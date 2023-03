Tipicità: a Fermo la grande kermesse dei cibi e dei vini tipici

Ospite ufficiale sarà la Tanzania ma è prevista la partecipazione di Olanda, Inghilterra, Sud Africa, Ungheria, mentre le regioni italiane saranno rappresentate da Trentino-Alto Adige, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Campania, Calabria, Sicilia, Liguria.



All’insegna del biologico - Si tratta di un evento che vuole valorizzare non solo il cibo, ma anche i territori e le comunità locali saranno protagoniste di un vero e proprio viaggio nelle identità marchigiane e dei confronti con altre realtà italiane ed estere. Sono allestiti diecimila metri quadri di percorso. I vini delle Marche si raccontano in Autocthon, dal blasone delle denominazioni alle espressioni inconsuete e non convenzionali. Nel padiglione dei biocreativi storie di personaggi, produzioni e terre muovono dalla tradizione ed esplorano le innovazioni del gusto.



Grand Tour - Nel Mercatino si vive il ritorno alla piazza ed agli aspetti più folk dell’enogastronomia con la possibilità di acquistare “chicche” introvabili nei consueti canali. Grand Tour è il padiglione “di viaggio”, nel quale annotare le proposte di accoglienza di luoghi ancora tutti da esplorare, al di fuori dai grandi circuiti turistici. Tipicità Festival vuol dire soprattutto partecipare agli eventi del programma, che animano la tre giorni fermana. In Lievito & fermento lieviti, farine, grani e magie del forno. In Accademia assaggi d’autore con i grandi chef ed i talenti emergenti, nell’Open Space si susseguono gli incontri con produttori, sapori, culture ed identità locali. Nello spazio Forum & Focus approfondimenti con gli esperti e la partecipazione di personaggi e volti noti.



