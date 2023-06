Sagre: nel fine settimana tanti appuntamenti di gusto

Non mancano però anche manifestazioni di impronta più culturale e giornate in cui la cucina diventa culto e spettacolo. Ecco allora una serie di eventi da non perdere in tutta Italia, nel fine settimana 30 giugno - 2 luglio.

CELTICA, Courmayeur, Valle d’Aosta – Da giovedì 29 giugno a domenica 2 luglio si rinnova il consueto appuntamento con Celtica, il festival di musica e cultura giunto alla sua 27esima edizione. L’appuntamento è, come sempre, nel bosco di Peuterey, In Val Veny, ai piedi del Monte Bianco, a poca distanza da Courmayeur, per la festa di cultura, musica e arte che mira a far conoscere un popolo poco conosciuto e misterioso. Prendono parte alla manifestazione centinaia di artisti provenienti dalle nazioni celtiche (Scozia, Irlanda, Galles, Bretagna, Cornovaglia e Isola di Mann): gli spettatori possono assistere a concerti, sfilate, spettacoli di danza e teatro, workshop. Ci sono anche mostre, un mercatino di artigianato e animazioni per adulti e bambini. In occasione del Festival è anche possibile effettuare escursioni e passeggiate tra splendidi paesaggi alpini. Informazioni: www.celtica.vda.it.

SAGRA DEL PESCE DI LAGO, Riva di Solto (Bergamo) - Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio la cittadina sulla sponda bergamasca del Lago di Iseo festeggia il pesce di lago con una sagra giunta alla sua edizione numero 24. In programma, come da tradizione, serate gastronomiche con prelibati piatti di pesce di lago e intrattenimento musicale. La sagra è aperta solo per il servizio cena, dalle ore 19.00. Informazioni: www.facebook.com/sagradelpescerivadisolto.

SAGRA DELLA CIPOLLA DOLCE DI PIGNONA, Sesta Godano (La Spezia) - Domenica 2 luglio a partire dalle ore 10.00, il Parco Comunale Sandro Pertini a Sesta Godano diventa sede di questa bella sagra, alla quale è abbinata la Fiera dell'Agricoltura. La manifestazione è organizzata dal Comune di Sesta Godano, in collaborazione con la Pro Loco e con le frazioni del Biodistretto Val di Vara. Scopo dell’evento è promuovere il territorio: sono perciò presenti aziende agricole, rivenditori di mezzi agricoli e hobbisti. Ci sono laboratori per bambini e per adulti, giostre e gonfiabili, una conferenza sull’agricoltura in Val di Vara. Lo stand gastronomico apre alle ore 12.00 a cura della Proloco di Sesta Godano, presso il quale assaggiare le prelibatezze preparate con le cipolle dolci di Pignona. INFO: www.comune.sestagodano.sp.it/

SAGRA DELLA TAGLIATELLA, Minerbio (Bologna) – Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio si svolge, presso il Centro Sociale Primavera, Via Roma, 13/c, (arena spettacoli di via Andrea Costa, area Supermercato Coop) una sagra tutta dedicata alla tagliatella, alla quale è associato il 18esimo Festival Bandistico. Sono in programma concerti e stand gastronomici dedicati alla tagliatella, pasta tipica del Bolognese tradizionalmente tirata a mano con il mattarello dalle donne di casa, servita per l’occasione in abbinamento con vari condimenti (ragù, prosciutto, cinghiale, cipolla...) nello stand aperto venerdì e sabato a cena (domenica anche a pranzo), presso il Centro Sociale Primavera. Nelle serate di venerdì e sabato, e per l'intera giornata di domenica nell'area della sagra sono presenti alcuni mercatini. L’ingresso è gratuito e il menù è alla carta. INFO: www.facebook.com.

