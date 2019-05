Gite e sagre: gli appuntamenti di gusto

BEER CRAFT BOLZANO - Bolzano - Castel Mareccio, nel cuore della città alto atesina, ospita una spumeggiante kermesse all’insegna della birra artigianale. Venerdì 10 e sabato 11 maggio, i birrifici della zona si danno appuntamento per proporre agli appassionati il meglio della loro produzione, con rosse, bionde, scure e doppio malto. Al costo di 20 euro si ritirano all’ingresso il boccale e sette gettoni per altrettante degustazioni. INFORMAZIONI www.fermentobirra.com .



FESTA DELL'ASPARAGO E DELLA FRAGOLA - Scorzè (Venezia) – Una bella sagra all’insegna del bianco e del rosso, tra gli asparagi bianco IGP di Badoere e le fragole di Gardigiano., offre per due domeniche (il 12 e il 19 maggio) la possibilità di scoprire questi due deliziosi prodotti primaverili. Conosciuti in tutta Europa per le loro proprietà benefiche, gli asparagi sono protagonisti di piatti deliziosi, mentre le fragole vengono degustate in modi molto diversi tra loro: dal risotto a prelibati secondi piatti, serviti nei grandi stand della fiera. Ci sono anche Intrattenimento musicale, eventi sportivi e una mostra mercato di questi due ottimi prodotti. INFORMAZIONI www.prolocoscorze.it.



FIERA DEL TALEGGIO DI BALLABIO - Ballabio (Lecco) – Il gusto di montagna è protagonista della festa in programma domenica 12 maggio a Ballabio, piccolo borgo all'ingresso della Valsassina. Ci sono degustazioni tradizionali a base di taleggio e degli altri formaggi locali abbinati a miele, olio, vino, pane e frutta, tutti da coprire lungo un percorso a tappe allestito tra Ballabio Superiore e Ballabio Inferiore dalle ore 10.00 alle ore 18.00. (biglietteria per acquistare il Taleggio Pass aperta fino alle ore 16.00). INFORMAZIONI: prolocoballabio.it .



SAGRA DELL’ASPARAGO - San Benedetto Po (Mantova) - Gastronomia, cultura, tradizione e divertimento per conoscere e apprezzare le tipicità della pianura mantovana da venerdì 10 a domenica 12 maggio. Protagonista è l'asparago verde, da scoprire nel risotto, nelle lasagne o in altre preparazioni offerte negli stand gastronomici. Nella giornata di domenica ci sono anche lo spettacolo di burattini, laboratori creativi, giochi didattici, di lancio, di memoria, tornei, scultori di palloncini, trucca bimbi e tanta musica. INFORMAZIONI: www.sagradellasparago.it .



RISO & ROSE – Monferrato – Un evento all’insegna del gusto, ma anche con florovivaismo, arte, musica, cultura ed hobbistica, è lo spunto per esplorare un territorio che si estende fino alla piana del Po e alla vicina Lomellina. Da venerdì 3 a domenica 19 maggio diciannove borghi dislocati fra le colline del Monferrato, le rive del fiume Po e la Lomellina partecipano alla 19a edizione di Riso & Rose in Monferrato, una rassegna che propone itinerari di scoperta del territorio, percorsi d'arte e di esplorazione della natura, soste golose con assaggi di prodotti tipici. La festa è anche una buona occasione per compiere una visita guidata agli infernot, le specule vinarie sotterranee scavate nel tufo e Patrimonio Unesco. Si possono scoprire e ammirare in edifici pubblici o in abitazioni private, oltre che all'Ecomuseo della Pietra da Cantone di Cella Monte. Domenica 19 maggio, in occasione della Giornata delle Dimore Storiche Italiane, il Castello Sannazzaro di Giarole e il Castello di Gabiano aprono le porte ai visitatori. I palati fini trovano mercatini di prodotti bio e km zero, aziende agricole aperte, degustazioni DE.CO, menu diffusi nei cortili, l’evento "Di Grignolino in Grignolino" (18 maggio) coi produttori che raccontano i terroir monferrini. Tanti anche gli eventi dedicati ai bambini e alle famiglie: il programma degli eventi è online su www.monferrato.org/risoerose.html.



SAGRA DEL PESCE DI CAMOGLI - Camogli (Genova) - Tutto il sapore del mare di Liguria è proposto a suon di assaggi di pesce fritto, in occasione della festa in onore di San Fortunato, patrono dei pescatori, in programma domenica 12 maggio nel porticciolo del borgo. La sagra è nata nel 1952 dal gesto spontaneo di alcuni abitanti di Camogli i quali distribuirono gratuitamente a turisti e residenti una frittura di pesce. La consuetudine si ripropone ogni anno ed è ormai un gesto rituale di accoglienza nei confronti dei turisti che affollano puntualmente la manifestazione. Il pesce viene fritto in una padella ormai diventata simbolo della sagra, dalle notevoli dimensioni: 3,8 metri di diametro con 6 mt. di manico, 2,8 tonnellate di peso e una capacità di 2000 litri. La sera della vigilia si svolge una celebrazione religiosa in onore del Santo, con la processione dell'Arca di San Fortunato e l'incendio dei falò. La frittura viene effettuata domenica: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. INFORMAZIONI www.camogliturismo.it .



