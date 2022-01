San Valentino: scopri quanto è romantica la Svizzera

Sono tante le proposte per celebrare il giorno degli innamorati in Svizzera : dal più classico dei soggiorni in hotel con Spa da sogno a un city break nelle città dove si inaugurano le più importanti mostre d'arte. Gli spiriti romantici possono rifugiarsi in alta quota per ammirare indisturbati il cielo stellato.

Trenino rosso del Bernina - Per tutto il mese di febbraio offerta speciale (99 euro per 2 persone )sulla spettacolare tratta, patrimonio UNESCO, da Tirano a St. Moritz: viaggio andata/ritorno e pranzo a St. Moritz inclusi. Il trenino si arrampica da Tirano fino all’Ospizio Bernina, situato a 2.253 metri d’altitudine, per poi ridiscendere fino a St. Moritz. La Valposchiavo, il Lago Bianco, il Massiccio del Bernina, il ghiacciaio del Morteratsch si avvicendano lungo una delle trasversali alpine più affascinanti del mondo.



Valle di Blenio, due cuori e una capanna - Per un San Valentino più movimentato c'è la nuova escursione di 12 km che da Camperio conduce alla Capanna Gorda aperta anche d'inverno. Situata su un altopiano a 1'800 metri, è un punto ottimale per l’osservazione delle stelle. Non lontano dalla capanna sorge GAIA, il pop up hotel con ampie finestre da cui ammirare il paesaggio stando comodamente a letto. Per tornare a valle si può ripercorrere il sentiero o noleggiare lo slittino per una divertente discesa



Gornergrat: cena con le stelle - Non c'è da stupirsi che gli astronomi di tutto il mondo conoscano il Gornergrat e il suo osservatorio a 3000 metri, sopra Zermatt. Grazie all'assenza di inquinamento luminoso, le costellazioni appaiono nitide fino all'orizzonte. Fino a metà marzo si può cenare al Kulm Hotel e partecipare all'osservazione delle stelle con il telescopio in compagnia di un esperto. La proposta include anche la salita in cremagliera.



Private SPA: fuga romantica - Fuggire dalla quotidianità e godersi una pausa in due. In alcune Private Spa Suite uniche nel loro genere (Grand Hotel Victoria-Jungfrau, Grand Resort Bad Ragaz, Gwatt, Deltapark Vitalresort, Kulmhotel Gornergrat), il riposo è garantito. Sono angoli esclusivi di tranquillità che soddisfano ogni desiderio, dai trattamenti straordinari (detox, Osmo Thermy, Ayurveda, medical wellness) ai dettagli architettonici.



Per maggiori informazioni: www.svizzera.it