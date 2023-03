Toscana: appuntamento con le camelie della Lucchesia

La mostra del 2023, oltre alla straordinaria fioritura delle camelie primaverili, offre una proposta enogastronomica con piatti tipici del territorio, concerti di musica jazz, la cerimonia giapponese del thè, animazione per bambini, mostre, eventi culturali, laboratori, visite guidate, caccia al tesoro, ex tempore di pittura (anche per bambini) e molto altro ancora.



Camelie, tradizione storica - Le camelie non solo rappresentano il territorio capannorese, ma sono anche un simbolo storico per la nostra regione. La loro presenza nel Compitese (prima) e nelle ville della Lucchesia e della Toscana (poi) trova infatti origine nella passione dell'oculista Angelo Borrini, medico personale del Duca Carlo Ludovico di Borbone. Il camelieto si estende su quattro ettari di terreno (la metà di proprietà del Comune di Capannori, l'altra metà concessa gratuitamente dagli abitanti del paese) e ospita ad oggi più di 1.500 piante appartenenti a circa 700 specie differenti. Si tratta della più vasta collezione italiana. Il Camellietum Compitese, che la cooperativa di comunità "Centro Culturale Compitese" ha creato e curato negli anni, oltre a essere stato insignito del titolo di "Giardino d'eccellenza" dall'International Camellia Society, è oggi il più importante e più grande di tutta Europa.



Rapporti internazionali - La dimensione internazionale - già rafforzata negli anni grazie alle collaborazioni con il Castello di Pillnitz e l'Università di Dresda (ogni anno è presente il sindaco della città) - quest'anno avrà una valenza ancor maggiore per il paese, per Capannori e per tutta la Toscana: Pieve e Sant'Andrea di Compito, noti come il "Borgo delle camelie", a marzo ospiteranno infatti anche il pre-congresso mondiale dell'International Camellia Society.Per una settimana circa 100 appassionati provenienti da tutto il mondo (dal Giappone fino alle Americhe, dall'Australia all'Inghilterra) visiteranno il camelieto, ma anche altri luoghi simbolo della regione (tra cui Lucca, Pisa e la Garfagnana).



Come visitare la mostra - La mostra sarà senza prenotazione per i privati mentre sarà obbligatoria per quanto riguarda i bus turistici e per gruppi, i visitatori saranno accolti ed accompagnati da guide botaniche ed ambientali per tutto il giardino di camelia, il Camelieto e i suoi dintorni, insieme anche ai molteplici sentieri nei boschi recentemente recuperati e resi didattici. Il servizio di navetta sarà presso il Frantoio Sociale del Compitese, dove i visitatori potranno parcheggiare le proprie auto e accedere al Borgo delle Camelie tramite servizio continuativo dalle ore 10 alle ore 18, servizio attivo solo nei 3 fine settimana e non nei giorni feriali. La mostra e il Borgo delle Camelie sarà raggiungibile anche attraverso una navetta, dalla stazione treni di Lucca, per permettere una migliore fruibilità della mostra.



Per maggiori informazioni: www.camellietumcompitese.com