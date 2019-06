Svizzera: ad Ascona un week end con gli artisti di strada

La bella Ascona sorge in la riva settentrionale del Lago Maggiore a 169 metri sul livello del mare, che è la quota altimetrica più bassa di tutta la Svizzera. È famosa per il suo centro storico, per il lungolago dall'impronta mediterranea, grazie ai suoi caffè all'aperto e al clima mite.

Vale la pena di visitarla in occasione del festival degli Artisti di Strada che si terrà da 7 al 10 giugno, trasformando il lungolago in un palcoscenico a cielo aperto: mimi, commedianti, ballerini, giocolieri, mangiafuoco e clown provenienti da ogni parte del mondo mostreranno la loro bravura in quattro giorni antusiasmanti, soprattutto per i bambini, con oltre cento rappresentazioni gratuite. Il pubblico funge da giuria e sceglie lo spettacolo migliore. Il festival si svolge con qualsiasi tempo.



Lo shopping sul lungolago - Il lungolago e i caratteristici vicoli sono l'ideale per lo shopping: boutique di moda, negozi con prodotti di lusso internazionali o creati dalle mani di un abile artigiano, gallerie che espongono piccoli tesori, negozi di souvenirs, distillati e vini pregiati. L'antico centro storico di Ascona, Borgo, ruota attorno alla notevole chiesa di San Pietro e Paolo, una basilica con colonnato del XVI secolo, il cui alto campanile rappresenta il simbolo della località di villeggiatura. Le ramificate stradine del centro storico convergono sul lungolago vietato alle auto e punteggiato dai caffè all'aperto.



Una città ricca di cultura - Il rapporto di Ascona con l’arte e il pensiero è una tradizione e deriva da quel Monte Verità che sovrasta la cittadina. All’inizio del 20° secolo, un gruppo di artisti, filosofi e pensatori guidati da Henri Oedenkoven, originario di una famiglia belga di industriali, e dalla sua compagna, la pianista Ida Hofmann di Monaco, fondarono la “Colonia cooperativa vegetariana del Monte Verità”. Sostenevano una nuova filosofia di vita basata sul ritorno alla natura, sulla libertà da ogni legame, su un’alimentazione vegetariana, l’esercizio fisico all’aria aperta, i bagni di sole, il nudismo e la teosofia. Per seguire le orme degli abitanti del Monte Verità di allora, gli edifici storici sono stati adibiti a complesso museale che negli ultimi anni è stato risistemato e restaurato.



Per ulteriori informazioni: www.ticino.ch - oppure www.svizzera.it