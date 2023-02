Light is Life: festa delle luci a Brescia e Bergamo

L’evento si avvarrà delle più significative opere di 17 prestigiosi artisti nazionali e internazionali, tra cui 6 special guest – Angelo Bonello, Chila Kumari Burman, Marco Lodola, Federica Marangoni, Ivan Navarro e Oliver Ratsi. La direzione artistica del festival è affidata ad Angelo Bonello, light artist di fama mondiale e fondatore di Kitonb Creative Studio, e Pam Toonen, LAC – Light Art Collection Exhibit Curator.



Serate emozionali - Light is Life viene inaugurato con serate emozionali: dopo quella di Brescia, che ha visto la partecipazione del campione olimpionico Marcell Jacobs, sarà la volta di Bergamo, venerdì 17 febbraio, in Piazza Vecchia. Saranno protagonisti il Coro del conservatorio Gaetano Donizetti e il Palazzo Nuovo, che si trasformerà grazie alle proiezioni video generate da un’intelligenza artificiale a partire dal database digitale della Biblioteca Civica Angelo Mai.



Light is Life a Brescia - A Brescia l’evento, ispirato all’esperienza di successo di Cidneon (il festival di light art organizzato del Comitato Amici del Cidneon nel triennio 2017–2019), coinvolgerà in primo luogo Piazza della Loggia, una delle principali piazze della città, luogo simbolo del Rinascimento bresciano dove sarà allestito un suggestivo 3D mapping che animerà Palazzo della Loggia per tutta la durata della manifestazione. Il percorso del festival accompagnerà quindi il pubblico verso il Capitolium, il tempio romano situato in Via dei Musei, il decumano massimo dell'antica Brixia romana, dove sarà collocata la prima installazione luminosa: una scultura ispirata alla celebre Vittoria Alata rivisitata in chiave contemporanea, la “Vittoria Trasfigurata”, creazione inedita di Angelo Bonello.



14 installazioni - Superato il Capitolium, lo spettatore raggiungerà finalmente il cuore dell’evento bresciano, il Castello, fortificazione di origine medievale arroccata sul colle Cidneo, a ridosso del centro storico. All’interno dell’area del Castello sarà disegnato un percorso con 14 installazioni luminose. Una volta varcata la soglia si avrà l’impressione di entrare in un mondo fantastico, quasi onirico, dove la luce e i colori saranno i protagonisti indiscussi della notte.



Light is Life a Bergamo - A Bergamo protagonista di Light is Life sarà la Città Alta attraverso un percorso che partirà da Piazza della Cittadella e terminerà a Palazzo Moroni, toccando alcuni dei principali e più suggestivi luoghi culturali, tra cui la Biblioteca Musicale Gaetano Donizetti, il convento di San Francesco, Piazza Vecchia con il suo Palazzo Nuovo, sede della Biblioteca Civica Angelo Mai, protagonista di un suggestivo 3D mapping, e la Rocca. Protagonista di Piazza Mascheroni sarà “Talking Heads‘” dell’artista ungherese Viktor Vicsek: due spettacolari teste parlanti in grado di mostrare tutta la gamma delle emozioni umane. Mentre le persone utilizzano i muscoli per le espressioni facciali, queste teste utilizzano tutte le sfumature possibili della luce: ogni testa è dotata di circa 4.000 LED, controllabili singolarmente, che permettono di ricreare molteplici espressioni facciali. Installazioni spettacolari anche nella Biblioteca Musicale Gaetano Donizetti, nel convento di San Francesco, le stessa Rocca.



Per maggiori informazioni: www.festadellelucia2a.it