Sagre di gusto: tutti i buoni sapori del weekend

SAGRA DEGLI GNOCCHI RIPIENI, Albino (Bergamo) – Si comincia addirittura mercoledì 10 e si prosegue fino a domenica 14 luglio: questa bella manifestazione, nata per celebrare il cinquantesimo di attività della Trattoria Moro da Gigi, da ormai 15 anni è il punto di riferimento per tutto coloro che amano la tradizione della cucina casalinga. Piatto clou sono, naturalmente, gli gnocchi ripieni: morbidi gnocchi di patate ripieni di prosciutto e formaggio, conditi con burro fuso. Fiore all’occhiello della cucina della Trattoria Moro da Gigi, ideatrice e organizatrice dell’evento, gli gnocchi sono accompagnati da tanti piatti prelibati, come i casoncelli fatti rigorosamente in casa, pasta con il ragù di selvaggina, polenta con funghi, cinghiale in salmì, baccalà in umido e costate, costine e cosce di pollo alla griglia. Tra i dolci, non si può non assaggiare i famosi Moroncelli, dolce ufficiale della città di Albino: una sorta di raviolo di pasta brisé con ripieno a sorpresa. Per completare il programma ci sono lavorazioni artigianali, animazione, truccabimbi e la “mitica Berna”, la mascotte della Valseriana, una cavalla da carrozza che porta i turisti in giro per il paese. Apertura cucina ore 18.30 (domenica a pranzo ore 12.00). Informazioni: www.trattoriamoro.it.