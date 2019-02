San Valentino: ecco i luoghi per gli innamorati

Alassio, la città degli innamorati – In Italia ci sono due città che si contendono il ruolo di Città degli innamorati per eccellenza, Alassio in Liguria e Terni. Alassio, narra la leggenda, deve la sua origine infatti proprio a una storia d’amore. Un racconto medievale narra che Adelasia, figlia di Ottone I di Sassonia, Imperatore del Sacro Romano Impero, amasse Aleramo, un giovane coppiere, e che l’Imperatore fosse contrario a questo amore. Così i due giovani fuggirono. Nel luogo dove i due fidanzati si stabilirono una volta sposati, sorse poi la città di Alaxia, chiamata così in onore della principessa, in seguito divenuta Alassio. A ricordare che Alassio è la città degli innamorati ci sono il famoso Muretto interamente ricoperto di vivaci piastrelle in ceramica con le firme di celebri personalità come Mike Buongiorno e Fabrizio de Andrè, la statua bronzea degli Innamorati dello scultore Eros Pellini e la conosciuta opera Les amoureux di Raymond Peynet. Anche un dolce lo ricorda: i golosi Baci di Alassio, un morbido cuore di cioccolato avvolto da due tenere cialde.



Terni, la città di San Valentino – Il patrono di Terni è San Valentino, primo Vescovo della città. In suo onore, la città organizza festeggiamenti per tutto il mese di febbraio, quando è animata da decine di appuntamenti, fra cui spicca Cioccolentino si svolge nel centro storico dal 13 al 17. Negli stand sono esposti principalmente prodotti dolciari a base di cioccolato ed altri eccellenti prodotti locali e nazionali. La manifestazione è un tripudio di attività di intrattenimento per gli adulti e per i bambini: laboratori didattici, attività culturali, musica, degustazioni per divertirsi in un’atmosfera romantica e ricca di folclore. L’evento clou del mese è la Festa della Promessa, che viene celebrata la domenica precedente il 14 febbraio. Alla celebrazione possono partecipare tutte le coppie di fidanzati, sia italiane che straniere, che si sposeranno entro il 2019. Alla cerimonia eucaristica, presieduta dal Vescovo di Terni e alla presenza del Sindaco, i fidanzati si scambiano la promessa di matrimonio davanti all’urna di San Valentino, custodita nella Basilica. A conclusione della cerimonia viene consegnata ai futuri sposi una pergamena nominativa scritta a mano e, alle donne, un bouquet di fiori. Il 14 febbraio, vicino alla basilica dedicata a San Valentino, viene organizzata una Mostra Mercato di artigianato creativo, Pensieri d’Amore.



Cena all’Acquario di Genova – Una romantica cena immersi nella magia dei fondali dei mari è quella che propone per la serata di San valentino l’Acquario di Genova. La serata, che si svolge in una delle location più suggestive della città, ha inizio con un aperitivo allestito nella sala del Pianeta Blu e prosegue con un’affascinante visita accompagnata dell’acquario. Grazie alla particolare illuminazione, che riproduce i raggi lunari, si potranno scorgere in alcune vasche il cambiamento di movimenti, colori e riflessi di alcuni pesci e animali marini e scoprire nuovi aspetti della vita notturna sott’acqua. Al termine del tour, verrà servita una raffinata cena nella spettacolare cornice marina delle vasche, che consentirà di vivere una serata all’insegna dell’emozione.



San Valentino a Gardaland - In occasione della notte più romantica dell’anno, Gardaland Sea Life Aquarium propone un’apertura straordinaria riservata a cinque coppie. L’Acquario sarà infatti interamente riservato a dieci innamorati, che potranno celebrare il loro amore con una romantica cena a lume di candela circondati dalle affascinanti creature che popolano le acque. Le coppie gustando un aperitivo potranno intraprendere un suggestivo percorso tra le vasche dell’Acquario alla scoperta delle più affascinanti e curiose tecniche di corteggiamento del mondo sottomarino. L’esclusiva serata proseguirà poi con una raffinata cena. Ciascuna coppia avrà a disposizione un proprio tavolo, situato in angoli di particolare suggestione, dall’affascinante Vista Oceanica alla calda Laguna Tropicale, dalla colorata Barriera Corallina alla suggestiva Stanza del Relitto fino ad arrivare alla magnifica Vasca ad anello.



