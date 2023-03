Agrigento in festa per i mandorli in fiore

Il Tripode dell’Amicizia - Non a caso uno degli eventi più suggestivi e pregnanti di significato, l’Accensione del Tripode dell’Amicizia, ha luogo ai piedi del Tempio greco patrimonio dell’Umanità intitolato alla Concordia. Quest’anno l’attesa kermesse internazionale si tiene dal 5 al 12 marzo. Come di consueto, la manifestazione presenta i Patrimoni Immateriali Unesco e le tradizioni popolari di ogni parte del mondo e una serie di mostre e approfondimenti sul tema della mandorla e dei suoi derivati. Sono rappresentate ben 28 nazioni.



Agrigento e Pindaro - Per la Festa del Mandorlo in fiore è stato allestito in quella che il poeta Pindaro ha definito “la più bella città dei mortali” un ricco programma tra spettacoli, parate, intrattenimento, cultura ed enogastronomia. L’edizione di quest’anno si preannuncia densa di novità pur mantenendo il rispetto nei confronti della tradizione, con alcuni suggestivi appuntamenti imprescindibili, come l’accensione del Tripode dell’Amicizia davanti al Tempio della Concordia e le tradizionali grandi parate, in calendario le domeniche del 5 e del 2 marzo per le vie e nelle piazze della città.



Fiaccolata dell’Amicizia - Tra gli eventi di spicco è da citare l’emozionante Fiaccolata dell’Amicizia, venerdì 10 marzo, quando tutti i gruppi rappresentanti di 28 nazioni di Africa, America, Asia ed Europa sfileranno dopo il tramonto lungo le strade cittadine, illuminate dalle fiaccole nelle mani di ciascuno dei partecipanti, abbracciati simbolicamente dalla fiamma dell’amicizia in simbiosi con la città. Il “Mandorlo in fiore” è organizzato dal Comune di Agrigento con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello e il sostegno del Ministero del Turismo e della Regione Siciliana.



Per maggiori informazioni: www.mandorloinfioreagrigento.com