Tirolo: il Mondo Swarovski illumina le notti invernali

Un festival della luce che vuole rischiarare il periodo più buio dell’anno: lo spettacolo principale si terrà nella Nuvola di Cristallo di Mondo Swarovski, ma tutt’intorno molti altri allestimenti inviteranno i visitatori a diventare loro stessi protagonisti della manifestazione.



Dal suono alla luce - Attraverso la porta magica, i visitatori entreranno in un mondo di luce. Ogni giorno, dalle 17 in poi, ogni mezz’ora, il nuovo spettacolo di luci illuminerà il cielo notturno e la Nuvola di Cristallo diventerà l’epicentro dell’avvenimento. Composizioni musicali create per l’occasione tesseranno un tappeto di suoni reso visibile da effetti luminosi. Luce e suoni seguono la logica di un’orchestra che esegue, tono dopo tono, la concertazione fino a giungere a uno scoppiettante finale. Orari di apertura prolungati permetteranno agli ospiti di godersi il Festival delle Luci fino alle 21.



Padroni della luce - Nel Mondo Swaroski, quindi, diverse stazioni invitano all’interazione e promettono effetti a sorpresa. Utilizzando un microfono luce gli ospiti potranno trasformare in luce la propria voce. Sarà possibile illuminare barre e torri luminose che si trovano intorno alla Nuvola di Cristallo. Solo se fra due colonne si formerà una catena di persone, la torre giochi verrà immersa in luci variopinte, quasi a testimoniare la forza dell'unione tra la gente. Anche all’interno del caratteristico Gigante sprizzeranno le scintille del Festival delle Luci. Nel Duomo di Cristallo gli specchi giocheranno a prendersi con i raggi di luce che balenano attraverso le Camere delle Meraviglie.



Anche il palato vuole la sua parte - Durante il Festival delle Luci e per quattro mercoledì saranno preparati dallo chef Daniels Kristallwelten speciali menu di gala serali ispirati al tema della luce – vista mozzafiato sulla Nuvola di Cristallo compresa. L’accademica del vino Ines Schneider inviterà a una degustazione nell’ambito dell’After Work Wine Experience. Il giorno di San Valentino si trasformerà in una festa per single muniti di braccialetti luminosi.



Per maggiori informazioni: www.hall-wattens.at