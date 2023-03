Ireland Week: dal 12 al 19 marzo, l'Irlanda torna a Milano

Cinque buoni motivi per andare in questo periodo a Lignano in vista dell’estate

La settimana irlandese si conferma un appuntamento ufficiale nel denso palinsesto degli eventi milanesi e l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Milano, farà diventare irlandese un po’ tutta la città con un programma straordinario con oltre 50 eventi anche gratuiti.



Un’isola di arte e cultura - L’Ireland Week si conferma un format culturale, che mette in scena l’Irlanda nelle sue diverse forme: musica, letteratura, danza, cinema, tradizioni, gastronomia, divertimento e attenzione alla sostenibilità: un palinsesto di eventi pensato per coinvolgere il grande pubblico facendo vivere alle persone un virtuale viaggio irlandese.



Scoprire la cucina irlandese? - Il denso programma di eventi prevede due mostre fotografiche in Via Dante e in Corso Garibaldi, una rassegna cinematografica in lingua originale che includerà film pluripremiati e alcune prime internazionali al Palazzo del Cinema Anteo, la celebrazione della cucina irlandese con la partecipazione di numerosi ristoranti, musica tradizionale e rock con busker e danze irlandesi nelle strade della città, incontri letterari con nomi di spicco, celebrazioni di San Patrizio negli Irish Pub della città, incontri di sport gaelici ed altre occasioni per poter vivere l’Irlanda dal vivo.



Per maggiori informazioni: www.irlanda.com