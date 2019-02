San Valentino: Lago di Garda in love Istockphoto 1 di 9 Torri di Benaco Istockphoto 2 di 9 Bardolino Istockphoto 3 di 9 Lazise Istockphoto 4 di 9 Ufficio stampa 5 di 9 Ufficio stampa 6 di 9 Ufficio stampa 7 di 9 Ufficio stampa 8 di 9 Ufficio stampa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Bardolino è la location dell’inaugurazione ufficiale: il giorno di San Valentino alle ore 11.00 taglio del nastro e brindisi benaugurante con il vino Chiaretto di Bardolino, eletto vino dell’Amore. Arrivando a Peschiera del Garda, una grande e scenografica scritta “love”, simbolo dell’iniziativa, dà il benvenuto insieme alla musica che anima le vie del centro; negli angoli cosiddetti “di San Valentino” infatti ci saranno delle performance nelle giornate di sabato e domenica. Sabato si potrà incontrare un vero e proprio Carillon vivente, mentre il Maestro Athos Faccincani inaugurerà la sua mostra d’arte personale.

Il simbolo della kermesse è la “Passeggiata d’Amore, 3.000 passi che fanno bene al cuore” il percorso pedonale sul lungolago che collega Bardolino a Garda e viceversa, lungo il quale gli stendardi di Lago di Garda in Love, poesie e riflessioni dedicate all’amore, accompagneranno i visitatori, guidandoli con migliaia di cuoricini a terra.



A Bardolino, nell’area antistante il parco di Villa Carrara Bottagisio, peccati di gola nel “Chiaretto in Love”, dove si potranno degustare alcune tipicità del territorio veronese: Nodini d’Amore del Pastifico Avesani, Sfogliatine di Villafranca e il vino Chiaretto di Bardolino, che sarà anche uno dei protagonisti del cooking show che esalterà proprio l’abbinamento tra questo vino e il Radicchio di Verona IGP. Per un gesto di buon auspicio per le coppiette non si può mancare di fare un giro intorno alla Preonda al Porto Vecchio di Bardolino. Proprio qui sabato 16 febbraio l’evento clou di Bardolino: concerto live, l’omaggio ai Messaggi del Cuore, il Bacio lungo un minuto, lo spettacolo artistico di White in Love e i Soffi di Passione in rosa, una cascata di romantici cuoricini rosa dal cielo (con un premio per i fortunati).



A Torri del Benaco il maestoso Castello Scaligero diventerà il Castello degli Innamorati e per l’occasione la sera di San Valentino si illuminerà in occasione dell’inaugurazione del “Cuore Rosso del Lago”, installazione a forma di cuore calpestabile posizionata su Piazza Calderini. Le coppie potranno entrare nel cuore per scambiarsi un bacio lungo un minuto e assistere allo spettacolo piromusicale accompagnato dal racconto di Romeo e Giulietta da una voce narrante. Incantevole.



A Castelnuovo del Garda, sul lungolago Lido Campanello, si potrà passeggiare e scattarsi un “selfie in love” vicino alla grande scritta love avendo come sfondo il bellissimo Lago di Garda. Le foto potranno essere postate sui social dell’evento con gli hashtag: #lagodigardainlove #lungolagodamore.



Anche a Lazise, i selfie saranno romantici grazie ai cuoricini appesi ai lampioni e all’elegante scritta “Love”. Palloncini rossi dovunque e squisito cioccolato per gli innamorati, da assaggiare nelle casette “Lidl in Love” (allestite anche a Bardolino e a Garda), mentre si prepara il “Messaggio del Cuore”, ossia dediche d’amore da appendere in bacheca. Le frasi più belle verranno premiate con viaggi con le ferrovie tedesche e austriache e un soggiorno a Innsbruck. L’evento principale di Lazise sarà Dogana in Love, che si svolgerà presso la dimora storica della Dogana Veneta venerdì 15 febbraio, fra aperitivi, musica dal vivo, taglio della torta e brindisi. Sul far della sera l’edificio si illuminerà di rosso regalando una romantica atmosfera in paese. Il centro storico ospiterà il mercatino Mani Cuore Passione con bancarelle di manufatti e prodotti di artigianato. E poi domenica pomeriggio si assisterà ad uno spettacolo di sbandieratori.



A Garda infine, avvolti nella musica, gli innamorati si dedicheranno ad assaggi e degustazioni nella Vela del Cuore, l’elegante location in Piazza del Municipio: il Risotto del Cuore a base di Radicchio di Verona IGP, la torta Sbrisolona al radicchio e il vino Chiaretto di Bardolino. Domenica 17 per concludere sarà tutto un susseguirsi di emozioni: prima i Soffi d’Amore, la scenografica cascata di coriandoli a forma di cuore, poi il celebre Bacio lungo un minuto, un appuntamento tradizionale e ricco di passione che vede migliaia di innamorati scambiarsi contemporaneamente un lungo bacio sulle note di una struggente colonna sonora.



Maggiori informazioni su www.lagodigardainlove.it