Torino: prende il via il 32° Salone Internazionale del Libro

Il Salone è un progetto di Associazione Torino, Città del Libro e Fondazione Circolo dei lettori, con il sostegno di Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, e di Ministero per i beni e le attività culturali, Centro per il libro e la lettura, Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, Italian Trade Agency ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Fondazione Sicilia e Fondazione con il Sud. Ha il sostegno di Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.



Tra le novità di questa edizione spiccano i 13000 metri quadrati dell’Oval, con una sala da 700 posti, (Sala Oro) e il Caffè letterario (da 200 posti), più l’area della Lingua Ospite. Il Salone è quindi più grande: è immaginato come una mappa in grado di restituire la molteplicità delle case editrici e della produzione letteraria italiana. E’ anche più vivibile, con corridoi ampi, spazi liberi e di sosta, per chiacchierare e riposarsi, e più ospitale, grazie a due ingressi: a quello storico dal Padiglione 1 si aggiunge il secondo accesso dall’Oval, con corsie specifiche, ciascuna dedicata alle diverse categorie di visitatori per entrare in modo semplice e veloce. Per i più giovani c’è uno spazio dedicato, il Bookstock Village nella sua nuova collocazione nel Padiglione 2, nel cuore della fiera. Il Padiglione 1 ospita invece le istituzioni, tanti editori, l’area dedicata a giochi e fumetti. Insomma, un vero oceano di libri. Il tema di questa edizione è Il Gioco del Mondo, secondo il principio per cui la cultura non ha frontiere o linee divisorie, ma è capace di superare fossati e muri. Titolo guida di questa concezione del mondo è il “contro-romanzo” di Julio Cortázar, grande maestro del Novecento e ponte tra due continenti e tra diverse culture: il suo “Il gioco del mondo” è una delle opere più influenti degli ultimi cinquant’anni e costituisce il fil rouge dei cinque giorni del Salone, orientando pensieri e riflessioni.



Il Salone non ha un Paese ospite, bensì una lingua ospite: quest’anno è lo Spagnolo, una lingua che unisce popoli e Paesi, tra le più parlate al mondo e tra quelle che la letteratura ha scelto per esplorare a fondo il cuore degli uomini. E’ attesa una delegazione di autrici e autori provenienti dal Centro e Sud America, per l’ambizioso progetto di costruire “La Plaza de los Lectores”, con biblioteca, libreria, uno spazio dedicato a istituzioni e rappresentanze dai Paesi, e uno per gli incontri.



Regione ospite di questa edizione sono le Marche, a rappresentanza di un’Italia forte della sua varietà culturale e molteplicità, con uno stand dedicato e un panel di incontri, arricchito anche dal contributo delle Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; dell’Università degli Studi di Camerino, di Ancona e di Macerata; dei festival culturali del territorio e di grandi intellettuali di origini marchigiane.



Ospite d’onore è Sharjah, nominata dall’UNESCO Capitale Mondiale del libro 2019; fa parte degli Emirati Arabi ed è un gioiello ricco di storia nascosto lungo la spiaggia che si affaccia sul Golfo Persico.