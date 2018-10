Skipass, 25 anni di passione per la montagna e la neve

Per l’edizione delle Nozze d’argento sono in arrivo tante novità che arricchiscono ulteriormente un programma già nutrito di spunti e di attività per i numerosissimi visitatori che ad ogni edizione affollano il quartiere espositivo:(l’anno scorso quasi 80 mila) per celebrare a Modena l’inizio della stagione invernale. Tra le iniziative spicca l’assegnazione da parte della FIS (Federation International de Ski) di una tappa della Coppa del Mondo di Big Air, per le discipline freeski e snowboard. Un evento storico per la manifestazione modenese, che ospita così l’unica tappa italiana dell’intera Coppa del Mondo. Palcoscenico d’eccezione di questo appuntamento il trampolino più grande mai costruito in Italia: 46 metri di altezza e 130 metri di lunghezza per una immensa struttura sulla quale sono attesi con le loro evoluzioni quasi 140 atleti di caratura internazionale. Grazie alla collaborazione con la FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), da sempre partner di primo piano del Salone, anche in questa edizione sono in programma numerosi appuntamenti con gli Azzurri dello sci, per dare il via ufficiale alla stagione agonistica.



La parte del leone spetta, come è d’obbligo, alle località turistiche d’alta quota che presentano a Skipass le novità della stagione 2018. Uno spazio speciale, tra i tanti aspetti che trainano il turismo invernale, è riservato all’enogastronomia: Skipass ha deciso di aprire le porte del Salone alla cucina e ai vini di montagna con “Vette di Gusto”, un format che racconta le eccellenze enogastronomiche delle località montane con showcooking, degustazioni e l’assegnazione del Showcooking Award, il premio alla miglior ricetta della tradizione montana.



Anche quest’anno c’è spazio per l’approfondimento sulle ultime tendenze grazie allo studio previsionale di Skipass Panorama Turismo – Osservatorio Italiano del Turismo Montano, promosso da ModenaFiere nell’ambito del Salone e realizzato dalla società di consulenza turistica e marketing territoriale Jfc. Ogni anno la ricerca analizza gli indicatori economici, i dati salienti e i fattori di criticità e sviluppo della Montagna Bianca, ed evidenzia trend e novità della stagione. Nel calendario eventi di Skipass ci sono anche gli Awards della montagna che assegnano l’Oscar alle migliori performance.



Completano l’offerta del Salone le aziende degli articoli sportivi, gli store specializzati, le associazioni sportive e di categoria, la stampa di settore, e le numerose attività di animazione per il pubblico e di avviamento agli sport invernali per bambini e ragazzi.



Tutte le informazioni sono online sul sito www.skipass.it