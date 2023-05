Le sagre di gusto da scoprire nel prossimo weekend

Eccone alcuni in diverse zone del Paese, in calendario per il fine settimana 12-14 maggio.

PROSCIUTTO VENETO DOP IN FESTA, Montagnana (Padova) – Montagnana, uno dei borghi più belli d'Italia, festeggia da mercoledì 10 a domenica 21 maggio una delle eccellenze della sua gastronomia: il prosciutto Veneto DOP Sono in programma per l’occasione eventi della tradizione, cene gourmet, visite guidate ed eventi Nei 12 giorni della festa si possono visitare i prosciuttifici del Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto DOP e partecipare a cene gourmet (prenotazione obbligatoria!) in cui, assaggiare insieme al celebre prosciutto, tanti piatti della tradizione veneta e trentina, una selezione di formaggi, ottimi dessert e i pregiati vini del territorio. Nella piazza centrale del borgo è allestita l’Isola del Gusto, aperta da lunedì a venerdì dalle 19.00 alle 24.00, il sabato dalle 11.00 alle 24.00 e la domenica dalle 10.00 alle 24.00. Per fare qualche esempio, si possono degustare oltre al prosciutto, re della festa, alcuni primi piatti della tradizione come il risotto con ragù di anitra e piselli, oppure con asparagi bianchi e verdi; gnocchetti di patate e molto altro. Ci sono anche una selezione di formaggi, tra cui asiago, provolone, gran moravia, e di dolci. Per scoprire la bellezza del borgo sono in programma visite guidate, oppure si può fare shopping al mercatino allestito nel centro storico nei due fine settimana. Informazioni: www.prosciuttovenetodopinfesta.com.

Leggi Anche Tour alla ricerca di prelibatezze fra i Musei del Cibo

FESTA DELLA FRAGOLA ED ASPARAGO, Gardigiano di Scorzè (Venezia) – Appuntamento in provincia di Venezia per la 45esima edizione della Sagra, in calendario da venerdì 12 a domenica 14 maggio e poi ancora da giovedì 18 a domenica 21 maggio, per celebrare due apprezzati prodotti delle campagne circostanti: le fragole e gli asparagi. La festa è l’occasione ideale per gustare ottimi piatti e passare giornate in allegria. Informazioni: www.prolocoscorze.it.

SAGRA DEL PESCE, Camogli (Genova) - Sabato 13 e domenica 14 maggio il pittoresco borgo ligure festeggia San Fortunato, patrono dei pescatori, e aspetta visitatori e foodies nel porticciolo di Piazza Colombo per deliziosi assaggi di pesce fritto. La Sagra del pesce è un appuntamento ormai tradizionale, nato dal gesto spontaneo di alcuni abitanti, i quali, nell’ormai lontano 1952, distribuirono gratuitamente a turisti e residenti una frittura di pesce. Il gesto viene riproposto ogni anno e si è ormai trasformato in un rituale di accoglienza nei confronti di sceglie di trascorrere qualche giorno di vacanza nel pittoresco borgo ligure. Per friggere pesce per tutti si utilizza una padella gigante, dal diametro di 3,8 metri, un manico di 6 metri e con una capacità di 2000 litri e circa 3 tonnellate di peso, diventata ormai simbolo della festa. Informazioni: www.prolococamogli.it.

SAGRA DEL TORTELLONE E CARNE ALLA GRIGLIA, Padulle di Sala Bolognese (Bologna) – Die fine settimana consecutivi, da venerdì 12 a domenica 14 maggio, e poi da venerdì 19 a domenica 21 maggio, sono dedicati alla buona tavola e alla convivialità. Sede della festa è il parco di Casa Largaiolli in Via Bagno 6, Padulle, frazione del Comune di Sala Bolognese. La festa è curata dai Volontari della Protezione Civile di Sala Bolognese, che per due fine settimana organizzano spettacoli gratuiti, campo scuola della Protezione civile per i più piccoli, spazio bimbi, mercatini. Il cuore è naturalmente il ristorante al coperto, dove assaggiare tortelloni fatti in casa, tagliatelle, gramignone, carne mista alla brace, borlenghi e crescentine, tigelle e piatti vegetariani. Il parco ha a disposizione ampi spazi nei quali giocare con gli aquiloni, fare passeggiate a piedi o giri in bici e in mountain Bike godendo dello splendido panorama. Le strutture sono aperte tutte le sere dalle ore 19.00 e la domenica anche a mezzogiorno. Sono in programma numerosi spettacoli gratuiti, giochi per i bambini, esposizioni e mercatini.

