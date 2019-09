A Maienfeld in Svizzera, nel fantastico mondo di Heidi

A Maienfeld si può rivivere la storia di Heidi, su un itinerario percorribile anche in passeggino. Il racconto è presentato come sarebbe piaciuto alla fantastica ragazzina dalla sua casetta alla stalla delle caprette, dai negozi del villaggio al museo a lei dedicato sino al dolce di Heidi: qui tutto gira attorno al noto personaggio amatissimo dai bambini di tutto il mondo.



Il timbro postale - Vi si sale a piedi con una breve passeggiata e vi si visitano la casa con il recinto per gli animali e l’alpeggio dove Heidi si recava a far visita al nonno e a pascolare le capre. In una rustica casa è stato allestito un negozio di souvenir e un ufficio postale con il timbro speciale del villaggio di Heidi. Dal museo parte poi una seconda parte del sentiero più varia e più impegnativa, che in un’ora e quarantacinque minuti circa conduce all’Alpe di Heidi (l'Ochsenberg).



L’ Alpe di Heidi e i souvenir - Lungo il percorso, 12 punti informativi illustrano in modo divertente la storia di Heidi. Se non si desidera arrivare fino all’Alpe di Heidi, il sentiero prosegue fino all’Hotel Ristorante Heidihof, attraversando campi e prati. Da qui si può poi proseguire verso la fontana di Heidi, il monumento dedicato a Johanna Spyri. I souvenir originali di Heidi del negozio del villaggio, a Maienfeld, garantiscono bei ricordi dell’escursione.



Per maggiori informazioni: www.svizzera.it