LA MUSICA NELLE AIE - Castel Raniero (Ravenna) - Quattro giorni di allegria e buon cibo, da giovedì 9 a domenica 12 maggio, con balli, canti e brindisi per una festa rurale che si propone di rinnovare l’ armonia e l’unità con la terra, la natura e le tradizioni, davanti alle tavole imbandite. Ci sono musica folk nel verde delle colline tra cortili, strade e campi, spettacoli di musica popolare, escursioni guidate in mountain bike, scuola di cucina romagnola, aperitivi tra le vigne e passeggiate nella natura. Non manca la “Classicissima”, una gara podistica non competitiva di 11 km in programma sabato 11 maggio. INFORMAZIONI: www.musicanelleaie.it .



SAGRA DEL CARCIOFO MORETTO - Brisighella (Ravenna) – Situato nel cuore del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, il borgo medievale di Brisighella celebra uno dei suoi prodotti tipici per eccellenza: il carciofo moretto. Domenica 12 maggio lo si può gustare in mille modi nello stand gastronomico allestito per l'occasione, oppure nei ristoranti del borgo con menù creati ad hoc. Il carciofo locale è delizioso da mangiare crudo, oppure leggermente lessato, condito con sale e olio; in abbinamento al formaggio di fossa, come ripieno delle mezzelune, gli speciali tortelli locali. In occasione della sagra è anche possibile acquistarlo insieme a molti altri eccellenti prodotti locali come i salumi di mora, i formaggi, le confetture e tante primizie di primavera. INFORMAZIONI www.brisighella.org.



CANTÀ MAGGIO E PALIO DEI RIONI - Barberino di Mugello (Firenze) - Tradizioni contadine in festa a Barberino del Mugello, da giovedì 9 a domenica 12 maggio, dove i rioni si sfidano per conquistare il Palio, in cinque diverse competizioni. Questa bella festa di primavera fa rivivere le tradizioni contadine toscane nell'entusiasmo di una competizione sportiva. Cinque rioni in gara in altrettanti giochi: tiro alla fune maschile e femminile, corsa del martinaccio, corsa delle botti, palo della cuccagna e carretti allo sterzo. Ogni sera ci sono eventi, aperitivi e giochi nei quartieri della città. Domenica 12 maggio ci sono anche il mercatino di Maggio, l'apertura straordinaria dei negozi del centro, uno spazio per le associazioni del paese, esposizioni di auto e macchine agricole e musica dal vivo. INFORMAZIONI: www.cantamaggiobarberino.it .



CIBI DEL MONDO - Foligno (Perugia) - La manifestazione, in calendario da giovedì 9 a domenica 12 maggio, racconta la storia e la cultura dei popoli attraverso i sapori, la cucina, i profumi delle spezie e le bevande. Un weekend di "scoperta gastronomica" accompagnato da convegni e mostre di pitture, intrattenimento e appuntamenti musicali, per scoprire la cucina di ieri e di oggi in tre giorni di degustazioni e lezioni di storia ma anche street food internazionale con le cucine provenienti da Perù, Argentina, Brasile, Austria, USA, Spagna, Marocco, Corea del Sud. L’Italia è rappresentata dalle gastronomie regionali di Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Sicilia, per oltre 20 cucine. Ci sono anche “Vini del Mondo” il salone dedicato ai vini con oltre 100 tra le più importanti etichette mondiali, eventi culturali, intrattenimento con artisti di strada e musicala. Informazioni sulla pagina Facebook dedicata.



PECORINO E SALAME COTTO - Nepi (Viterbo) - Delizie a gogò da venerdì 10 a domenica 12 maggio, in compagnia del delizioso pecorino romano e del salame cotto, due specialità celebrate insieme ad altri prodotti di eccellenza del territorio. Il Pecorino Romano Dop, con il suo sapore dolce e aromatico, oppure nella varietà piccante e decisa, è una prelibatezza ormai rara, perché la gran parte della produzione è destinata ai mercati stranieri. Ad affiancarlo c’è il salame cotto, già menzionato nel I° secolo d.C dal cuoco romano Apicio; un prodotto unico nel suo genere, che proprio in primavera sprigiona le sue migliori caratteristiche. Duante la festa ci sono anche le esibizioni di bande musicali, spettacoli itineranti, stornellatori romani e intrattenimenti per i più piccoli. Informazioni sulla pagina Facebook dedicata.