Sagre di gusto: gli appuntamenti gourmet per il weekend

LA SAGRA DELLA POLENTA, Melegnano (Milano) – Uno dei più tipici sapori dei mesi freddi, la polenta, dà appuntamento da venerdì 18 a domenica 20 novembre in una nuova ambientazione: dopo due anni di fermo, ci si incontra sia a pranzo che a cena presso il fossato del Castello Mediceo di Melegnano, alle porte di Milano per celebrare questa antica prelibatezza culinaria. Come da tradizione, sono i polentieri professionisti provenienti da Storo (Trento) a occuparsi di preparare le svariate ricette con la famosa farina gialla. Il menù include una decina di abbinamenti in cui la polenta è servita con cinghiale, brasato, cotechino, funghi, merluzzo, gorgonzola e salsiccia, in tante ricette di varie regioni del nord Italia. Insieme alla polenta ci sono anche taglieri di salumi nostrani, contorni, dolci, caldarroste, snack, una selezione di vini, amari e grappe. La sagra è allestita in una tensostruttura con uno spazio al coperto di oltre 1300 mq, con panche e tavoli in grado di ospitare oltre 2mila persone. Non manca l’intrattenimento musicale dal vivo, canti della tradizione e un’ampia pista da ballo. L’ingresso è gratuito, mentre i posti a tavola possono essere prenotati sul sito della manifestazione. È attivo anche un servizio di asporto. INFO: www.sagrapolenta.it.



NOVEMBER PORC, provincia di Parma – Terzo dei quattro fine settimana della kermesse iniziata il 4 novembre e in corso fino al 27 del mese: quattro città per altrettanti weekend consecutivi, in provincia di Parma, ospitano una delle sagre di gusto più famose dell’autunno, per esaltare e godere tutto il buon sapore della carne di maiale. November Porc, la staffetta più golosa d’Italia, dopo le tappe di Sissa Trecasali e Polesine Parmense, approda a Zibello nei giorni 18-20 novembre con “Piaceri e delizie alla corte di Re Culatello“. L’Ultima tappa è in programma a Roccabianca dove, nel fine settimana 25-27 novembre, va in scena “Armonie di Spezie e Infusi”. In ogni tappa ci sono stand enogastronomici, bancarelle, gustose degustazioni, serate musicali e animazioni per grandi e bambini. Si possono compiere viste alle più importanti testimonianze storico culturali presenti sulla Strada del Culatello. Inoltre, i ristoranti locali che prendono parte all’iniziativa “A Tavola con November Porc”, propongono menù ad hoc. Informazioni: www.novemberporc.com.



SAGRA DEL BOLLITO, San Pietro in Casale (Bologna) – Fine settimana conclusivo per la Sagra del Bollito di San Pietro in Casale, nel Bolognese, da giovedì 17 a domenica 20 novembre. Tanti buoni sapori della tradizione fanno corona a questo bollito superbo, nel quale si utilizzano diversi tipi di carne, dal muscolo alla coda, alla lingua, al cotechino e al guanciale, tutti accomunati da una lunga bollitura nel brodo. Per assaporare il gustosissimo brodo che se ne ottiene ci sono tortellini, passatelli, maltagliati in brodo di fagioli, trippa in ciotola e molto altro ancora, annaffiato da ottimi vini locali. Le carni sono accompagnate da deliziose salse, prima tra tutte la salsa verde a base di prezzemolo, capperi e aglio sminuzzati. La festa è stata ideata per sostenere lo storico Carnevale, che vive dal 1871: per questo alcuni dei piatti del menu sono intitolati all’irriverente Sandròn Spaviròn, la maschera simbolo di San Pietro. È obbligatoria la prenotazione. Orari: giovedì, venerdì e sabato: dalle ore 19.00 alle ore 23.00; domenica: dalle ore 12.00 alle ore 15.000. Informazioni: www.sagradelbollito.it.

FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA, Sogliano al Rubicone (Forlì Cesena) – Tre domeniche, il 20 e il 27 novembre e il 4 dicembre, per rendere omaggio al formaggio di fossa, tipico prodotto della vallata del Rubicone. Il paese amato da Giovanni Pascoli, situato tra le vallate del Rubicone e del Marecchia, è il luogo in cui scoprire tradizioni e cucina tipica, e gustare squisiti piatti romagnoli. Il formaggio di fossa è così chiamato dagli ambienti sotterranei scavati nel tufo in cui avvengono la fermentazione e la stagionatura delle forme di formaggio. In occasione della sagra sono in programma spettacoli teatrali, convegni, stand degli allevatori e coltivatori di Sogliano con i prodotti delle aziende agricole locali. Sono previste anche attività e momenti ricreativi per bambini. Le tre giornate di festa sono anche l’occasione per ammirare mostre permanenti e visitare, con ingresso libero, i musei cittadini, tra cui il Museo del Disco d’Epoca, la Collezione di Arte Povera, il Museo della Linea Christa, il Museo Leonardo da Vinci e la Romagna, la Raccolta Veggiani, il Museo del Formaggio di Fossa e il Museo minerario. Le bancarelle dei mercatini allestiti nel centro storico offrono tanti prodotti locali. Informazioni: www.visitsoglianoalrubicone.it.

