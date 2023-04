Pesaro e Urbino: tanti weekend all'insegna dei sapori

Non solo tagliatelle e arrosto misto, ma piatti capaci di esprimere un territorio ricco di tradizioni e di prodotti di eccellenza, inseriti in un ricco menu a prezzi promozionali: la formula dei Weekend Gastronomici dell’entroterra della provincia di Pesaro Urbino, che in questa edizione comprende anche quattro comuni della provincia di Rimini, ha lo scopo promuovere la cucina degli incantevoli borghi dell’entroterra, coinvolgendo a turno ben 43 ristoranti, distribuiti in 30 diverse località facendo riscoprire, ai foodies locali e ai viaggiatori golosi, sapori meravigliosi e insieme itinerari inusuali, tra i dolci rilievi di questo lembo incontaminato delle Marche.



Ideata da Confcommercio Marche Nord, la formula dei Weekend Gastronomici conferma anche quest’anno la sua formula nelle due versioni (primavera e autunno) e si avvale dell’ormai iconico libretto-menu diventato oggetto da collezione, con tanto di annullo filatelico, che riporta le date, i ristoranti aderenti e cenni sulle località che ospitano l’appuntamento In primo piano, naturalmente ci sono i menù, tutti diversi tra loro e proposti a un prezzo più che conveniente. Oltre alle varie portate, il libretto indica il tipo delle bevande, vini della provincia di Pesaro Urbino, il prezzo e l’esclusione di ogni costo di servizio.

Le guide sono completate anche da una presentazione dei luoghi circostanti, tra colline e valli, risalendo sino ai più alti rilievi dell’Appennino, alla scoperta di borghi dai nomi antichi come Mombaroccio, Babbucce di Tavullia, Piobbico, Apecchio e Mondavio, alcuni dei quali inseriti nell’Itinerario della Bellezza, anche questo ideato da Confcommercio, per sottolineare l’importanza del viaggiare e del fare turismo nella valorizzazione dell’eno-gastronomia.

In occasione dei weekend gastronomici si possono scoprire anche tanti prodotti DOP e DE.CO di eccellenza del territorio, tra cui ad esempio, il prosciutto di Carpegna, l’olio di Cartoceto e la casciotta di Urbino, insieme ai vini Sangiovese Colli Pesaresi, Bianchello del Metauro e Pergola rosso DOP.

I weekend gastronomici prendono il via sabato 15 aprile, proseguono domenica 16 e nei fine settimana successivi, con appuntamenti in tutto il mese di aprile e maggio, e si concludono domenica 11 giugno.

Per saperne di più, sito internet: www.confcommerciomarchenord.it