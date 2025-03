Tipicità Festival torna a Fermo dal 7 al 9 marzo

OLTRE CENTO EVENTI - Ad inaugurare il festival sarà l’attrice Maria Grazia Cucinotta, icona del cinema italiano e internazionale. Con quasi 200 realtà presenti e più di 100 eventi in programma, Tipicità Festival – diretto con passione da Angelo Serri - giunge alla sua trentatreesima edizione con un palinsesto che vedrà le tipicità marchigiane ed i territori della “regione al plurale” confrontarsi con altre comunità italiane caratterizzate da giacimenti gastronomici ed esperienze immersive nelle rispettive comunità locali, dalla Sicilia al Veneto, dalla Puglia alla Liguria, dalla Calabria all’Alto Adige, e poi ancora Basilicata, Abruzzo, Umbria, Toscana, Trentino. Significativa anche la rappresentanza di realtà estere che giungeranno a Fermo per presentare cibi e culture, come Bahia Blanca dall’Argentina in veste di ospite ufficiale, insieme a delegazioni da Norvegia, Ucraina e Giappone. Si spazierà dall’enogastronomia che celebra i sapori autentici dei territori, alle manifatture di qualità che raccontano l’arte e il saper fare italiano, passando per le destinazioni turistiche che svelano percorsi affascinanti attraverso un’Italia da scoprire e vivere.



UN RICCO PROGRAMMA - Tipicità Festival è molto più di un semplice evento: da oltre 30 anni rappresenta un viaggio nel cuore delle Marche e dell’Italia, raccontando le storie di produttori che hanno saputo mantenere vivo lo spirito delle tradizioni locali. Questo festival celebra il “tipico” non come un racconto del passato, ma come una realtà viva e in continua evoluzione, dove la tradizione si fonde con l’innovazione. Al centro del programma di quest’anno tanti temi attuali: Il cibo come riscatto ed inclusione, benessere, tradizione ed innovazione, ma anche i nuovi turismi e le attrattività delle comunità locali, incluso il tema energie rinnovabili e la salvaguardia dell’equilibrio uomo-ambiente. Focus anche su cinema e territorio, bandi e opportunità per i giovani, le nuove dimensioni dell’economia e del marketing, con un intervento di Philip Kotler, guru di fama mondiale e “padre” del marketing.