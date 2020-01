Appuntamenti di gusto: le prime sagre di febbraio

L’inverno ancora non cede, ma le giornate cominciano pian piano ad allungarsi, promettendo qualche spiraglio che anticipa la primavera. i buoni sapori offrono tante occasioni di incontro, alla scoperta di numerosi prodotti di eccellenza e di territori affascinanti in tutta Italia. Ecco allora una selezione di eventi , dalle Alpi alla Sicilia, per il primo fine settimana di febbraio.

SAGRA DI SAN BELLO - Monastero di Berbenno (Sondrio)-Tre fine settimana, da venerdì 31 gennaio a domenica 16 febbraio, per scoprire o riscoprire antiche tradizioni valtellinesi La festa di origine medievale celebra San Benigno De' Medici, chiamato San Bello, fondatore della chiesa del borgo di Monastero. Ci sono le celebrazioni religiose e civili, con la processione, i riti civili, la musica dei concerti bandistici, seguiti da rappresentazioni e un banchetto con pietanze a base di gallina. Di domenica gli stand gastronomici sono aperti a pranzo, così come il 12 febbraio, festa del santo patrono. Domenica 16 febbraio si svolge anche la 3a edizione della San Bell The Cursa, corsa non competitiva e camminata a scopo benefico a favore della LILT. INFORMAZIONI www.sagradisanbello.it.



HAPPYCHEESE - Valli di Fiemme, Fassa e Primiero (Dolomiti) – Continuano fino a sabato 28 marzo gli aperitivi, le degustazioni, le cene e gli spettacoli che celebrano i buoni sapori della montagna lungo la Strada dei formaggi delle Dolomiti nelle valli di Fiemme, Fassa e Primiero. Happycheese è un evento ormai tradizionale, dedicato ai formaggi, ma anche ai vini, alla birra e agli altri prodotti della montagna, in una vera kermesse di sapore che sbarca anche sulle piste da sci. Un appuntamento speciale è in programma per Carnevale, nella giornata di Martedì Grasso a San Martino di Castrozza. Ad ogni tappa ci sono menu speciali e appuntamenti per i bambini INFORMAZIONI www.tastetrentino.it.



FESTA DEL RADICCHIO ROSSO – Dosson (Treviso) – Secondo fine settimana a Dosson, in provincia di Treviso, in compagnia del radicchio rosso, con ricette sfiziose e originali che conquistano il palato. Fino a domenica 2 febbraio l’ortaggio rosso rubino è protagonista di una lunga festa con un programma ricco di attività ed eventi. Gli stand gastronomici propongono diverse specialità a base di radicchio, in abbinamento con altri piatti e prodotti tipici. Ci sono spettacoli musicali e di gruppi folkloristici. INFORMAZIONI: www.radicchiorossodosson.it.



IL BROCCOLETTO DI CUSTOZA IN PIAZZA - Custoza (Verona) - Due weekend di gusto, da giovedì 30 gennaio a domenica 9 febbraio, con i sapori della tradizione veronese, alla scoperta dell'ortaggio tipico della zona. I prodotti tipici della terra morenica sono al centro della festa enogastronomica in onore di una delle delizie di nicchia più interessanti del territorio, presentato e preparato in tante ricette della tradizione. I broccoletti si raccolgono prima delle prime gelate e si gustano lessi, conditi con un filo d'olio extravergine d'oliva del Garda, un pizzico di sale e pepe, per accompagnare uova sode, fette di salame e naturalmente un buon bicchiere del vino tipico del luogo: il Custoza Doc. Gli stand enogastronomici sono aperti nelle giornate di giovedì e venerdì, a partire dalle ore 19.00, e sabato e domenica dalle 12.00 per il pranzo e dalle ore 19.00 per la cena. La manifestazione si svolge all'interno di una tensostruttura riscaldata. Domenica 2 febbraio si svolge anche la 5° marcia del broccoletto di Custoza, che prende il via alle ore 8.00 da Corte Cavalchina. INFORMAZIONI: www.broccolettodicustoza.com.



BAGNA CAUDA A MONALE – Monale (Asti) – La bagna cauda è una salsa calda a base di acciughe e aglio che si serve in abbinamento a carni e diverse verdure, crude o cotte. In occasione della sagra è possibile gustarla secondo l’antica ricetta tipica del Monferrato o, per chi lo preferisce, anche in versione senza aglio, in compagnia di altri piati tipici come salame, salame cotto e lardo, minestrina in brodo di carne, bollito misto e pere cotte al vino. Non mancano, naturalmente, i vini del territorio. Da sabato 18 gennaio a domenica 2 febbraio. INFORMAZIONI - prolocodimonale.it.



