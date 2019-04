Strassoldo, Lonato e Rivau: primavera tra fiori e castelli

Nei castelli di Strassoldo - Il 13 e 14 aprile 2019, i castelli di Strassoldo di Sopra e di Sotto, nascosti nella verde pianura friulana, spalancheranno i battenti, a orario continuato, per il suggestivo evento “In Primavera: Fiori, Acque e Castelli”, un’occasione per entrare in due manieri normalmente non accessibili al pubblico. Negli antichi saloni sono esposte le creazioni di maestri artigiani e oggetti d’antiquariato. Nel brolo, circondato da chiare acque di risorgiva ci sono invece gli stand di importanti vivaisti con piante particolari e rare e collezioni ed oggettistica per casa ed il giardino.



Enogastronomia friulana - Nel cortile del castello di Sopra saranno proposti squisiti piatti di stagione e assaggi di prosecco. Ci saranno una mostra di galline ornamentali e, nella cappella di San Marco, che videro le nozze di una contessina di Strassoldo con il temibile generale Radetzky, la maestra Emanuela Battigelli eseguirà dei miniconcerti d’arpa. Per finire, nel parco del Castello di Sopra, Cinzia Lodolo riunirà un gruppo di artisti per una mostra d’arte contemporanea la guida Annamaria Fabbro, proporrà delle visite guidate gratuite ad orario agli esterni dell’antico borgo.



I fiori della Rocca di Lonato - Il fascino di piante e fiori rari unito a quello di storia ed arte: questa la fortunata formula alla base di "Fiori nella Rocca", raffinata rassegna di giardinaggio che sarà ospitata dal 12 al 14 aprile nell’imponente cornice della quattrocentesca Rocca di Lonato del Garda (Brescia), Monumento nazionale dal 1912, dalle cui mura si gode di un’incantevole vista sul bacino del Garda. Saranno presenti i più importanti vivaisti, coltivatori e ricercatori di essenze rare italiani, tra cui i più noti produttori di erbacee perenni, rose, peonie, piante aromatiche, medicinali e orticole particolari, agrumi, ulivi e palmizi, pelargoni, iris, lavande, clematis, piante acquatiche, piante grasse, tillandsie, frutti antichi, ortensie, camelie.



Un paradiso per i bambini - Accanto a loro, gazebo con arredi e complementi per esterno, decorazioni per il giardino, editoria specialistica, oggetti per la vita all’aria aperta, cosmetici naturali, abbigliamento in canapa e fibre naturali per il giardino e per il tempo libero, cappelli di paglia e tessuto decorati con motivi floreali, accessori moda a tema floreale, olii ed essenze profumate, mieli e prodotti dell’alveare, decorazioni vegetali e minerali profumate. Per dare ai genitori la possibilità di girovagare in tutta tranquillità fra gli espositori, sarà allestito anche quest’anno l’Hortus Conclusus, un’area dove i bambini saranno intrattenuti con giochi, letture, animazioni e laboratori, il tutto sul tema della natura. A loro saranno dedicate anche delle particolarissime lezioni di composizione floreale su prenotazione.



Un castello fatato: Rivau - I giardini del fiabesco castello del Rivau sono stati classificati come “Jardin Remarquable” dal Ministero della Cultura francese. Sono inoltre Conservatorio della Rosa Profumata – con oltre 450 varietà di rose profumate - e Conservatorio degli Ortaggi della Regione del Centro, con la coltivazione di prodotti locali come il Cavolo rapa giallo di St. Marc, il Fagiolo del Barangeon, la Lattughina del Berry, la Zucca di Touraine. E il Il Rivau si risveglia con l’arrivo della bella stagione con tantissime fioriture, come quelle delle viole color malva e bianche, dei muscari, degli anemoni e delle fritillarie, ma soprattutto protagonista del mese di aprile è l’oceano di narcisi del parco, che offre uno spettacolo ineguagliabile.



Festa della Rosa e Leonardo - Sono moltissimi gli eventi, per adulti e bambini, che il Castello di Rivau propone nel corso del 2019. Solo per citarne alcuni: la Caccia alle uova (20,21 e 22 aprile), la Festa della Rosa (1 e 2 giugno) - che vedrà protagoniste le rosee europee della collezione del Rivau; in programma passeggiate botaniche, artistiche, ludiche e dedicate ai sapori tenute da diversi esperti, laboratori creativi per famiglie, un atelier di creazione di profumi e una mostra mercato con più di 50 espositori tra cui coltivatori di rose, collezionisti e vivaisti -, la Festa delle Zucche e delle Verdure (8 settembre), la Festa dei Fiori d’Autunno (26 e 27 ottobre) e poi feste in costume, laboratori di cucina, laboratori per bambini, concerti e conferenze. Non è tutto: fino a novembre 2019 Rivau ospita anche la mostra “Omaggio a Leonardo” (‘Hommage à Léonard’), che traspone in arte contemporanea l’eredità del maestro del Cinquecento morto proprio nella Valle della Loira 500 anni fa.