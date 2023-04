Sagre di gusto con i sapori della primavera

Qualunque sia la tipologia di evento, la buona cucina e le eccellenze del territorio trovano sempre un modo per farsi apprezzare: ecco allora i nostri suggerimenti per il weekend 14 – 16 aprile.

SAGRA DEL POLENTONE, Bubbio (Asti) – Questa sagra storica (siamo infatti all’edizione numero 102) è dedicata a uno degli alimenti fondamentali della cucina locale: il polentone. Sabato 15 e domenica 16 aprile la sagra ripercorre le antiche distribuzioni rituali di fave e lenticchie, poi sostituite dalla più recente polenta a base di farina di mais, un tempo occasione di socializzazione e di condivisione delle risorse alimentari nella regione della Langa contadina, afflitta nei secoli passati da uno stato di miseria cronica. La festa era anche un’antica occasione di socializzazione, in coincidenza con l’arrivo in paese dei magnin, cioè i calderai stagnatori di pentole e paioli. La sagra prende il via sabato 15 aprile alle ore 20 nel Borgo Antico, con una serata enogastronomica tra musica, balli, spettacoli nella cornice del borgo medievale. Domenica si prosegue con la rievocazione di un’antica leggenda (ore 11.30), seguita dal pranzo itinerante nelle vie del paese, nelle postazioni di degustazione delle varie specialità. Nel pomeriggio, dopo la Sfilata Storica dei Signori di Bubbio, alle 17.30 è in programma la distribuzione del polentone di farina di mais, servito nei caratteristici piatti in ceramica e innaffiato da buon vino locale. In caso di maltempo la serata del sabato sarà rinviata. Informazioni: www.facebook.com.



MESSER TULIPANO, Castello di Pralormo (Torino) - Continua per tutto il mese di aprile (fino al 1° maggio) l’edizione numero 23 di “Messer Tulipano”, la kermesse all’insegna di questi splendidi fiori che animano di colori e profumi il parco storico del Castello di Pralormo, nel cuore del Piemonte. Oltre 100.000 tulipani e narcisi dipingono quadri nelle aree del parco con un nuovo piantamento, rinnovato nelle varietà e nell’aspetto, in continuità con la tradizione inaugurata nel XIX secolo dall’architetto di corte Xavier Kurten, artefice di alcuni dei più importanti giardini delle residenze sabaude. Gli spazi verdi ospitano aiuole dalle forme diverse, ma sempre rispettose dell’impianto storico e prospettico del parco. In coincidenza con la manifestazione sono in programma mostre ed esposizioni a tema. Non mancano le aree dedicate al giardinaggio e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, per assaggi sfiziosi e un gustoso shopping. Nel parco ci sono zone pic-nic, mentre nei negozi del paese c’è la possibilità di acquistare i prodotti delle cascine locali. Informazioni su orari e prezzo dei biglietti: www.castellodipralormo.com.

LANA IN FIORE, Lana (Bolzano) – Una bella manifestazione che si protrae per tutto il mese di aprile, dal 1° al 30, per celebrare la primavera, i suoi colori e i suoi profumi. Grandi protagonisti sono i meleti coperti di fiori: a fare da contorno numerosissimi eventi dedicati ai fiori e alle erbe selvatiche, con workshop creativi, corsi di cucina e decorazione, passeggiate didattiche, conferenze, escursioni a tema nella natura. Ampio spazio è riservato ai sapori della tavola e dei masi di montagna, con la possibilità di assaggiare i prodotti freschi e di ottima qualità di una cinquantina di contadini locali. Informazioni: www.merano-suedtirol.it.

LA SAGRA DEL GNOCCO DI TEOLO, Teolo (Padova) – Si festeggia per due weekend consecutivi, da domenica 16 a martedì 25 aprile: protagonisti della 46esima edizione di questa bella sagra sono gli gnocchi di patate fatti a mano al momento, che danno appuntamento a tutte le buone forchette in Piazza Perlasca. I partecipanti possono non solo assaggiare gustosi piatti, ma osservare l’intero ciclo di preparazione, nel quale sono coinvolte un centinaio di persone: si può vedere il gruppo che si occupa della bollitura della patate, della pelatura (rigorosamente a mano), dell’impasto e del taglio del “ bigolo”, senza aggiunte di alcun conservante. Anche i sughi (pomodoro, ragù, burro e salvia) sono genuini e freschi. Il secondo piatto proposto per l’occasione è a base di carne alla griglia (salsiccia, pancetta, pollo), servita con polenta abbrustolita e contorni, da assaporare insieme a ottimi vini: rosso, rabosello, bianco secco, prosecco e moscato dolce. E per dessert c’è il tradizionale “Schissoto”, dolce rustico fatto con farina di grano e di mais e fichi secchi. L’atmosfera è allietata dalla musica dal vivo, dall’esibizione della Banda Musicale di Teolo e dall’animazione dei clown, che nel corso del pomeriggio intrattengono i bambini con giochi, palloncini, racconti e numerose attività divertenti. Sono a disposizione posti a sedere sia al coperto sia all’esterno, in modo da offrire ospitalità in ogni condizione metereologica. Info: Comitato Popolare Feste a Teolo: www.facebook.com/comitatofesteteolo/



