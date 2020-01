Trentino: Golosaneve, un percorso tra malghe e sapori

Si parte con le ciaspole ai piedi lungo un percorso enogastronomico tra le malghe, alla scoperta dei sapori e delle tradizioni di montagna: l’appuntamento è in Trentino, nelle baite della Ski Area Polsa San Valentino, non lontano da Rovereto, per Golosaneve, una camminata con le ciaspole, sugli sci o in mtb, lungo un itinerario sui sentieri della Grande Guerra, ma tutto dedicato ai buoni sapori dei prodotti alpini.

L’itinerario prevede quattro soste nelle malghe e nei rifugi di Polsa di Brentonico, per gustare il meglio del territorio e scoprire i suoi prodotti di eccellenza. L’itinerario si snoda lungo un percorso di 10 chilometri per 350 metri di dislivello, con soste di ristoro e degustazione presso la Malga Montagnola, la Malga Vignola, la Baita Montagnola e la Baita Laghetto. E’ possibile raggiungere le malghe con le ciaspole gli sci o in mountain bike.



Fra le delizie che attenderanno i golosi, crostone con crema all’aglio, crostone con luganega trentina, formaggi locali accompagnati da miele e confetture, canederli alla trentina in brodo vino; e ancora goulash alla trentina, crauti biologici della Val di Gresta, polenta, strudel e crostata, il tutto da accompagnare con i migliori vini della zona.

Per iscriversi e per tutte le informazioni: www.visitrovereto.it.