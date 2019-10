Scoprire a Siena che il mondo è una cosa meravigliosa 

A Siena, per scoprire che il mondo è una cosa meravigliosa Ufficio stampa 1 di 13 Ufficio stampa 2 di 13 Ufficio stampa 3 di 13 Ufficio stampa 4 di 13 Ufficio stampa 5 di 13 Ufficio stampa 6 di 13 Ufficio stampa 7 di 13 Ufficio stampa 8 di 13 Ufficio stampa 9 di 13 Ufficio stampa 10 di 13 Ufficio stampa 11 di 13 Ufficio stampa 12 di 13 Ufficio stampa 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un caleidiscopio di immagini di bellezza strepitosa, talvolta drammatiche, spesso ironiche, che dipingono - nel vero senso della parola- l'essenza stessa del nostro pianeta. Un corpus unico di immagini, che fa di Siena per un mese la capitale mondiale della fotografia: un’occasione unica per ammirare migliaia di scatti delle più diverse tematiche firmati dai grandi dell’obiettivo, sullo sfondo della splendida città toscana.



Immagini eccezionali - Al ‘Siena International Photography Awards’ quindi, opere di fotografi professionisti, dilettanti e amatori provenienti da 161 Paesi di tutto il mondo, passando per ‘Above us only sky’, la più grande esposizione dedicata alla fotografia aerea fino alle personali e alle collettive di fotografi di fama internazionali, come Randy Olson, che raccontano le emozioni e le storie più incredibili catturate dai loro obiettivi in giro per il mondo. Fra le sezioni che saranno esposte a Siena, bellissime sono quelle dedicate al viaggio e al mondo naturale,



Per maggiori informazioni: www.festival.sienawards.com