SAGRA DELL'OLIVA DOLCE, Matraia di Capannori (Lucca) – Torna, da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio, l’appuntamento con l’edizione 2023 della Sagra dell’oliva dolce di Matraia. La manifestazione, giunta alla sua 47esima edizione, continua anche nei fine settimana 7-8-9 e 14-15-16 luglio, e costituisce uno degli eventi storici e imperdibili della Piana di Lucca. Nel corso delle nove serate si possono assaggiare ottime specialità paesane, tra cui la zuppa alla frantoiana, farro, ottima carne alla brace, cinghiale in umido e molto altro ancora. Per informazioni: www.facebook.com/SagraOlivaDolceMatraia

FESTA ARTUSIANA, Forlimpopoli (Forlì) – La cittadina forlivese che ha dato i natali al famoso gastronomo Pellegrino Artusi, padre della cucina italiana, si anima per nove giorni di festa tra gastronomia, cultura e intrattenimento. La kermesse, iniziata lo scorso 24 giugno, prosegue fino a domenica 4 luglio tra piaceri del palato, percorsi gastronomici, riflessioni culturali e sociali sulla tavola e sul buon mangiare, momenti di intrattenimento, esposizioni, spettacoli, concerti, show cooking e molto altro. Grandi protagoniste sono le oltre 700 ricette artusiane, sempre al centro della scena e dei dibattiti sulla cultura del cibo. Come da tradizione, nel corso della manifestazione vengono assegnati alcuni prestigiosi riconoscimenti, tra cui il “Premio Artusi” e il “Premio Marietta“, riservato al dilettante/appassionato di cucina che realizzerà la miglior ricetta originale di un primo piatto. Informazioni: www.festartusiana.it.

FESTA DELLA LAVANDA, Castelnuovo di Assisi (Perugia) – Continua la Festa della Lavanda con il terzo dei quattro fine settimana dedicati al fiore dalla spiga violetta e dall’ineguagliabile profumo. Sabato 1 e domenica 2 luglio, con replica l’8 e il 9, si può trascorrere una giornata in campagna immersi nella natura, tra filari di cespugli di lavanda dai fiori viola, bianchi, blu e rosa, oppure nell’incantevole giardino delle salvie ornamentali e nel campo delle erbe aromatiche. Per l’occasione viene allestita anche una mostra di florovivaismo con le piante e i prodotti artigianali alla lavanda, con collezioni di piante rare, di rose, agrumi e piante grasse, “accompagnate” da prodotti di artigianato di qualità. Ci sono anche le visite guidate per scoprire le caratteristiche di piante spesso sconosciute; i corsi di unguenti, di oleoliti e di tisane (durata corso circa 2 ore, su prenotazione), il concorso fotografico e quello di pittura. Si può anche assistere alla distillazione della lavanda con un piccolo alambicco e all’estrazione dell’olio essenziale. Chi ama la dolcezza può assistere, dalle ore 11.00 di sabato, a come viene realizzato un cioccolatino con ripieno di glassa alla lavanda. Non manca la cena a tema lavanda del sabato sera. I campi sono visitabili durante la settimana dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,00, al costo di 5€ L’ingresso alla festa, invece è gratuito. Informazioni: www.illavandeto.com.

SAGRA DELLA PATATA, Canale Monterano (Roma) - Un menù a base delle ottime patate locali, da provare in tutti i modi in occasione di questa bella manifestazione, in programma da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio: tre giorni all'insegna del buon cibo, prelibatezze piatti sfiziosi rigorosamente a base di patate, da abbinare a birre artigianali e a momenti di divertimento. Informazioni: www.facebook.com/pro.monterano.

BORGO DIVINO - Cisternino (Brindisi) – L’evento itinerante dedicato alla scoperta delle migliori produzioni vinicole locali e dei borghi più belli del nostro Paese, da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio fa tappa nel celebre borgo “bianco” del Brindisino. Tra i vicoli del centro storico nel cuore della Valle d’Itria, le eccellenze enogastronomiche locali si riuniscono per la gioia dei visitatori di “Borgo DiVino”, l’evento del gusto che da aprile a ottobre anima una quindicina di borghi tra i più belli della nostra penisola. Tra i vitigni proposti ci sono il Bianco d’Alessano e Verdeca da scoprire in vini profumati e freschi come le Dop di Locorotondo e Martina Franca. Fanno corona alle cantine pugliesi etichette provenienti da altre regioni italiane, da accompagnare ai prodotti tipici locali, tra cui taglieri di salumi e formaggi, bombette, fritti e tanto altro ancora. Il connubio vino-borgo continua nel mese di luglio a Borgo Santa Caterina (Bergamo) nel weekend successivo); dal 21 al 23 luglio appuntamento a Grottammare; infine, dal 28 al 30 luglio, a Vietri sul Mare. Orari: venerdì, sabato e domenica dalle ore 18.00 alle ore 24.00. Informazioni: www.borgodivino.it.