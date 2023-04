Sagre gastronomiche: gli eventi di Pasqua e Pasquetta

Ecco allora alcuni eventi in calendario per il ponte pasquale .

FOIRE DE LA PÂQUERETTE, Courmayeur (Aosta) – A Courmayeur, ai piedi del Massiccio del Monte Bianco, il Lunedì dell’Angelo (il 10 aprile) è dedicato alla Foire de la Pâquerette, la Fiera di Pasquetta, con una ricca esposizione di prodotti d'artigianato tradizionale della valle. La fiera ha luogo solo nel giorno di Pasquetta, ma propone tantissimi appuntamenti: ci sono la mostra-mercato con le sue numerose bancarelle, le sculture in legno dei migliori artisti di solito presenti alla Fiera di Sant’Orso di Aosta, lavorazioni a intaglio, in pietra ollar,e ferro battuto, cuoio, oggetti per il giardino; e ancora giocattoli, lavorazioni in vimini, in vetro e rame. La manifestazione è aperta, come vuole la consuetudine, dalla Banda musicale Courmayeur-La Salle accompagnata dagli immancabili “Beuffons” , le maschere del carnevale locale e dal gruppo folkloristico Les Badochys. Orari: dalle 08.00 alle 18.30. Informazioni: www.lovevda.it

LANA IN FIORE, Lana (Bolzano) – Una bella manifestazione che si protrae per tutto il mese di aprile, dal 1° al 30, per celebrare la primavera, i suoi colori e i suoi profumi. Grandi protagonisti sono i meleti coperti di fiori: a fare da contorno numerosissimi eventi dedicati ai fiori e alle erbe selvatiche, con workshop creativi, corsi di cucina e decorazione, passeggiate didattiche, conferenze, escursioni a tema nella natura. Ampio spazio è riservato ai sapori della tavola e dei masi di montagna, con la possibilità di assaggiare i prodotti freschi e di ottima qualità di una cinquantina di contadini locali. Informazioni: www.merano-suedtirol.it

MESSER TULIPANO, Castello di Pralormo (Torino) - Continua per tutto il mese di aprile (fino al 1° maggio) l’edizione numero 23 di “Messer Tulipano”, la kermesse all’insegna di questi splendidi fiori che animano di colori e profumi il parco storico del Castello di Pralormo, nel cuore del Piemonte. Oltre 100.000 tulipani e narcisi dipingono quadri nelle aree del parco con un nuovo piantamento, rinnovato nelle varietà e nell’aspetto, in continuità con la tradizione inaugurata nel XIX secolo dall’architetto di corte Xavier Kurten, artefice di alcuni dei più importanti giardini delle residenze sabaude. Gli spazi verdi ospitano aiuole dalle forme diverse, ma sempre rispettose dell’impianto storico e prospettico del parco. In coincidenza con la manifestazione sono in programma mostre ed esposizioni a tema. Non mancano le aree dedicate al giardinaggio e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, per assaggi sfiziosi e un gustoso shopping. Nel parco ci sono zone pic-nic, mentre nei negozi del paese c’è la possibilità di acquistare i prodotti delle cascine locali. Informazioni su orari e prezzo dei biglietti: www.castellodipralormo.com.

PASQUALI, BORMIO (Sondrio)- il giorno di Pasqua, quest’anno domenica 9 aprile, Bormio ripropone la tradizionale manifestazione che celebra l'artigianato locale, la competizione tra gli antichi "reparti" e il fascino degli abiti valtellinesi della tradizione contadina. I Pasquali sono le elaborate portantine a tema religioso, costruite pazientemente dai giovani del paese durante i lunghi mesi invernali. Le portantine, la cui costruzione richiede notevole abilità, vengono portate a spalla lungo le vie, in una colorata sfilata a cui prendono parte gli abitanti, tutti in costume, e gruppi folkloristici in abiti tradizionali. Al termine una giuria premia il pasquale migliore, dopo un giudizio basato su significato religioso, artigianale e artistico, culturale e tradizionale. I Pasquali restano esposti in piazza del Kuerc fino al lunedì di Pasquetta. Il programma e tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.bormio.eu.

