Sagre di gusto: i buoni sapori del weekend

SAGRA DEI CANEDERLI, Vipiteno (Bolzano)

– Appuntamento domenica 11 settembre con questa preparazione tradizionale altoatesina, un modo gustoso e allegro per chiudere in bellezza l’estate. Alla Sagra sono presenti oltre settanta tipi di canederli tutti da assaggiare. Ci si ritrova In Città Nuova, in Città Vecchia e in Piazza Città, dove è apparecchiata una lunga tavolata attorno alla quale degustare questo tradizionale “gnocco rotondo” di montagna, preparato in tantissime varianti: allo speck, in brodo, al fegato, ai funghi, magri e persino dolci. Il sottofondo musicale è assicurato da raffinate esibizioni musicali dal vivo. Informazioni www.sagradeicanederli-vipiteno.com.

FIERA AGRICOLA, Oleggio (Novara)

– Tanti prodotti della terra direttamente dal produttore al consumatore si danno convegno sabato 10 settembre in occasione della 22a edizione della fiera agricola, ospitata nelle piazze e lungo le vie del centro storico cittadino. Sono presenti numerosi stand di aziende agricole piemontesi e, in particolare, della provincia di Novara. Tra le novità spiccano le nuove proposte del settore biologico e del giardinaggio, con la consueta vendita di prodotti tipici e locali. Informazioni: www.comune.oleggio.no.it.

FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE, Carmagnola (Torino) –

Secondo fine settimana, da venerdì 9 a domenica 11 settembre, in compagnia del peperone di Carmagnola e dei suoi colori: rosso, giallo e verde, in una gustosissima sagra giunta alla sua edizione numero 73. La cittadina piemontese si trasforma per l’occasione in un variopinto mercato all’aperto con la tradizionale esposizione di peperoni e i relativi concorsi con degustazioni per premiare il prodotto migliore, a cui fanno cornice le sfilate di Re Povron e della Bela Povronera. La musica è assicurata da gruppi folkloristici locali. L’ingresso è libero. La festa si svolge da lunedì a sabato, dalle ore 18.00 alle ore 24.00; la domenica, dalle ore 10.00 alle ore 24.00. Informazioni: www.sagrapeperone.it.

FUNGOLANDIA, Alta Valle Brembana (Bergamo) –

Continua fino a domenica 11 settembre il programma di iniziative per scoprire il mondo dei funghi e le bellezze della natura di un territorio ricco di cultura e di tradizioni. L’occasione è offerta dalla 16esima edizione di “Fungolandia – La Sagra del Fungo in Val Brembana”, nella quale imparare tutto quello che c’è da scoprire sui funghi: ci sono la Mostra del Fungo della Val Brembana, le “Giornate a tutto Fungo”, le escursioni alla scoperta dei funghi guidate dai micologi, le degustazioni con lo “Street Fungo” o dei menu a base di funghi nei ristoranti convenzionati. Nei giorni della manifestazione è possibile ritirare, presso la mostra del fungo di Piazzatorre, la food bag con un appetitoso pic nic (€ 7,50). Sono in programma alcune iniziative collaterali, da scoprire insieme a tutte le informazioni sul sito della manifestazione: www.fungolandia.it.

SAGRA DELLE ERBE PALUSTRI, Bagnacavallo (Ravenna) –

Da venerdì 9 a domenica 11 settembre a Bagnacavallo, nel Ravvenate, si scoprono tutti i segreti delle antiche arti dell'utilizzo delle erbe di valle e del legno locale. Ci sono il mercatino del riuso, i laboratori dimostrativi di intreccio, la mostra di antichi mestieri rurali, gli eventi sportivi, tra cui la seguitissima Podistica delle Erbe Palustri e l’esibizione di ginnastica ritmica. Non mancano gli spettacoli e le degustazioni di piatti tipici locali, sapientemente realizzati dalle adzore ravennati, cioè dalle esperte massaie del borgo, felici di preparare strozzapreti e strozzasindaci, oppure ottimi taglieri e secondi a base di carne e squisiti dolci caserecci. Informazioni ecomuseoerbepalustri.it.