BIKEUP, Bergamo – Appuntamento da venerdì 14 a domenica 16 aprile nelle le vie e nelle piazze di Bergamo con Bike-UP, la prima fiera internazionale dedicata cicloturismo e alla mobilità elettrica leggera. Una manifestazione dal format originale, dove le e-bike possono essere “toccate con mano” prima dell’acquisto, sperimentandone il funzionamento. Ci sono i test ride con tutte le tipologie di bici, talk con esperti e approfondimenti sul mercato e sull’impatto delle e-bike sulla quotidianità. Nel corso della manifestazione si può anche esplorare il territorio, partecipando alle escursioni in e-bike (su prenotazione) con partenza ogni 30 minuti, scoprendone sia gli spunti culturali e paesaggistici, ma anche quelli di impronta enogastronomica. Per i bambini ci sono un’area Kids e lezioni per imparare ad andare in bici o la scuola di mountain bike. Partecipazione gratuita. Informazioni: www.bikeup.eu.

SAN LAZZARO FOOD & BEER FEST, San Lazzaro di Savena, Bologna – Da venerdì 14 a domenica 16 aprile i protagonisti sono i cibi di strada, i boccali spumeggianti di birre artigianali, la musica, l’animazione e giochi: il fulcro della festa è la centralissima Piazza Bracci. Protagonista dell’evento è la miglior gastronomia “di strada” di tutta Italia, accompagnata da momenti di divertimento con musica live e animazione fino a tarda notte, teatro dei burattini (domenica pomeriggio) , “caccia al tesoro spaziale” (domenica mattina) e mercatino di artigianato artistico, in cui ammirare e acquistare originali creazioni home made Tra le bontà da non perdere ci sono borlenghi, tigelle, specialità̀ di pesce dalla riviera romagnola, primi piatti della tradizione romana come carbonara e cacio e pepe, porchetta, piadine, bombette pugliesi, american barbecue e molto altro ancora. E da bere, ecco gli spumeggianti boccali di birra artigianale italiana e straniera. Orario: venerdì dalle ore 18.00 alle 24.00; sabato dalle ore 17.00 alle ore 24.00; domenica dalle ore 10.00 alle 23.00. Informazioni: www.facebook.com.

SAGRA DEL CARCIOFO, Sezze (Latina) – Appuntamento in provincia di Roma domenica 16 aprile per la 52ima edizione della Sagra del Carciofo, per celebrare uno dei prodotti più pregiati della regione. La festa è un’ottima occasione per assaporare i carciofi più freschi e gustosi, provenienti dalle campagne locali, allietati da musica dal vivo, danze tradizionali, spettacoli teatrali e molto altro ancora. Tra le specialità da non perdere ci sono il carciofo alla giudia, il carciofo fritto, quello alla romana e tante altre. Alla sagra partecipano anche i produttori locali, dai quali acquistare direttamente carciofi freschi e altri prodotti del territorio. Informazioni: www.facebook.com/sagradelcarciofodisezze



SAGRA DEL CARCIOFO DI RAMACCA, Ramacca (Catania) – Due fine settimana in compagnia dei carciofi da venerdì 14 a domenica 16 aprile, con replica da sabato 22 a martedì 25 aprile: oltre a tanti buoni sapori i visitatori trovano folklore, tradizioni, eventi, spettacoli. Ramacca è una cittadina agricola ai margini sud-occidentali della piana di Catania: il carciofo violetto, tipico della zona, è rinomato in tutta Italia e questa bella sagra è l’occasione perfetta per scoprirlo. Durante i due fine settimana della festa si svolgono eventi, concerti, appuntamenti per i bambini e tanto altro. Informazioni: www.facebook.com