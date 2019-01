Isole Cook per un San Valentino in paradiso

Alle Cook, infatti, il romanticismo si declina in tanti modi: dalla crociera ad Aitutaki, una delle lagune più belle del mondo, alle cene a lume di candela al tramonto, dal benessere offerto da massaggi polinesiani tradizionali a base di olio di cocco alle emozionanti immersioni nelle acque cristalline.



Uno degli atolli più belli al mondo - Appartata e romantica, Aitutaki ha un fascino irresistibile per i viaggi di coppia. Si può oziare sotto una palma da cocco o chiedere indicazioni per il giardino segreto, ma il modo migliore per esplorarla, gustandone appieno la bellezza, è senza dubbio la mini crociera giornaliera in luoghi incantati come Honeymoon Island, una bianca striscia di sabbia che emerge di 10 cm dall’acqua azzurra. Da qui, camminando nell’acqua trasparente, si raggiunge One Foot Island, l’unica isola disabitata al mondo ad avere un ufficio postale dal quale potrete inviare cartoline e farvi timbrare il passaporto con il famoso timbro a forma di piede.



Tavolo per due vista oceano - Rarotonga, isola principale dell’arcipelago, ammalia grazie alla straordinaria bellezza dei suoi profili frastagliati, al riflesso delle palme, all’incredibile laguna turchese ed al profumo dei fiori che pervade l’aria. Assolutamente da non perdere l’occasione di ammirare questo panorama dall’alto di una collina, magari durante una romantica cena davanti al sole che sparisce all’orizzonte colorando di rosso la laguna che, subito oltre il reef, diventa oceano.



Romantico relax - Un viaggio in quello che è considerato il paradiso per antonomasia del relax non è, però, completo senza una visita ad una Spa. Sulla bellissima costa sud orientale di Rarotonga dalle spiagge bianchissime ci si può far coccolare in un centro benessere elegante e lussuoso come il Te Manava Luxury Villa & Spa. Sull’isola di Aitutaki, invece, da segnalare il Pacific Resort Aitutaki, premiato in passato fra i migliori Boutique Hotel al mondo, dall’inconfondibile stile polinesiano e l’Aitutaki Lagoon Resort&Spa con la sua “SpaPolynesia”, l’unico resort a possedere la sua isola privata, Motu Akitua.



Tutto per i sub - Le acque di questo arcipelago sono limpidissime: un invito a immergersi. I fondali corallini ospitano coloratissimi pesci tropicali e conchiglie, di ogni genere e grandezza, mentre appena oltre il reef vi attendono balene, squali martello, murene, tartarughe e molte altre meravigliose creature marine, a seconda del periodo dell’anno. Molte strutture ricettive forniscono strumentazione gratuita e sono diverse le agenzie che organizzano dallo scooter safari nella laguna alle immersioni guidate con le bombole, in tutta tranquillità e sicurezza per subacquei più o meno esperti.



Per maggiori informazioni: www.cookislands.travel