Cena in costume a Grumello – Ad accendere ingegno e fantasia degli innamorati sarà invece la Cena con delitto in costume, che si terrà il 14 febbraio al Castello di Grumello, nel bergamasco. I partecipanti sono chiamati a risolvere un enigma, che reso ancora più speciale e affascinante dal tema scelto: un omaggio al genio di Leonardo da Vinci, di cui nel 2019 si ricordano i 500 anni della morte. Le sale del Castello, gli abiti storici e i cibi dal sapore antico creeranno un’atmosfera magica, in cui ciascuno avrà un preciso ruolo, che dovrà essere interpretato per svelare il mistero accaduto nel maniero. Tra una portata e l’altra non mancheranno colpi di scena e momenti di pura adrenalina, per cercare di smascherare il colpevole. Chi vorrà, prima della cena, avrà la possibilità di partecipare a una visita guidata fra le mura del maniero.



Love in Franciacorta – Per gli innamorati wine lovers, le Tenute La Montina di Monticelli Brusati (Bs) organizzano il 14 febbraio Love in Franciacorta. Una cena romantica a Villa Baiana, tra i vigneti delle più pregiate bollicine italiane, che inizierà con la degustazione del Quor2910, un vino dedicato proprio all’amore e agli innamorati. La serata proseguirà con un ricco menu elaborato dagli chef della Villa in abbinamento ai pregiati vini della cantina. Il 16 e 17 febbraio saranno poi organizzate per le coppie visite guidate ai segreti della cantina con degustazioni di vari tipi di Franciacorta abbinati a prodotti del territorio.



Innamorati sul Trenino Rosso – Una fuga romantica su uno dei treni più famosi al mondo: non più ormai solo un collegamento tra Italia e Svizzera, ma Patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO. Il Trenino Rosso, o Bernina Express, permette di vivere un’esperienza unica e affascinante attraverso le alte quote dell’Ospizio Bernina, l’Alta Engadina, la blasonata St. Moritz e la vallata del fiume Inn. Punto di partenza del viaggio è Tirano, storico crocevia di arte e cultura in Valtellina, dall’incantevole centro storico . Si può scegliere di raggiungere in funivia il rifugio Diavolezza, immerso fra le nevi a 2.978 m, e gustarne le prelibatezze per un pranzo veramente memorabile. Oppure di scendere a Pontresina, dove in occasione di San Valentino una carrozza porterà gli ospiti al rifugio Rosegglacier nel cuore della Val Roseg, per la degustazione di un tipico pranzo engadinese.



Due Cuori in pista - Glamour, romantico e speciale: per unire il romanticismo dei tramonti tra le montagne e il glamour di una suite moderna, dotata di ogni comfort, Chiesa in Valmalenco (SO) in Lombardia propone agli innamorati la prima suite costruita interamente su un gatto delle nevi, che permette di trascorrere un soggiorno veramente speciale tra le montagne innevate del comprensorio. Dopo la salita a quota 2.000 metri con la funivia più grande d’Europa, una motoslitta condurrà gli ospiti alla suite: ad accoglierli, una vista mozzafiato sulle montagne della Valmalenco, che potranno godere anche dalla vasca da bagno. Il soggiorno proseguirà con una cena in un tipico rifugio tra i boschi: su una motoslitta, gli ospiti proveranno l’emozione di attraversare un lago ghiacciato alla luce notturna della luna e delle stelle.



Taste the Sunset in love – Fra le cime delle Dolomiti, si festeggia San Valentino a 2.000 m di quota al Rifugio Tognola sopra San Martino di Castrozza (Tn). L’appuntamento è al tramonto, che infuoca le Pale di San Martino (icona delle Dolomiti). Segue un goloso apericena con i formaggi di Primiero e i prodotti locali abbinati ai vini Cavit e Altemasi. Gli sciatori più esperti possono poi tornare a valle partecipando a un’avvincente fiaccolata lungo la famosa Tognola Uno, guidati dai maestri di sci di San Martino di Castrozza. Mentre chi non scia potrà godere della magia di un ritorno in cabinovia, sospesi tra le luci della sera.



San Valentino con Casanova - Casanova, il vino dell’amore: con un calice di questo Pinot Nero intitolato al suo più famoso ospite, il Castello di Spessa Resort di Capriva del Friuli accoglierà gli innamorati il 14 febbraio. Durante il soggiorno gli ospiti potranno visitare le scenografiche cantine medievali, oppure fare una rilassante passeggiata letteraria nel parco storico, sostando a leggere le 10 frasi di Giacomo Casanova sull’amore, le donne, l’amicizia incise su tabelle in ferro battuto. Per la serata, una raffinata cena al lume di candela davanti al fuoco del camino, alla Tavernetta, il ristorante gourmet del resort. E poi, pernottamento nelle suite del Castello, arredate con mobili d’epoca: la più richiesta sarà – vista la ricorrenza- la romanticissima Suite Casanova.