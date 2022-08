Limone sul Garda, il paese della lunga vita

Arrivandoci, non si può che rimanere colpiti dalla bellezza e dalla particolarità dello scenario naturale in cui è incastonato l’antico abitato di

, che sorge su un piccolo golfo a ridosso di alte pareti rocciose che lo proteggono dai venti freddi del Nord, con i suoi antichi edifici seicenteschi e settecenteschi d’origine veneta,, il piccolo porto, le viuzze che si inerpicano fra alti muri, i portici e sottoportici che si aprono un varco sul lago, ladel XVIII sec. (di proprietà del Comune e visitabile).- Il litorale che dal centro storico, tra viottoli delimitati dalle alte mura di pietra bianca delle limonaie, si estende a Nord fino alla punta di, è un susseguirsi di limonaie tra le più vaste e monumentali del lago. Tipica la loro struttura, con pilastri di candide pietre sovrapposte (che d’inverno servivano per sostenere le coperture di vetri e assi necessarie per proteggere le piante dal freddo), circondati su tre lati da alte mura pure di pietra e aperti sul quarto verso il lago. Chiamate ancheper la loro bellezza, uniche al mondo nel loro genere, testimoniano un’attività che, nel passato, aveva rivestito un ruolo molto importante per l’economia del Garda, che dal 1700 esportava i suoi limoni in tutt’Europa.- In queste serre venivano coltivati non solo i limoni, un’attività che oggi si è in gran parte perduta, ma anche aranci (per uso familiare) e cedri, destinati quasi esclusivamente alla fabbricazione dell', profumatissimo liquore distillato dalla buccia. La bellezza dei “giardini d’agrumi”, colpì, verso la fine del '700, il poeta tedesco W., che li celebrò nel suo. A Limone trovarono ispirazione altri personaggi celebri, come D.H.e E., che vi soggiornò mentre componeva Gli spettri. Una curiosità: il nome della cittadina pare non derivi dall'agrume, ma trarre origine dal termine latino limen, confine.- Limone sul Garda è conosciuto come. Nel 1979, infatti, è stata scoperta nel sangue di un suo abitante una proteina anomala, denominataA-I Milano Gene Limone, capace didalle arterie e quindi di. Tale proteina, che si trasmette per via ereditaria, è presente solo ed esclusivamente in alcuni abitanti di Limone: da qui l’interesse dei ricercatori di tutto il mondo, che ne stanno studiando origini e proprietà. La cittadina ha una spiccata vocazione al benessere: famosi sono i suoi alberghi con Spa e centri benessere.- Da Limone parte la Ciclopedonale sospesa del lago di Garda è considerata la passerella più spettacolare d’Europa. Si tratta dicon un panorama letteralmente mozzafiato, che collega il paese con il confine del comune di Riva del Garda. Lo si percorre,, sospesi sulle acque, calcando una passerella d’acciaio agganciata alla roccia viva che corre lungo il lago con punti a sbalzo sul lago. Una passeggiata che si può fare anche di notte, dato che la passerella ha una suggestiva illuminazione con lampade al led.Per maggiori informazioni: www.visitbrescia.it