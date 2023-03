Feste e sagre gastronomiche: appuntamenti di marzo

UN BORGO DI CIOCCOLATO, Borgo San Dalmazzo (Cuneo) – Una manifestazione che promette, l’11 e il 12 di marzo, di solleticare la gola di tutti i partecipanti e che si tiene a in provincia di Cuneo e più precisamente a Borgo San Dalmazzo: questa edizione sarà arricchita da un’estesa esposizione di prodotti derivati dal cacao e che prevede una serie di spettacoli nel bel Palazzo Bertello. Informazioni: www.fierafredda.it



SETTIMANE GASTRONOMICHE DELLA VALLE ISARCO – Continuano fino al 19 marzo le Settimane Gastronomiche della Valle Isarco “Eisacktaler Kost”, la più antica iniziativa enogastronomica dell’Altro Adige, giunta alla cinquantunesima edizione. In queste due settimane 16 ristoranti, da Vipiteno a Barbiano, propongono i loro piatti primaverili, realizzati con i migliori ingredienti della Valle Isarco. In tavola si troveranno le specialità più antiche dell'Alto Adige, alcune delle quali risalgono ad antichi libri di ricette della nonna. Alcune ricette invece verranno reinterpretate e adattate, sempre utilizzando prodotti regionali provenienti da aziende agricole locali. Informazioni: www.eisacktalerkost.info



ANTICA FIERA DI SAN GREGORIO, Morciano di Romagna - La festa di Morciano di Romagna si tiene fino al 12 marzo e offre al visitatore i prodotti più gustosi e tipici della campagna. L’atmosfera della sagra è gioiosamente contadina e all’insegna della genuinità. Previsti anche spettacoli ed eventi come la mostra mercato di cavalli, bovini, ovini e animali da cortile. Bancarelle di ogni genere saranno allestite a Foro Boario, cuore della manifestazione. Sarà possibile acquistare i prodotti tipici della Valconca quali l’olio extravergine d’oliva, il pecorino e, immancabile, il vino. Informazioni: www.comune.morcianodiromagna.rn.it



FESTA DEL TORTELLO E DEL MAIALINO, Vicchio (Firenze) - Torna a Vicchio la Festa del Maialino e del Tortello. Si tratta di 5 weekend, compresa la settimana di Pasqua, nel segno della tradizione e della buona gastronomia. Dal 10 marzo al 10 aprile ogni fine settimana. Il programma della Festa del Mailino e Tortello prevede l’apertura degli stand gastronomici tutte le sere a cena, mentre sabato, domenica e festivi anche a pranzo. Il menù della festa è all'insegna della buona cucina tradizionale e comprende tortelli fatti a mano, preparati con le patate mugellane e conditi con il classico ragù di carne o anche con ragù al cinghiale, ficattole, peposo di cinghiale, bistecca, pappardelle e molte altre specialità tipiche. La ficattola è una pasta fritta, che si può accompagnare sia con il dolce sia con il salato, tipica della regione Toscana, la cui composizione varia a seconda delle località. La festa si svolge all'interno del Lago Viola, situato in Località Boccagnello 15 a Vicchio, e si tiene in locali coperti e riscaldati. Quest'anno ci sarà uno spazio per bambini gratuito e area spiaggia sul lago. A disposizione degli avventori ampi spazi naturali per fare una bella passeggiata e un parcheggio con area gratuita per la sosta di camper. Informazioni: www.facebook.com



SAGRA FALIA E BROCCOLETTI, Priverno (Latina) - La sagra della Falia e broccoletti si terrà a Priverno (Latina) domenica 12 marzo dalle 10 in poi in piazza del Comune e a piazza Trieste a Priverno La Falia, pane dalla forma allungata preparato con farina, acqua, olio evo e lievito naturale sarà farcito con i broccoletti della Valle dell’Amaseno. Infatti negli stand sarà possibile degustare tanti altri prodotti tipici locali. Inoltre sarà possibile degustare altri prodotti tipici del luogo. Informazioni: www.facebook.com



MILANO IN VINO - Un appuntamento del gusto ad alto livello per tutti i wine lovers: si tratta di Milano in vino che si terrà da venerdì 10 a domenica 12 marzo nel capoluogo lombardo in Piazza Città di Lombardia. Organizzata da Arte del Vino e giunta all’ottava edizione, la Fiera Nazionale Milano in Vino accoglie etichette e produttori da tutta Italia e dà ai wine lovers la possibilità di conoscere piccole e grandi realtà della vitivinicoltura nostrana, senza muoversi da Milano. Oltre sessanta aziende, per un totale di più di trecento etichette da tutta la penisola, saranno a disposizione degli appassionati conoscitori così come dei semplici curiosi. Un’occasione unica per scoprire, i profumi, i sapori e le sfumature del grande “vigneto Italia”, raccontato in prima persona dai vignaioli. Ad arricchire l’offerta dell’evento, un ricco programma di masterclass tenute da professionisti ONAV guiderà il pubblico alla scoperta del patrimonio enologico italiano spaziando tra regioni e territori di tutta la penisola. Last but not least, la musica: venerdì 10 e sabato 11 marzo a partire dalle 21:30 degustazione musicale del vino grazie alla raffinata esibizione dal vivo di un violinista che amplificherà emozioni, ricordi e atmosfere. Informazioni: www.facebook.com