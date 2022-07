Sagre di gusto: gli appuntamenti più golosi per il weekend

FIERA DEL TARTUFO NERO, Roddino (Cuneo)

– Appuntamento con il prezioso tubero domenica 17 luglio a partire dalle ore 9. Si mangia e si beve in allegria, con portate fatte per esaltare il re della tavola; tra le prelibatezze tra cui scegliere ci sono: salame cotto e crudo di Langa; carne cruda al tartufo nero di Roddino; la fonduta con tartufo nero di Roddino; i tajarin al tartufo nero di Roddino; il cinghiale al civet con contorno; e per chiudere in bellezza torta di nocciola di Langa, Bunet, vini Roddinesi. Informazioni: www.facebook.com/proroddino.

MOSTRA DELLA TOMA DI LANZO E DEI FORMAGGI D’ALPEGGIO, Usseglio (Torino)

- Secondo weekend dedicato alla bontà del formaggio: appuntamento da venerdì 15 a domenica 17 luglio a Usseglio, in Val di Lanzo, alla scoperta della meravigliosa toma locale. L’occasione è offerta dalla tradizionale Mostra regionale della Toma di Lanzo e dei Formaggi d'Alpeggio, alla quale partecipano numerosi produttori provenienti da varie regioni d’Italia. Si possono degustare formaggi e prodotti tipici, ma anche ammirare oggetti di artigianato e delle tradizioni locali. Tra le prelibatezze da scoprire, oltre ai formaggi d’alpeggio, quelli Dop del Piemonte e della Provincia di Torino ci sono altri prodotti caseari d’eccezione come la Fontina d’Aosta, Tête de Moine, i formaggi della Valle Camonica, i caprini e molti altri ancora. Accanto a loro, a fare da corona, ci sono altre tipicità locali come il Salame di Turgia e i Torcetti, e attività per grandi e bambini, come degustazioni guidate proposte dagli esperti, le cene valligiane, i laboratori didattici per scoprire come si fanno il formaggio e il burro, workshop e alpeggi didattici. Novità di questa edizione sono le “Pedalate al sapore di Toma“, escursioni guidate in bicicletta con partenza nel pomeriggio dal centro storico di Usseglio, arrivo all’Alpeggio Menzio per l’apericena e il rientro in paese in serata. Per informazioni: www.sagradellatoma.it.





BOSCHETTI STREET FOOD, Monza –

Continuano gli appuntamenti con lo street food di qualità, in programma per tutto il mese: i Boschetti Reali di Monza, la grande area verde che da piazza Citterio si estende fino all’ingresso sud della reggia e dei Giardini Reali, in pratica il naturale collegamento tra la Villa Reale e il centro storico della città, fino al 31 luglio ospitano i classici e coloratissimi food truck presso i quali assaporare le migliori specialità “da strada” con ottimi prodotti tipici dell’enogastronomia italiana e internazionale, annaffiati da freschi e spumeggianti boccali di birra o da un buon bicchiere di vino. Per informazioni: www.comune.monza.it





FESTA D’LA RANA E DAL STRACOTT D’ASAN, Belforte di Gazzuolo, (Mantova) -

Balli, raduni, divertimento e soprattutto tanta buona enogastronomia: tutto questo e molto altro è a disposizione di chi partecipa a questa bella sagra che per quattro giorni, da venerdì 15 a lunedì 18 luglio, anima Belforte, frazione di Gazzuolo, piccolo centro della pianura mantovana. La festa, organizzata dal Circolo La Torre di Belforte e giunta alla sua edizione numero 25, è dedicata a due piatti forti della cucina locale: la rana e lo stracotto d’asino. Per quattro serate Piazza Risorgimento aspetta l’allegra invasione dei sapori di queste specialità culinarie e dai ritmi della musica da ballo: dal liscio ai disco dance, ai balli latino americani per una serata di gusto e allegria. Sabato 16 luglio, a partire dalle ore 17.00, c’è anche il Motoraduno Matteo Bandinelli, che ogni anno richiama numerosi appassionati. Al termine del motoraduno, grande festa in piazza con lo spettacolo musicale dedicato al mondo degli anni ’60, con un tributo ad Adriano Celentano. Informazioni: www.circololatorre.it.





