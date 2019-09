Sagre: i buoni sapori per le gite fuoriporta

SAGRA DELLA ZUCCA - Lana (Merano) – Appuntamento a Lana, da venerdì 27 a domenica 29 settembre per degustare la zucca, protagonista di numerosi piatti tipici, ma anche da sfruttare per decorare la casa nell’attesa della festa di Halloween. In occasione di questa sagra si possono scoprire numerose varietà dell’ortaggio arancione, buone da mangiare e belle da vedere, nelle loro varietà decorative. Ci sono anche un ricco programma musicale, l’esposizione di macchine d'epoca e il mercatino di antiquariato. INFORMAZIONI www.merano-suedtirol.it .



FESTA DEL BACCALÀ ALLA VICENTINA - Sandrigo - (Vicenza) – Secondo fine settimana per celebrare il baccalà: la sagra prosegue fino a lunedì 30 settembre con tanti eventi nei quali vengono serviti oltre 15 mila piatti a base del delizioso pesce. Nei giorni della festa si possono degustare gnocchi fatti a mano e abbinati al sugo di baccalà o risotto di Grumolo delle Abbadesse De.Co. con il baccalà alla vicentina. Nelle strade e nelle piazze sono in programma spettacoli vari e dimostrazioni dal vivo della preparazione dei piatti della tradizione. Domenica 29 settembre si svolge la cerimonia di nomina dei nuovi Cavalieri della Confraternita del Baccalà e la sfilata delle confraternite enogastronomiche. INFORMAZIONI www.festadelbaccala.com.



FIERA DEL MIELE - Marentino (Torino) - Domenica 29 settembre, Marentino, piccolo borgo tra le colline torinesi, ospita la Fiera del Miele, con mostra mercato dei prodotti agroalimentari e dell'artigianato. Sono presenti oltre 100 produttori per assaggi e degustazioni con il sottofondo di musica live. Ci sono il seminario pratico di cucina con il miele, il corso di biscotteria al miele per i bambini, il concorso gastronomico, le visite guidate e i laboratori creativi e animazione per i più piccoli. Non mancano convegni sull'apicoltura, dimostrazioni di smielatura e partecipare alle merende al miele per i più piccini. INFORMAZIONI www.comune.marentino.to.it.



SAGRA DELLA PATATA DI LAZZATE - Lazzate (Monza-Brianza) - Non tutti sanno che Alessandro Volta ha contribuito in modo importante a fare conoscere e diffondere questo genuino prodotto della terra; l’occasione per saperne di più è partecipare alla 16esima edizione della sagra che si tiene a Lazzate, da giovedì 26 settembre a domenica 6 ottobre. La festa vuole celebrare il tubero che, grazie alla facile coltivazione e al ricco apporto nutritivo, salvò intere popolazioni dalla fame. Alessandro Volta fu tra i primi a coltivarla a Lazzate e la città gli rende quindi omaggio. Nel doppio weekend di festa, oltre a sapori e intrattenimento ci sono stand gastronomici, mostre, ristorazione, spettacoli, animazioni e giochi per i bambini, i tradizionali Mercatini dei Sapori d'Autunno in programma sabato 28 settembre e sabato 5 ottobre, dalle ore 10.30 alle 23.00; domenica 29 settembre e domenica 6 ottobre, l'orario è invece dalle ore 09.00 alle 23.00. INFORMAZIONI www.sagrapatatalazzate.com.



FESTA REGIONALE DELLA POLENTA - Villa d'Adige di Badia Polesine (Rovigo) - Continua fino a lunedì 30 settembre la festa in compagnia della polenta, piatto tradizionale di questa zona, servita letteralmente in tutte le salse. Ci si rimpinza di polenta con i funghi e con l'asiago, con il grana a scaglie o con il tastasale, ma anche di fagioli in umido, cotechino e porchetta. Gli stand gastronomici, situati nell'area polifunzionale pavimentata e riscaldata, nei pressi del parcheggio, sono in funzione dalle ore 19.30 (dalle ore 18.30 la domenica). Non mancano, in tutte le sere della festa, musica e ballo con le migliori orchestre di liscio. INFORMAZIONI www.villadadige.it.