SAGRA DELLA PATATA FRITTA, Serra Pistoiese - Marliana (PT) –

Sabato 10 settembre la patata fritta è regina del piccolo borgo di Serra Pistoiese, nel comune di Marliana, sulla Montagna Pistoiese. Si comincia intorno alle ore 15 con l’accensione dei fuochi sotto al padellone gigante, di circa 2,5 metri di diametro. Alla stessa ora comincia anche la distribuzione gratuita, mentre alle 17 c’è la premiazione della “Patata più grossa nazionale”, autentica star dell’evento, con i produttori del luogo che si sfidano a colpi di tubero cercando di battere i record delle passate edizioni. Nata dalla volontà di alcuni paesani nel lontano 1966, la Sagra della Patata Fritta è l’evento che sancisce la chiusura dell’estate: per l’occasione non manca la musica dal vivo per rallegrare l’atmosfera. Per scoprire di più su Serra Pistoiese, è consultabile il sito www.serrapistoiese.it.

LA FESTA DEL CIAUSCOLO E DEL SALAME, Sarnano (Macerata) -

Sabato 10 a domenica 11 settembre si celebra il Ciauscolo, salume di epoca romana, il cui curioso nome probabilmente deriva dal vocabolo “cibusculum”, che in latino significa piccolo cibo. Morbido, spalmabile e infinitamente gustoso è una vera e propria icona della gastronomia marchigiana, ottenuto da carni di suino finemente sminuzzate, aromatizzate e sottoposte a un lungo periodo di stagionatura che ne preserva intatta la caratteristica morbidezza. Questa pittoresca sagra evoca le antiche manifestazioni popolari di piazza ed è un’ottima occasione per scoprire uno dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera arancione del Touring, a ridosso dei Monti Sibillini. Un’intera piazza diventa ristorante con piatti tipici “a tema Ciauscolo” e non mancheranno i truck protagonisti del cibo di strada, con le rivisitazioni in chiave moderna ed originale del rinomato salume.Ci sono anche un’area cocktail con prodotti e distillati del territorio e il mercatino di Piazza Artigiana con le migliori produzioni della manualità locale. Sono in programma anche performance di musica e folklore della tradizione marchigiana, passeggiate guidate gratuite e la scoperta dell’itinerario della Via delle Cascate Perdute. Informazioni: www.sarnanoturismo.it.

SAGRA DEL CIAMMELLOCCO, Cretone di Palombara Sabina (Roma)

– L’antico borgo medievale di Cretone, piccola frazione di Palombara Sabina, sabato 10 e domenica 11 settembre celebra i sapori tipici locali, a cominciare dal tradizionale ciammellocco, deliziosa ciambella a base di uova, farina, anice, limone e olio.Cotto al momento e servito ancora caldo come vuole la tradizione, viene abitualmente proposto insieme a primi e secondi piatti della zona, meglio se accompagnati da un buon bicchiere di vino locale. In occasione dei due giorni della sagra, oltre a scoprire le bellezze di Cretone e degustare le sue specialità astronomiche, ci si può divertire a suon di buona musica! Informazioni www.liberamentecretone.org.

PEPERONCINO FESTIVAL, Diamante (Cosenza)

– È sicuramente il festival più “infuocato” d’Italia, in programma a Diamante, località marina calabrese al centro della Riviera dei Cedri e dedicato al piccantissimo peperoncino locale. Cinque giorni di gusto, da mercoledì 7 a domenica 11 settembre, nei quali scoprire mille squisite specialità dal sapore decisamente piccante. Il festival punta a far conoscere tutti gli aspetti culturali e gastronomici di questo prodotto simbolo della tradizione locale, comprese le sue proprietà afrodisiache e scacchia-malocchio che gli attribuiscono le convinzioni popolari. Il lungomare ospita fino a tarda notte degustazioni infuocate, spettacoli, mostre, convegni medici, vignette sul ring, film; da non perdere anche la storica finale del “Campionato Italiano Mangiatori di Peperoncino” in programma nella serata di sabato 10. Informazioni www.peperoncinofestival.org.