MERCATINO DA FORTE DEI MARMI D MARINA DI CASTAGNETO CARDUCCI, VERSILIA STYLE, Castagneto Carducci (Livorno) -

Domenica 17 Luglio, a partire dalle ore 16.00 Viale Italia di Castagneto Carducci torna ad ospitare una tappa del tour estivo dello shopping 200% Forte dei Marmi. Diversamente dal consueto, l’appuntamento è a partire dal pomeriggio, dalle ore 16.00, in viale Italia dove gli ambulanti de Il Mercatino da Forte dei Marmi e del Mercato del Forte restano fino alla mezzanotte, proponendo ai turisti e ai residenti i loro famosi articoli che ben interpretano il concetto di Versilia Style: pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, i migliori brand dell’abbigliamento uomo-donna, biancheria per la casa e capi in pelle. Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook: www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.

SAGRA DELLA TRIPPA E DELLO STROZZAPRETE, Montescudo-Monte Colombo (Rimini)

- Trippa, strozzapreti, piadina, affettati, grate', patatine fritte, vino, birra: ce n’è davvero per tutti i gusti. L’appuntamento con la sagra gastronomica all'insegna dei prodotti romagnoli per eccellenza propone, oltre a gustose degustazioni, spettacoli folkloristici e musicali, mostre della civiltà contadina e dei vecchi mestieri e il mercatino di prodotti enogastronomici locali. Tanta buona e allegra musica accompagna l’evento. Informazioni: www.facebook.com/prolocomontecolombo.

L’HAMBURGERATA, Boccheggiano (Grosseto) –

Un sabato sera di vere gioie del palato tra le colline del grossetano, in occasione di questo evento organizzato dall'associazione "4 gatti"; si comincia alle ore 19.00, comodamente seduti all’ombra dei castagni del Campo Sportivo Comunale, teatro di una serata in cui godersi uno speciale piatto unico composto da maxi hamburger da circa 250 gr, accompagnato da salse di tutti i tipi, patatine fritte e contorni. È possibile richiedere anche hamburger vegetariani e un menu speciale per i più piccoli. Una volta rifocillati, a partire dalle ore 22.00 fino a tarda notte ci si scatena con il rock party e dj set. Informazioni: www.facebook.com/quattrogattiboccheggiano.

FESTA DEL TORTELLO E DELLO GNOCCO, Vicchio di Mugello (Firenze) -

Continuano gli appuntamenti in Toscana in programma tutti i fine settimana fino a domenica 24 luglio, per un weekend di gusto e di tradizione, immersi nella natura del Lago Viola a Vicchio di Mugello. La festa è tutta dedicata ai buoni sapori e al divertimento: ci sono tortelli e gnocchi, rigorosamente preparati a mano utilizzando le patate mugellane, da assaggiare negli stand gastronomici, aperti a cena (il sabato e la domenica anche a pranzo), insieme ad altri piatti tradizionali come i tortelli di patate o gli gnocchi di patate conditi con il classico ragù di carne oppure con il ragù di cinghiale; carne alla brace di maialino o di cinghiale. Ci sono inoltre un’area all’aperto per gli aperitivi e uno spazio giochi per i bambini. Informazioni: www.facebook.com/festadeltortello.

SAGRA DEL TOTANO FRITTO, Bientina (Pisa) –

Continuano fino al 31 luglio i fine settimana all’insegna delle specialità gastronomiche di terra e di mare; l’appuntamento è presso il campo sportivo di Bientina, in provincia di Pisa per la Sagra del Totano Fritto, che giunge alla sua edizione numero 19. La manifestazione è l’occasione per gustare pizze, schiacciatine alla nutella e soprattutto il piatto principe della sagra: la frittura di totani. Non mancano altre specialità di terra e di mare, come i gamberoni in guazzetto, il tagliere di mare e l’immancabile bistecca di manzo. Accanto agli spazi attrezzati per mangiare è presente un parco giochi per bambini.

BUFALA FEST, Napoli –

Secondo weekend in compagnia dei sapori della grande tradizione, come carni, affettati e, naturalmente formaggi: appuntamento a Napoli nel fine settimana sabato 16 e domenica 17 luglio, sul lungomare di Napoli trasformato per l’occasione in una cucina a cielo aperto, dove produttori e chef stellati propongono ai visitatori "I sapori della Filiera": ricette sfiziose e ricercate in cui la carne di bufalo viene sapientemente unita a prodotti campani a chilometro zero. Fanno corona al buon mangiare una serie di eventi, iniziative. laboratori e show-cooking. A “Bufala Fest”, insomma, non c’è solo mozzarella, ma sono presenti tutti i prodotti del bufalo e della bufala: carni, salumi, formaggi e latticini vari il cui gusto è esaltato da abbinamenti con prodotti tipici locali. Grazie al contest I Sapori della Filiera, ciascuno può mettere in gioco la propria creatività in cucina, realizzando piatti unici con almeno un prodotto della filiera bufalina. Informazioni: www.bufalafest.com.