SAGRA DELLA PIÈ FRITTA, Fontanelice (Bologna) – Il Lunedì dell’Angelo, ossia il 10 aprile, Fontanelice dedica la giornata alla degustazione della Pié Fritta, ovvero della piadina orgoglio del paese. Si comincia alle 9 del mattino con l’apertura del mercato lungo le vie del paese e con l’apertura degli stand in cui avviene la distribuzione della Pié Fritta, accompagnata da formaggio e salame, innaffiati con vino locale. Alle 9.30 aprono l’ Archivio Mengoni e la torre civica, con l’esposizione della collezione dei piatti commemorativi della Sagra e con la rassegna etnografica sul ruolo dell'arco nella storia a cura della Society of Archer-Antiquaries. Nel pomeriggio sono in programma la corsa dei somari, lo spettacolo di burattini e di musica offerta da gruppi itineranti. Lo stand della Pié fritta chiude alle 19.00. INFO: www.associazionesagrapiefritta.it.

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL GUSTO, Cattolica (Rimini) – Il lungomare di Cattolica da venerdì 7 a lunedì 10 aprile, celebra una vera festa del gusto, dei sapori e delle tradizioni. Teatro della manifestazione è Piazzale I° Maggio, dove viene allestito il Villaggio del gusto, con tante specialità nazionali e internazionali, spettacoli e animazione per grandi e piccini, birra spumeggiante. L’appuntamento è tutte le sere (il sabato, il giorno di Pasqua e di Pasquetta anche a pranzo) con tanti simpatici food track pronti a servire i cibi di strada più sfiziosi, salati e dolci, da accompagnare con un’ottima selezione di birre artigianali. Per i bambini ci sono gli spettacoli di artisti di strada, per gli adulti quelli di cabaret e trasformismo, mentre la sera ci sono spettacoli di musica live. Ingresso gratuito. Informazioni: www.facebook.com. www.facebook.com.

SAGRA E PALIO DELL’UOVO, Tredozio (Forlì) – Una originale sagra pasquale, ormai entrata nel novero della tradizione: domenica 9 e lunedì 10 aprile, Tredozio, in provincia di Forlì, ripropone l’appuntamento con i giochi e lo spasso della Sagra e Palio dell’Uovo, giunta all’edizione numero 57. Sono in programma giochi esilaranti, con disfide tra rioni: tra questi, il campionato delle sfogline, il campionato dei mangiatori di uova sode e il Palio dell’Uovo riservato alle donne, tutti eventi in programma per la domenica. Il Lunedì di Pasquetta invece è la volta della sfilata allegorica dei quattro rioni (Borgo, Nuovo, Piazza, Casone) e, alle ore 15.30 la disputa del Palio dell’Uovo tra i rioni. Naturalmente allo stand gastronomico gestito della Pro Loco si può gustare il meglio della cucina locale. Informazioni: facebook.com/ProLocoTredozio.

FESTA DEL TORTELLO E DEL MAIALINO, Vicchio (Firenze) –Continuano i festeggiamenti con la tradizione e la buona gastronomia. Fino al prossimo 10 aprile, ogni sera l’appuntamento è con gli stand gastronomici aperti per cena, mentre sabato, domenica e festivi sono a disposizione anche a pranzo. Il menù della festa è all'insegna della buona cucina toscana tradizionale e comprende tortelli fatti a mano, preparati con le patate mugellane e conditi con il classico ragù di carne o anche con ragù al cinghiale, ficattole, peposo di cinghiale, bistecca, pappardelle e molte altre specialità tipiche. La ficattola è una pasta fritta, che si può accompagnare sia con il dolce sia con il salato, tipica della regione Toscana, la cui composizione varia a seconda delle località. La festa si svolge all'interno del Lago Viola, situato in Località Boccagnello 15 a Vicchio, e si tiene in locali coperti e riscaldati. Quest'anno c’è anche uno spazio per bambini gratuito e area spiaggia sul lago. A disposizione ampi spazi naturali per fare una bella passeggiata e un parcheggio con area gratuita per la sosta di camper. Informazioni: www.facebook.com. www.facebook.com.

PASQUETTA IN PIAZZA, Sant'Angelo all'Esca (Avellino) – Lunedì 10 aprile si svolge l’edizione 2023 di Pasquetta in Piazza, organizzata dalla Pro Loco. Una giornata all'insegna del buon cibo e del divertimento, nel quale degustare tanti buoni piatti della tradizione locale tra cui gli ziti con asparagi e pomodorini, agnello con patate e molto altro. L’appuntamento è in piazza Dante a partire dalle ore 13.00.