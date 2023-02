Sagre gastronomiche: le festa è servita

SANTHIÀ, CARNEVALE COLOSSALE, Santhià (Vercelli) - La bella cittadina piemontese festeggia il carnevale in gran spolvero, dal 14 al 21 febbraio con maschere, carri allegorici e veglioni. Ma non basta: sono state allestite 150 caldaie di rame per la Colossale Fagiuolata che si terrà il 20 febbraio. Tutto inizierà con due colpi di fucile: 50 fuochisti con relativi aiutanti e insieme a trecento camerieri distribuiranno ai presenti almeno 20mila razioni del gustoso legume. Gran galà delle maschere per il giorno di San Valentino. La sera del giovedì grasso, al suono di pifferi e tamburi i gruppi carnevaleschi daranno vita a un percorso enogastronomico con la visita a venti stand con distribuzione gratuita di cibi e bevande. Domenica 19 è prevista la Sfilata lungo con le maschere, i gruppi e le bande cittadine per accogliere l’arrivo di Gianduja (maschera piemontese cui Santhià ha dedicato una statua), che verrà issato sul suo trono al centro della piazza Maggiore e lì resterà per i tre giorni di festeggiamenti.Domenica inizia anche il primo dei Giri di Gala con i grandi carri dei Maestri Cartapestai e Gruppi Mascherati che daranno spettacolo per le vie cittadine nei pomeriggi di domenica 19 e martedì 21 a partire dalle 14.30 e la sera di lunedì 20 a partire dalle 20.45. Informazioni: www.carnevalestoricosanthia.com



TÖT PORSEL, Lonato del Garda (Brescia) - Il maiale è il re della tavola invernale, e a Lonato del Garda (sulle sponde meridionali del lago, in provincia di Brescia) gli viene dedicata fino al 26 febbraio la rassegna gastronomica Tot Porsel. I ristoranti e trattorie di questa bella cittadina e delle sue frazioni imbandiscono gustosi menu tutti giocati sull’uso delle carni del maiale e sulle loro lavorazioni. I piatti sono sia quelli della tradizione (come i Maccheroncini al torchio con ragù di maiale), che creazioni contemporanee che rielaborano prodotti locali e della tradizione affidate all’estro degli chef (come il Riso nuvola con pestöm e zafferano di Lonato). Posto d’onore a straordinarie selezioni di salumi locali. In qualche menu viene proposto anche l’assaggio dell’Os de Stòmec, salume De.Co. (Denominazione Comunale) di Lonato, la cui particolarità è quella di avere nell'impasto anche l'osso dello sterno del maiale, ammorbidito e lasciato marinare a lungo in un mix di vino rosso e sale, pepe, aglio, cannella e noce moscata. Informazioni: www.lonatoturismo.it



MERCATO DELLA TERRA DI PADERNELLO, Padernello (Brescia) - Il Castello di Padernello nella Bassa Bresciana dà appuntamento ogni 3° domenica del mese al Mercato della Terra di Padernello, Un progetto targato Slow Food, una rete di collaborazione tra enti, istituzioni, produttori e associazioni del territorio. I protagonisti del mercato - che si tiene ogni terza domenica del mese al Castello di Padernello, nella Bassa bresciana - sono i piccoli agricoltori e i produttori artigiani, che seguono i principi del “buono, pulito e giusto”, per offrire prodotti locali di grande qualità che rispettano la biodiversità e tutelano cultura e tradizioni della comunità e del paesaggio. Gli spazi e le corti del maniero quattrocentesco - espressione di rinascita del territorio per essere tornato a nuova vita dopo anni di abbandono e fulcro di cultura e di economia circolare - si animano di contadini e produttori della Bassa Bresciana oltre ai “colleghi” dei territori vicini: piccoli trasformatori, artigiani del cibo, Presidi che offrono ortaggi e frutta, carni, pane, vini, tartufi, agro ittici, formaggi tipici e produzioni tipiche tutelate da Slow Food (come il peperone di Carmagnola, il testarolo della Lunigiana, il broccoletto di Custoza, il maiale nero di Parma, l’aglio di Caraglio e tanti altri). Il Mercato della Terra®di Padernello si svolge dalle 9.30 alle 18.00, nelle domeniche 19 febbraio, 19 marzo, 16 aprile, 21 maggio, 18 giugno, 15 luglio (sabato serale dalle 19.30), 17 settembre, 15 ottobre, 19 novembre, 17 dicembre. Informazioni: www.castellodipadernello.it



ART & CIOCC, Ferrara - Ferrara accoglie il tour più dolce d’Italia, quello dei circa trenta cioccolatieri che per un intero fine settimana farà assaggiare fantastiche bontà ai visitatori e ai gourmet. Dal 16 al 19 febbraio potrete addolcire le vostre papille gustative con tutte le possibili declinazioni del cioccolato: dalle praline ai cremini, dalle torte ai liquori serviti in cialde croccanti, dai torroni al castagnaccio, passando per cioccolatini speziati o ripieni di rhum. Previste anche lezioni, attività divulgative, showcooking e tutto quello che i Maestri cioccolatieri metteranno a vostra disposizione per farvi conoscere la loro abilità e bravura. Informazioni: www.iltourdeicioccolatieri.com



FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO, Acqualagna (Pesaro e Urbino) - Acqualagna, bella cittadina marchigiana in provincia di Pesaro e Urbino si prepara a celebrare il Tartufo Nero Pregiato con una serie di manifestazioni che si terranno il 19 febbraio. Alle 9, in piazzale Mattei, sarà aperto il mercatino del tartufo e dei prodotti tipici; subito dopo al Teatro Conti ecco un seminario sul prezioso tubero e i cambiamenti climatici globali. Alle 15, sfilata carnevalesca per le vie della città che culminerà alle 16 con balli, musica e intrattenimenti di ogni genere, oltre all’annunciato e sensazionale “lancio dei tartufi”. Informazioni: www.turismo.marche.it