SAGRA DELL'ANGUILLA - Comacchio (Ferrara) - Tre weekend di gusto e tradizione in onore dell’anguilla, regina della valli del Delta del Po: si festeggia da venerdì 27 settembre a domenica 13 ottobre. Un evento che celebra l'identità locale e la sua storia fatta di pesca, di sapori, tradizioni e storie millenarie. Il centro storico, i canali e la laguna di Comacchio si animano di stand gastronomici che servono i piatti della tradizione, mentre i ristoranti della zona sperimentano nuovi intriganti abbinamenti. I musei, le valli e le saline di Comacchio sono i luoghi privilegiati da cui partire alla scoperta di un territorio affascinante da esplorare in bici, in battello, a bordo delle tipiche imbarcazioni locali (le batane) o a piedi lungo gli argini del Delta. Tra gli eventi segnaliamo: laboratori, degustazioni, visite guidate, escursioni, eventi musicali e letterari, mostre, concorsi; spettacoli della tradizione con ampio spazio alle iniziative legate all'acqua. INFORMAZIONI www.sagradellanguilla.it.



SAGRA DELLA SALAMINA DA SUGO AL CUCCHIAIO - Madonna Boschi di Poggio Renatico (Ferrara) - Grande festa di sapori nella frazione a poca distanza da Ferrara, in onore di questo delizioso insaccato, protagonista di ben quattro weekend, da giovedì 19 settembre a domenica 13 ottobre. La salamina è sempre protagonista: scopriamola nell’antipasto del contadino con salumi nostrani, nel carpaccio di salamina cruda con grana e crema di aceto balsamico, nel trittico di salamina (salamina cruda, cotta e paté), oppure nelle lasagne al forno con purea di zucca e tagliatelle del norcino. INFORMAZIONI www.prolocomadonnaboschi.it.



TARTUFO E CIOCCOLATO - Subiaco (Roma) – Secondo fine settimana nella Rocca Abbaziale di Subiaco, splendida cornice dell’evento dedicato a due grandi eccellenze gastronomiche: il tartufo e il cioccolato. L’appuntamento, dopo le giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre, si replica il 28 e 29 settembre (sabato a pranzo e cena e domenica solo a pranzo); le sale affrescate della Rocca accolgono gli eventi legati al prezioso tartufo bianco, proposto in show cooking e in un menù dedicato., mentre il cioccolato in tantissime varianti trova casa in numerosi incontri con le creazioni del maestro pasticciere Moreno Panzini e con tanti professionisti. Per i bambini sono in programma giochi golosi. INFO: Pagina Facebook dedicata.



SAGRA DEGLI STRIGLIOZZI - Castel di Tora (Rieti) – Domenica 29 settembre a Castel di Tora le massaie del posto si dedicano alla lavorazione della pasta che costituisce la base del piatto tipico locale: gli strigliozzi. E lo fanno in grande, lavorando oltre 100 chili di farina e preparando circa duecento chili di pasta. L’evento unisce buona cucina, natura e folclore: a partire dalle 12.30 in un’ampia area al coperto viene distribuito questo originale tipo di pasta lunga, condita con abbondante sugo al pomodoro, insieme ad altre specialità locali. La festa è una bella occasione per scoprire un borgo di grande bellezza, incastonato in una cornice di verde che si specchia nelle acque del Lago Turano in provincia di Rieti. INFO: www.prolococastelditora.it.



SAGRA DELLA ZAMPINA, DEL BOCCONCINO E DEL BUON VINO - Sammichele di Bari (Bari) - Sabato 28 a Domenica 29 Settembre questa gustosa sagra offre la possibilità di scoprire la salsiccia arrotolata a spirale e arrostita sulla brace. Le macellerie di Sammichele di Bari propongono un itinerario dal gusto alla scoperta delle prelibatezze locali, servite con il contorno di un ricco programma di appuntamenti con mostre, esposizioni artigianali, attività per bambini e visite, ad esempio, al Museo della Civiltà contadina, situato all'interno del Castello Caracciolo. Nel cortile d’ingresso al castello, si può assaggiare la "Zampina nella Tiella", in cui la girella di carne è in terracotta, cottura alternativa alla brace. Ci sono anche danze, balli tradizionali e ospiti musicali. Ingresso libero e parcheggio gratuito. INFORMAZIONI Pagina Facebook dedicata. .