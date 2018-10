Una domenica green, a spasso tra gli olivi

Sono stati migliaia infatti i partecipanti alla prima edizione di questa salutistica promozione di uno dei prodotti che più caratterizzano la Penisola: in cammino tra stupendi tronchi contorti e scolpiti dai secoli, sullo sfondo di paesaggi affascinanti migliaia di persone hanno osservato le fronde argentate mosse dal vento.



L'oro verde - Sono già oltre 120 in tutta Italia le città che hanno raccolto l’invito dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio per proporre incontri, itinerari, degustazioni. Dal Trentino alla Sicilia dunque saranno tante le occasioni per camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, con itinerari dedicati a famiglie e appassionati alla scoperta del patrimonio olivicolo italiano, attraverso paesaggi legati alla storia ed alla cultura dell’oro verde.



L'Anno del cibo italiano - Come l’anno passato ogni Comune ha selezionato un tragitto tra gli olivi con caratteristiche uniche storiche e ambientali, con un occhio di riguardo al principe della tavola mediterranea, l’olio extravergine, grande protagonista nell’Anno del Cibo Italiano, che vede anche il turismo enogastronomico crescere con un trend deciso. I turisti del settore toccano ormai il 30% con una crescita di quasi il 10% rispetto al 2016 come testimoniano autorevoli studi.



Per maggiori informazioni: www.camminatatragliolivi.it