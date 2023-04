Le sagre gastronomiche per il weekend del 1° maggio

LAKE COMO WINE FESTIVAL, Como – Si beve e si brinda in Piazza Cavour, nel cuore di Como e con vista lago, da venerdì 28 aprile a lunedì 1° maggio: una trentina di ottime cantine propongono le loro migliori produzioni da degustare in abbinamento a formaggi, salumi e altri piatti tipici. Gli orari sono i seguenti: venerdì 28 aprile: dalle 18.00 alle 24.00; sabato 29 e domenica 30 aprile dalle 11.00 alle 24.00; lunedì 1° maggio dalle 11.00 alle 23.00. I ticket di assaggio sono comprensivi di bicchiere e tasca portabicchiere. Informazioni: www.lakecomowinefestival.it.



PIC NIC D’ITALIA – STREET FOOD FESTIVAL, Monza – Il bellissimo parco che circonda la Reggia di Monza ospita, da sabato 22 aprile a lunedì 1° maggio, un vero e proprio villaggio del gusto con tante cose buone da mangiare e da bere, rallegrato da spettacoli per adulti e bambini. La sesta edizione di Pic-Nic d’Italia, si svolge lungo Viale Mirabello con gli speciali street food proposti da pittoreschi food track, pronti a sfornare ogni genere di golosità, salate e dolci, da annaffiare con ottime birre artigianali. Tantissime le attività dedicate ai bambini, con gli spettacoli degli artisti di strada, la baby dance, la magia delle bolle di sapone, i giochi in legno realizzati da esperti artigiani e il Raduno e Gara di Cosplay (domenica 30 aprile). Non mancano dj set, candle light e spettacoli di musica live. Ingresso gratuito. Orari: 26-27-28 aprile, dalle 18.00 alle 24.00; 29-30 aprile, 1 ° maggio: dalle 10.00 alle 24.00. Informazioni: www.facebook.com.

GIN & SOUND – FIERA DEL GIN, Milano – Un appuntamento imperdibile per chi ama i liquori e in particolare il gin: da venerdì 28 a domenica 30 aprile Piazza Città di Lombardia, a Milano, si trasforma nel paradiso dei distillati, per tre giorni di drink e ottima musica anni '90. La piazza coperta più grande d’Europa è il luogo perfetto per scoprire, degustare e acquistare il distillato preferito, ma anche per incontrare gli amici e altri appassionati di gin, incontrare i produttori, assaggiare i liquori preferiti nell’area degustazioni o fare una sosta nell’area “cocktail” per un ottimo Gin tonic o per un Gin Lemon. Non mancano, naturalmente, tra un drink e l’altro, sfiziose specialità e ottimi piatti dello street food nazionale. L’ingresso include 10 token da utilizzare per le degustazioni e/o per i cocktail. Orari: dalle 17.00 alla 1.00. Informazioni: www.facebook.com.

SAGRA DELLE RANE, San Ponso Canavese (Torino) – Giornate conclusive a San Ponso Canavese, fino a domenica 30 aprile, per la sagra dedicata al prelibato sapore della rana, una specialità della gastronomia locale. Oltre agli stand gastronomici in cui assaggiare tante preparazioni gustose a base di rana fritta in pastella, protagonista della festa, ci sono giochi per i bambini, musica, raduni e momenti di intrattenimento. In particolare, domenica 30 aprile si danno convegno i trattori d’epoca. Nei giorni della sagra, inoltre, si può approfittare di visite guidate al Battistero romanico e del divertimento offerto da spettacoli, musica e momenti danzanti. Per i bambini ci sono Il “Battesimo della Sella” a dorso di un pony, e i giochi di squadra con il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per diventare “pompiere per un giorno”. INFO: www.sagradelleranesanponsocanavese.it.

SAGRA DEL GORGONZOLA, Cavalmaggiore (Cuneo) – Si conclude domenica 30 aprile la sagra dedicata al formaggio più odoroso che c’è, con un percorso eno-gastronomico/artigianale che si snoda lungo via Roma e nelle strade del centro storico. Negli stand allestiti per l’occasione si può degustare il formaggio proveniente dai produttori locali, mentre In Piazza Vittorio Emanuele II è installata l’area Street Food, con coloratissimi truck presso i quali è possibile godersi squisiti piatti sempre dedicati al Gorgonzola DOP. Si può anche partecipare al pranzo del gorgonzola DOP, assistere a spettacoli e momenti di intrattenimento, o partecipare a golosi aperitivi. Informazioni: www.gorgonzolacavallermaggiore.it.

MESSER TULIPANO, Castello di Pralormo (Torino) – Si conclude lunedì 1° maggio l’edizione numero 23 di “Messer Tulipano”, la kermesse all’insegna di questi splendidi fiori che animano di colori e profumi il parco storico del Castello di Pralormo, nel cuore del Piemonte. Oltre 100.000 tulipani e narcisi dipingono quadri nelle aree del parco con un nuovo piantamento, rinnovato nelle varietà e nell’aspetto, in continuità con la tradizione inaugurata nel XIX secolo dall’architetto di corte Xavier Kurten, artefice di alcuni dei più importanti giardini delle residenze sabaude. Gli spazi verdi ospitano aiuole dalle forme diverse, ma sempre rispettose dell’impianto storico e prospettico del parco. In coincidenza con la manifestazione sono in programma mostre ed esposizioni a tema. Non mancano le aree dedicate al giardinaggio e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, per assaggi sfiziosi e un gustoso shopping. Nel parco ci sono zone pic-nic, mentre nei negozi del paese c’è la possibilità di acquistare i prodotti delle cascine locali. Informazioni su orari e prezzo dei biglietti: www.castellodipralormo.com.

