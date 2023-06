Sagre gastronomiche: i buoni sapori di inizio giugno

ARCO STREET FOOD FESTIVAL, Arco (Trento) – Arco di Trento, la graziosa cittadina a nord del Lago di Garda e capitale dell’arrampicata, ospita nel fine settimana 9-11 giugno l’allegra invasione dei food track pronti a servire i migliori street food che si possano desiderare. Ci sono specialità regionali, hamburger per tutti i gusti, deliziosi fritti, dal pesce romagnolo allo gnocco emiliano, e ancora piadine, arrosticini abruzzesi, tigelle, specialità valtellinesi e anche cucina tipica greca. Non manca, naturalmente, la birra artigianale, per annaffiare queste sfiziose specialità. Informazioni: www.assocentroarco.com.

CARBO BEER FESTIVAL, Milano - Un’accoppiata unica nel suo genere: la cucina romana rappresentata dalla carbonara in un abbinamento avvincente come la birra. L'appuntamento è da venerdì 9 a domenica 11 giugno in piazza Città di Lombardia a Milano. La protagonista è la carbonara, al centro anche di avvincenti discussioni relative alla sua preparazione, accompagnata da altri piatti tipici come cacio e pepe, amatriciana, coda alla vaccinara, carciofi alla giudia e tanto altro. Per rinfrescarsi tra un piatto e l'altro ci sono svariate tipologie di birre italiane e dal mondo: a ogni piatto viene abbinata una birra Ad ogni pietanza una birra con accostamenti tutti da scoprire. Orari: venerdì 9 giugno: dalle 18.00 all’01.00; sabato 10 giugno: dalle 11.00 all’01.00; domenica 11 giugno dalle 11 alle 22.30. L'ingresso all'evento, organizzato in collaborazione da Tipico Eventi e Arte del Vino, è gratuito.

Leggi Anche Enjoy Stelvio Valtellina: la bellezza delle strade montane in bici senza auto

SAGRA DELLA CIPOLLA ROSSA, Breme (Pavia) – Due fine settimana, da venerdì 9 a domenica 11 e poi ancora da venerdì 16 a domenica 18 giugno, tutti dedicati alla deliziosa cipolla rossa della Lomellina. Viene servita a cena (la domenica anche a pranzo) tra piatti tipici e nuove interpretazioni, con la possibilità di fare anche acquisti e cucinarla a casa. Il borgo di Breme diventa vetrina per questo ottimo prodotto de.c.o. (denominazione comunale di origine) proposto anche in numerosi piatti, tra cui la classica frittata o la saporitissima zuppa. E chi vuole stupire il palato e fare un’esperienza inedita può assaggiarla perfino nel gelato. Chi non è particolarmente amante della cipolla trova comunque altri ottimi piatti per soddisfare l’appetito, tra cui trippa, pasta al sugo, salsicce, salamelle, stufato d’asino e polenta. Ci sono poi le visite ai monumenti storici, con guida o audioguida, la mostra fotografica e, nel weekend, il mercatino dell’artigianato. Per i ragazzi c’è anche il luna park. Orari stand gastronomici: tutti i giorni dalle 19.15 alle 23.00, la domenica dalle ore 12.00 alle ore 14.30 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00. Informazioni: www.sagracipollarossa.it.

RISOMANIA, Garlasco (Pavia) – Senza uscire dalla Lomellina, ma spostandosi a Garlasco, c’è un’altra bella sagra, dedicata a un altro prodotto di eccellenza locale: il riso. In questa zona vengono coltivati tre tipi diversi di riso: da risotto (Carnaroli, Vialone Nano, Arborio, Baldo e Sant’Andrea), per contorni e insalate (Gladio e Thaibonet) e per le minestre, dolci e sushi (Selenio, Balilla e Centauro). Nel corso delle tre giornate di festa è possibile scoprirli tutti e partecipare a degustazioni, laboratori, dimostrazioni sulla lavorazione del riso, gite organizzate nelle risaie. Ci sono poi gli show cooking e le disfide gastronomiche tra le Proloco del territorio e i ristoratori locali: due gare sono in programma sabato e domenica a cena, Ci sono anche l’esposizione di animali da cortile, mostre fotografiche e musica dal vivo (da segnalare, sabato sera, l’esibizione di Ivan Cattaneo). Informazioni: www.facebook.com.

SAGRA DELLA BUFALA, Cologno al Serio (Bergamo) – Fine settimana conclusivo per la settima edizione della Sagra della Bufala, con tutte le specialità gastronomiche dedicate a questo prodotto. Sede della manifestazione è Piazzale Mercato, a Cologno al Serio, lungo il fossato del borgo dove, dal 9 all’11 giugno vengono servite tante prelibatezze: dalla grigliata di carne di bufalo, piatto forte della festa, alle costate, alla tagliata e ai maxi hamburger, anche preceduti dai primi piatti della tradizione rivisitati con le specialità di bufala. Tutte le sere, oltre a tanta buona musica dal vivo, si possono godere speciali cocktails e la migliore selezione di birre Grimbergen. La cucina è aperta dalle ore 19.00 (il sabato e nei giorni festivi anche a pranzo dalle ore 12.00). In caso di maltempo è a disposizione un’area coperta. È consigliabile la prenotazione. Informazioni: www.facebook.com.