FIERA DELLA CANDELORA - San Bartolomeo a Mare (Imperia) – La festa ruota intorno a un caratteristico mercato all'aperto con un'esposizione di animali da fattoria, tipicità alimentari, piante, fiori e laboratori didattici. La festa della Candelora, che ha alle sue spalle circa tre secoli di storia, si svolge da sabato 1 a lunedì 3 febbraio e prevede iniziative ed eventi collaterali. Il mercato è allestito tra il Lungomare delle Nazioni e il Santuario di Nostra Signora della Rovere: protagonisti gli animali da fattoria e da allevamento, collocati all'interno dell'Uliveto della Rovere per l'esposizione e la vendita. Accanto alla fiera classica, spazio anche alle tipicità alimentari locali, regionali e italiane, alle piante, ai fiori e alle attrezzature agricole e per l'educazione ambientale, con laboratori e fattorie didattiche. La fiera è suddivisa in diverse aree tematiche, rappresentate da differenti colori. I bambini possono imparare a guidare per mano un asinello lungo un percorso segnato da birilli di gomma e ottenere così la "patente asinina" da Provetto Conduttore di Asinelli. Domenica 2 febbraio è in programma il trekking della Candelora, tra borghi, orti, chiesette e campagna, su una distanza di 8,5 Km e un dislivello di 150 m. (durata 3 ore) - INFORMAZIONI: www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it.



FESTIVAL DELLA CUCINA MANTOVANA - Mantova - Un intero mese all’insegna del gusto con sei fine settimana gastronomici da sabato 18 gennaio a domenica 23 febbraio. Si banchetta in allegria con tortelli, risotti, macarun e capunsel, stinco, costine, stracotto, luccio in salsa, polente e funghi e, naturalmente, tanti ttimi dolci. L’appuntamento è nello spazio di Grana Padano Arena (ex Palabam), il sabato solo per cena, la domenica invece anche a pranzo. La storia dei sapori del territorio è raccontata attraverso una serie di appuntamenti a tema, in uno spazio coperto e completo di tutti i servizi. INFORMAZIONI: www.facebook.com/festivalcucinamantovana.



WINE&SIENA - Siena – Appuntamento nelle sale del Palazzo Comunale e di numerosi altri importanti palazzi della cittadina toscana da sabato 1 a lunedì 3 febbraio, per degustare vini e prodotti gourmet, partecipare a masterclass e seminari sulle eccellenze premiate a “The WineHunter”, e insieme passeggiare in luoghi pieni di storia e di capolavori d’arte. L’evento apre ufficialmente venerdì 31 gennaio con “Small Plates Dinner”, una walking dinner durante la quale si assaggiano i piatti tipici di una decina di ristoranti della città, abbinati ai vini delle cantine presenti alla manifestazione. Sabato 1° febbraio si può partecipare a uno dei numerosi percorsi enogastronomici presso il Palazzo comunale, la Rocca Salimbeni e al Grand Hotel Continental. Domenica i percorsi enogastronomici si ripetono lungo tutta la giornata. Ci sono anche, sia sabato sia domenica, appuntamenti di degustazione di birre e grappe. INFORMAZIONI www.wineandsiena.it.



FESTA DI SANT'AGATA - Catania - La "Santuzza" è protagonista di una delle feste più sentite della Sicilia: da lunedì 3 febbraio a mercoledì 5 febbraio, Catania si dedica esclusivamente a celebrare la sua Patrona fra tradizioni, culto e folclore, in un vero bagno di folla. Il primo giorno, quest’anno lunedì 3 febbraio, è tutto dedicato all’offerta delle candele, alte o pesanti quanto la persona che chiede la protezione della Santa, in una processione che coinvolge anche i grossi ceri delle corporazioni o dei mestieri; al termine c’è lo spettacolo di fuochi d'artificio in piazza Duomo, ricordando che la Santa vigila sempre sul fuoco dell'Etna e contro gli incendi. Martedì 4 febbraio le strade della città si affolano di devoti che indossano il tradizionale "sacco", una bianca veste penitenziale stretta da un cordone, con cuffia nera, fazzoletti e guanti bianchi, per accompagnare il busto di sant'Agata in una processione che dura fino a tarda notte. La sera successiva, il 5 febbraio, si svolge la seconda parte della processione, con il passaggio per via di San Giuliano, su una pendenza ripida ed emozionante. I fuochi d'artificio segnano la chiusura dei festeggiamenti. INFORMAZIONI: www.festadisantagata.it.