SAGRA DEL CARCIOFO MORETTO, Brisighella (Ravenna) - Appuntamento da domenica 30 aprile a domenica 7 maggio nella graziosa cittadina situata nel cuore del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, con il carciofo moretto, uno dei prodotti tipici per eccellenza di questa zona. Il borgo medievale rende omaggio a questo delizioso e pregiato ortaggio, pronto da assaggiare in mille modi, tanto nello stand gastronomico allestito per l’occasione, quanto nei ristoranti del borgo con prelibati menù a tema. Il carciofo moretto si può mangiare crudo, per apprezzarne tutto il sapore, oppure leggermente lessato, condito con sale e olio; in abbinamento al formaggio di fossa, o anche come ripieno delle mezzelune, i classici tortelli locali, o ancora in insalata con caprino in parmigiano croccante, abbinato alle tagliatelle al ragù di agnello. I carciofi si possono anche acquistare dai produttori locali, insieme ad altri prodotti tipici del territorio, come i salumi di mora romagnola, i formaggi, le confetture e tante primizie. La sagra è anche l’occasione per un tour tra gli splendidi panorami dei colli, da ammirare a bordo del trenino panoramico, o per visitare la Rocca Manfrediana e la Torre dell’Orologio. Informazioni: www.brisighella.org



FRITTO MISTO, Ascoli Piceno – Continua la kermesse gastronomica dedicata al fritto in tutte le sue possibili varianti: appuntamento fino a lunedì 1° maggio con una delle manifestazioni più gustose e amate della primavera gastronomica, in un vero tripudio di arancini siciliani, olive all'ascolana, panzerotti, gnocchi fritti, ma anche fish and chips britannico e tempura giapponese. Piazza Arringo ospita il Palafritto, per un percorso culinario in cui assaggiare ricette selezionate tra le mille specialità a base di fritto; ci sono cooking show, un’area dedicata alle farine, la zona “enoteca”. I bambini possono partecipare a laboratori pensati appositamente per loro, nei quali scoprire tutti i segreti per cucinare le vere e autentiche olive ascolane Non mancano l’area chips, interamente dedicata a questa prelibatezza fatta con patate bianche di montagna, carote e persino zucchine; l’area “Questa pasta ti conquista” in cui degustare paste cult italiane come tortellini artigianali alla crema di parmigiano, tortelli di zucca, “mezzanielli”, rigatoni alla carbonara, agnolotti, plin piemontesi, malloreddus sardi e molto altro ancora. Infine, c’è l’area dedicata alle erbe spontanee, per imparare a riconoscerle e a cucinarle. Informazioni: www.comune.ap.it.

Pic& Nic a Trevi, Trevi (Perugia) – Da sabato 29 aprile a lunedì 1° maggio ci si gode la primavera e si mangiano tante cose buone nel tradizionale appuntamento sulle colline coperte di uliveti. Pic& Nic a Trevi è una festa che celebra i prodotti fatti in casa, la buona birra artigianale e la possibilità di trascorrere un fine settimana nella natura. Bastano una tovaglia a quadrettoni bianchi e rossi sul prato ed è subito festa, tra merende deliziose con prodotti genuini, itinerari naturalistici, visite guidate, passeggiate tra i papaveri e i filari di ulivi. Il programma prevede una mostra mercato dedicata agli artigiani innovatori, una tavola rotonda sulle manualità creative, passeggiate alla ricerca di erbe spontanee commestibili e poi trekking, tour in bicicletta, mercato del contadino e dell’antiquariato, percorsi guidati alla scoperta del centro storico e, naturalmente, degustazioni d’olio e.v.o. e di ottimi vini locali. Nelle tre giornate dell’evento sono in programma presentazioni, esposizioni, degustazioni, aperitivi e concerti, ospitati nelle sale affrescate e nel parco della cinquecentesca Villa Fabri. Informazioni: www.facebook.com.



SAGRA DEL CARCIOFO VIOLETTO DI NISCEMI, Niscemi (Caltanissetta) – Appuntamento fino a domenica 30 aprile con la 41esima edizione della Sagra del Carciofo Violetto di Niscemi, un evento fieristico che promuove e rilancia l’agricoltura e l’artigianato della città. Ci sono stand espositivi di carciofi, prodotti ortofrutticoli e di artigianato locale. La Sagra ormai da anni fa ormai parte di una tradizione radicata nella cultura di Niscemi: sono previste degustazioni di piatti tipici a base di carciofo, un’area dedicata all’artigianato, una zona con prodotti tipici e uno spazio riservato ai mezzi agricoli. Ci sono anche spettacoli e animazioni per allietare i visitatori. INFO: https://proloconiscemi.altervista.org/