SAGRA DEL PRUGNOLO, Cusercoli Civitella Di Romagna (Forlì Cesena) - Domenica 14 e domenica 21 maggio Cusercoli, frazione di Civitella di Romagna, dà appuntamento alle buone forchette per scoprire questo profumatissimo fungo. Ci sono esposizioni e vendita, premiazioni per i raccoglitori e per il fungo più grosso e stand gastronomici nei quali mangiare lasagne, polenta, tagliolini, uova e scaloppine al prugnolo. Per divertirsi ci sono anche spettacoli itineranti, musica per le vie del paese, giocolieri, animazioni di strada per bambini, orchestre romagnole. Informazioni: www.facebook.com.

FESTA DEL CAPPELLETTO E DELLA CARNE ALLA BRACE, Casale di Parco Pruccoli, Rimini - Ultimo fine settimana in compagnia della carne più gustosa e dei sapori tradizionali di questa regione: da venerdì 12 a domenica 14 maggio si mangiano i famosi cappelletti locali, in compagnia di tante altre specialità come tagliatelle, lasagne, bistecche e carni cucinate alla grigia. Il menù della festa è improntato alla valorizzazione dei prodotti e della gastronomia locali, con una particolare attenzione a quelli di stagione. Cornice della manifestazione è Parco Pruccoli (Via Maceri 35, Rimini), molto vicino al casello autostradale RimIni Sud e a pochi minuti di distanza dal centro città e dal mare. Qui sono a disposizione locali coperti e riscaldati, spazi sia interni che esterni, con area bimbi. La festa si svolge il venerdì a cena, mentre il sabato e la domenica anche all’ora di pranzo.

ENOLIA, Seravezza (Lucca) – Appuntamento sabato 13 e domenica 14 maggio in provincia di Lucca per scoprire tante prelibatezze gastronomiche, tra cui i "servanti", salumi conservati sotto cera, e altri prodotti tipici del territorio, che fanno corona all’ottimo olio locale; l’occasione è Enolia, la manifestazione che invita alla scoperta dell’olio di qualità e dei prodotti del territorio toscano. Ci si incontra nelle sale del Palazzo Mediceo, dove si possono scoprire e degustare gli oli locali e quelli provenienti da diverse zone d’Italia, esposti uno accanto all’altro. Ci sono anche dei mini-corsi per scoprire i segreti dell’olio di oliva. la sua composizione e le sue mille sfaccettature. All’interno dell’area espositiva si trovano anche gli stand di aziende vitivinicole e di altre cose buone; un grande palco, inoltre, vede avvicendarsi rinomati chef rinomati e i loro cooking show. Informazioni: www.enolia.it.

FESTIVAL DELLA FRAGOLA, Terricciola (Firenze) – Secondo fine settimana, sabato 13 e domenica 14 maggio, per il Festival della fragola di Terricciola, che nel 2023 giunge alla 39esima edizione. L'evento celebra il delizioso frutto rosso e nello stesso tempo la cultura contadina: nel grazioso borgo della campagna toscana, a metà strada tra Pisa, Livorno, Siena e Firenze, sono in programma cucina tipica, concerti musicali, degustazioni, mostre ed esibizioni per stare bene e divertirsi in compagnia. Informazioni: www.facebook.com/festivaldellafragola.

SAGRA DEGLI GNOCCHI, Nerola (Roma)- Una domenica di gusto, in calendario il 14 maggio in Piazza P. San Sebastiano, a Nerola per partecipare alla Sagra degli gnocchi, da gustare nel più tradizionale dei modi, cioè con sugo di castrato. La festa dura per l’intera giornata, a partire dalle 10 del mattino. Si può passeggiare nel bellissimo centro storico, godere dei panorami sul territorio sabino, oppure fare acquisti nel mercatino dell'artigianato, ammirare la mostra di pittura e ascoltare musica dal vivo. Per i bambini ci sono gonfiabili e animazione. Chi ama i buoni sapori può godersi bruschette con pomodoro e olio extra vergine delle colline nerolesi, gnocchi con sugo di castrato, carne di castrato, vino rosso, formaggi locali, dolci vari. INFO: https://www.facebook.com/proloconerola2021

SAGRA DEL FINOCCHIETTO SELVATICO, Blufi (Palermo) – Domenica 14 maggio si svolge la settima edizione di questa bella sagra che celebra la tipicità locale e prodotto di eccellenza dei Monti Nebrodi, con musica, spettacoli, degustazioni e un convegno sull’identità madonita. La Sagra vuole promuovere il “Foeniculum Volgare”, cioè il finocchietto, alimento dal valore nutrizionale elevatissimo e dalle riconosciute proprietà stimolanti: il finocchietto è un alimento naturale, buono e sano: è un potente digestivo naturale, dalle elevate proprietà antisettiche e diuretiche. INFO: www.facebook.com.