico riscosso negli anni passati, è riproposta anche quest’anno la mostra ed esposizione dell’artigianato e dei prodotti tipici locali, esposi nello splendido scenario del Lungomare dei Ciclopi, con lo sfondo della marineria con l’isola Lachea ed i faraglioni dei Ciclopi. Informazioni: www.facebook.com.