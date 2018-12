Le isole di Tahiti hanno una regina: Tikehau

Tra tutte queste isole il selvaggio atollo di Tikehau è certamente quello più sperduto dell’arcipelago delle Tuamotu. Dista 30 chilometri da Rangiroa e 300 da Tahiti, è collegato ad entrambe con voli giornalieri.



Spiagge bianche e rosa - Tikehau è una laguna ovale di 26 chilometri, formata da una serie di motu con spiagge bianche e rosa, una piscina naturale che si apre su un piccolo passaggio chiamato Tuheiava.



Paradiso per i sub - Gli appassionati di immersioni saranno conquistati dalla stupefacente fauna marina, composta da diavoli di mare, banchi di barracuda e di tonni, squali grigi, tartarughe marine e delfini. Tikehau vanta anche numerose varietà di uccelli, che nidificano sulle spiagge disabitate.



Ideale per il relax - Per coloro che sono in cerca di relax, le immacolate spiagge di sabbia fine che sfuma da tinte chiare a tinte rosa accanto alla laguna color smeraldo, sono quel che ci vuole per rilassarsi. Per scoprire la laguna è anche possibile affittare una canoa e trascorrere la giornata su uno dei numerosi motu disabitati che emergono dalla laguna, in perfetta tranquillità e a stretto contatto con la natura.



Per maggiori informazioni: www.tahititourisme.it