FESTA DEL RISOTTO, Villimpenta (Mantova) – Secondo fine settimana dedicato al risotto a Villimpenta, piccolo borgo al confine tra le province di Mantova e Verona. Appuntamento, dunque da venerdì 8 a domenica 11 giugno e poi ancora dal 15 al 18, per assaporare questa meravigliosa prelibatezza, in una festa che giunge quest’anno alla sua 75esima edizione. Un’occasione perfetta per scoprire il risotto alla Villimpentese, preparato da abili maestri risottai secondo la tipica ricetta locale, depositata in uno studio notarile nel maggio del 1990. La ricetta originale prevede che il piatto sia realizzato utilizzando il riso semifino vialone nano, cotto a vapore in paiolo di rame o lega d’alluminio, condito con carne di maiale genuina e sapientemente lavorata. La festa si svolge presso il Castello Scaligero, e la sera prevede spettacoli gratuiti, bancarelle, luna park, pesca di beneficienza e musica dal vivo. Informazioni: www.facebook.com.



FIOR DI CACIO, Vallo di Nera (Perugia) – Sabato 10 e domenica 11 giugno I formaggi e i sapori lattiero-caseari sono i grandi protagonisti di un evento che si svolge tra le colline umbre della Valnerina: è la nuova edizione di “Fior di Cacio“, che per due giorni anima il borgo umbro con i migliori formaggi artigianali locali, tutti da scoprire e da assaggiare nelle vie del centro medievale presso i banchi di assaggio e di vendita. Ce n’è per tutti i gusti: dal pecorino stagionato in botte, con il suo profumo dii erbe aromatiche, al primo sale a latte crudo, al caprino raffinato da abbinare alla birra artigianale, senza dimenticare l’ottima ricotta salata della Valnerina. Tutti da scoprire sono anche il pecorino cotto ai ferri e la vera pasta cacio e pepe, servita all’interno di una forma di cacio. A fare corona a queste prelibatezze ci sono tanti altri ottimi prodotti tipici del territorio, tra cui la norcineria locale, i tartufi, lo zafferano, i legumi, i vini, le confetture; e molto altro. Lungo le strade e le viuzze del borgo storico ci sono anche le bancarelle con prodotti della tradizione manifatturiera artigianale. Numerose le iniziative in programma, tra cui, nella Casa dei Racconti, la possibilità di scoprire storie, favole, ricette e le tipiche ed umoristiche Vallanate, cioè le “mirabili e stolte imprese degli abitanti di Vallo di Nera”. Nel chiostro del Convento francescano e nella chiesa di Santa Caterina sono allestite due mostre dedicate ai graffiti e alla ex ferrovia Spoleto-Norcia, oggi suggestivo tracciato da percorrere a piedi o in bicicletta. Informazioni: www.fiordicacio.com.

RADICI DEL SUD, Castello Normanno Svevo, Sannicandro di Bari – Le suggestive atmosfere del castello fanno da cornice, da giovedì 8 a lunedì 12 giugno ai migliori vini e oli del Meridione d’Italia. Quattro giorni in cui circa 130 produttori vinicoli di Abruzzo, Puglia, Molise, Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Campania raccontano i loro prodotti a importatori, stampa e consumatori (a questi ultimi è riservata la giornata di lunedì 12 giugno, dalle 15.00 alle 21.00). In questa occasione il pubblico può accedere al salone acquistando preventivamente il kit di degustazione che comprende bicchiere, sacca portabicchiere e quaderno di degustazione (costo del kit € 20). Informazioni: www.radicidelsud.it.

SAGRA DELLA CILIEGIA FERROVIA, Turi (Bari) – Un appuntamento delizioso e coloratissimo per le vie e le piazze di Turi, sulle prime colline dell’altopiano della Murgia, per una scorpacciata delle deliziose Ciliegie Ferrovia, in programma sabato 10 e domenica 11 giugno, accompagnata da altri deliziosi prodotti tipici del territorio. La manifestazione prevede stand espositivi legati ai piatti e ai prodotti della tradizione locale, mostre, musica live, artisti di strada canti e balli popolari per il massimo del divertimento. Da non perdere è il tour del borgo, approfittando di visite guidate alla scoperta degli angoli più caratteristici della cittadina e della grotta di Sant’Oronzo, organizzato in collaborazione con la locale Associazione dei Bersaglieri. Informazioni: www.facebook.com.