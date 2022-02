San Valentino: due cuori e un evento d'amore

San Valentino è alle porte: per chi desidera trascorrere un momento un po’ speciale in compagnia della dolce metà e approfittare per un tuffo nel romanticismo mano nella mano, può prendere parte a qualcuno degli eventi realizzati ad hoc in varie città d’Italia, in qualche modo collegati all’amore. Ricordiamo gli appuntamenti più conosciuti, alcuni dei quali sono un vero e proprio punto di riferimento non solo per le coppie, ma anche per gli amanti dei buoni sapori, a cominciare dal cioccolato, e per chi desidera conoscere storie e tradizioni legati all’amore.

Verona in Love - Verona – Dopo lo stop degli anni passati a causa della pandemia, torna quest’anno uno degli appuntamenti più conosciuti e più romantici d’Italia: la città di Giulietta e Romeo ospita “Verona in love” e si colora di rosso passione. Da venerdì 11 a lunedì 14 febbraio sono in programma giochi, caccia al tesoro spettacoli teatrali e molto altro, in una scenografia suggestiva che coinvolge le vie del centro, piazza dei Signori, il cortile Mercato Vecchio e numerosi altri luoghi della città. Tra gli eventi in programma spiccano il concorso nazionale Premio Arte D’Amore riservato ai giovani artisti che premia le canzoni d’autore a tema amoroso; I sapori dell’amore, in cui i ristoranti tipici di Verona propongono gli autentici sapori della tradizione veronese e menu speciali dedicati all’amore; visite guidate, trekking urbani, tour in bicicletta, la pista di pattinaggio su ghiaccio per pattinare mano nella mano; itinerari guidati a tema amore, partendo dal grande patrimonio storico e artistico della città, andando anche oltre il mito di Giulietta e Romeo. Per informazioni: www.veronainlove.it

San Valentino… Innamorati a Camogli - La graziosa cittadina ligure apre i festeggiamenti con un giorno d’anticipo, per ben due settimane di eventi di cuore. Le iniziative prendono il via giovedì 10 e proseguono fino a domenica 20 febbraio. I moli del porticciolo, oltre alle frazioni di Ruta e San Rocco, ospitano i poster con le venti migliori poesie d’amore selezionate dal concorso “Rassegna Poesie d’Amore”, creando una scenografia romantica e suggestiva. Le anime romantiche possono anche scrivere un pensiero su uno dei cuori rossi e nodi d’amore, da annodare alla rete in fibra di cocco posizionata lungo la Via Al Molo. I cuori sono disponibili presso gli uffici della Pro Loco di Camogli. Chi vuole celebrare a tavola e degusta il menu dedicato alla coppia in uno dei ristoranti di Camogli aderenti all’iniziativ, riceve in omaggio “il Piatto del Ricordo“, che ogni anno propone una diversa immagine e costituisce ormai un pezzo da collezione. Info: www.sanvalentinoinnamoratiacamogli.it.

Cena medievale in costume con delitto, Castello di Grumello (Bg) - I partecipanti, vestiti con abiti storici, diventano attori protagonisti di una serata all’insegna dell’investigazione e del mistero, ciascuno con un proprio ruolo da interpretare. E servirà il contributo attivo di tutti i commensali per svelare il mistero e risolvere l'enigma. La storia narra che una sanguinosa guerra civile ha spaccato in due il reame, ora tenuto a stento dal suo re e da un primo cavaliere che molti dicono essere uno stregone. In questo contesto si tiene lo sposalizio di due casati... ma in un panneggio viene nascosta una lama pronta a uccidere! E così tra una portata e l’altra non mancano colpi di scena e momenti di adrenalina per arrivare a smascherare il colpevole. Prima della cena è possibile visitare il castello e le sue cantine. Informazioni e prenotazioni: www.castellodigrumello.it.

Art & Ciocc - Ferrara – Cioccolato protagonista anche a Ferrara nel fine settimana a ridosso della Festa degli innamorati. Art & Ciocc anima Piazza Castello da venerdì 10 a domenica 13 febbraio con una tappa del tour dei cioccolatieri italiani: protagonisti una trentina di maestri cioccolatieri provenienti da tutti Italia che propongono tutte le possibili declinazioni del cioccolato: oltre a praline, torte e cremini, ci sono i liquori serviti in cialde croccanti, cioccolatini speziati o ripieni di rhum, torroni al castagnaccio e altro ancora.

Informazioni: www.iltourdeicioccolatieri.com.

Cioccolentino – Terni – Si comincia giovedì 10 febbraio anche a Terni, che ha San Valentino come santo patrono, con la tradizionale manifestazione golosa “Cioccolentino” in programma fino al giorno della Festa degli Innamorati. La cittadina umbra di Terni si riempie di profumi e dolcezze di cioccolato con laboratori didattici, show cooking, spettacoli itineranti, degustazioni al buio, villaggi del cioccolato e tanto divertimento. Il claim di questa edizione, la diciottesima nella storia dell’evento, è “L’amore non conosce distanza”. Uno spazio è dedicato alla tradizione del cioccolato umbro e al tessuto formato da 120 piccole imprese e laboratori artigianali che assicurano un prodotto genuino di elevata qualità. È in programma anche l’iniziativa “Wine in Love” una degustazione guidata in compagnia di un Sommelier esperto dell’Associazione Assosomelier. Naturalmente, Cioccolentino è un’ottima occasione per scoprire le bellezze naturalistiche e storico-artistiche della zona con romantici itinerari. Informazioni www.cioccolentino.com.