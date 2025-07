Marcellano VinCanta 2025: in Umbria all’insegna del buon bere

Il borgo di Marcelliano, in Umbria, è un piccolo gioiello che affonda le sue radici nei resti di un castello medievale e conserva ancora oggi l’impronta del suo glorioso passato. Tra mura, archi e vicoli in posizione panoramica sulla valle sottostante, questo piccolo centro, frazione del Comune di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, ospita Marcellano VinCanta una bella sagra dedicata al buon bere e alle cose buone: in programma nei fine settimana 11-13 e 17-20 luglio.