FOSSA, TARTUFO E VENERE, Mondaino (Rimini) – Domenica 20 e domenica 27 novembre, il formaggio di fossa è protagonista anche a Mondaino, borgo collinare dell'entroterra riminese. Gli fanno compagnia i tartufi, bianchi e neri, da scoprire nei menù tematici proposti dai ristoranti, dalle osterie e dagli agriturismi, e tanti prodotti di artigianato locale. È anche possibile visitare il Museo Paleontologico e la mostra delle Maioliche Mondainesi, allestita in Via Levante. Informazioni: www.mondainoeventi.it

SAGRA DEL CINGHIALE, Chianni (Pisa) – Appuntamento da giovedì 17 a domenica 20 novembre con la 46esima edizione della Sagra del Cinghiale di Chianni: profumi, sapori e tradizioni tornano a vivere nel borgo immerso nelle colline toscane. In occasione dell’'evento ci sono ristoranti aperti, stand con prodotti tipici locali, mercatini, mostre, artisti di strada e molto altro. Informazioni: www.sagradelcinghialechianni.it.

www.facebook.com/SagraCinghialeChianni

FESTA DEL TORTELLO, BISTECCA E PORCINO, Lago Viola - Località Boccagnello, Vicchio (Firenze) – Ultimo appuntamento, fino a domenica 20 novembre, nel Mugello, presso il Lago Viola, per gustare varie specialità di stagione, tra cui il famoso tortello mugellano: porcini fritti, ficattole, marroni del Mugello: a questi è dedicato in particolare uno stand ad hoc con caldarroste, vin brûlé e castagnaccio. Grande protagonista è anche la bistecca, celebrata in alcuni piatti specialissimi. Nei giorni di sabato e domenica è possibile prenotare anche per il pranzo mentre il venerdì si può solo cenare, per trascorrere un momento di distensione nel grazioso contesto naturale del lago. Per informazioni: www.facebook.com/festadeltortello/.

FESTA DELL’OLIO E DEL VINO NOVELLO, Vignanello (Viterbo) – Olio in primo piano anche sulle colline del viterbese, nel weekend 18- 20 novembre in onore delle nuove produzioni di vino e olio. Nel fine settimana si possono degustare questi due prodotti, accompagnati da caldarroste e piatti tipici di stagione. Ci sono anche, a completare l’atmosfera, i percorsi dedicati agli antichi mestieri, rievocazioni storiche, gara di musici e visite guidate al Castello Ruspoli, ai ‘”Connutti” della Vignanello sotterranea, alla Chiesa Collegiata e ad altri significativi luoghi del paese. Informazioni: www.prolocovignanello.org.

IL GIORNO DI BACCO, Palombara Sabina (Roma) - Da 18 anni è un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon bere e della convivialità: domenica 20 novembre le sale del Castello Savelli, a Palombara Sabina, ospitano “Il giorno di Bacco”, un percorso enogastronomico che celebra la vendemmia e i prodotti tipici del territorio. Dalle 10.30 alle 20 con ingresso libero, il vino sposa musica, cultura e piatti tipici locali per una festa di sapori in compagnia di bruschette con olio extravergine d'oliva della Sabina Romana, oppure alla scoperta delle pizze fritte, dolci o salate, coperte di crema spalmabile o di altre bontà. Ci sono anche il mercatino della Coldiretti, con i migliori prodotti del territorio direttamente dalla terra alla tavola, l'esposizione e degustazione dei principali vini del Lazio e del centro Italia, con una particolare attenzione ai vini del territorio del Parco Regionale dei Monti Lucretili, la degustazione gratuita di bruschetta con olio novello. Ci sono anche spettacoli e intrattenimento per adulti e bambini, e i figuranti abbigliati con abiti storici. INFO: www.facebook.com/ilgiornodibacco/.

FESTA DELL’OLIVO E SAGRA DELLA BRUSCHETTA, Spello (Perugia) – L’Umbria è capofila delle manifestazioni dedicate all’olio nuovo: l’appuntamento questa settimana è a Spello, che da venerdì 18 a domenica 20 novembre con la Festa dell’Olivo e la Sagra della Bruschetta celebra il suo territorio e, insieme, i suoi prodotti di eccellenza con una full immersion nel gusto e nelle tradizioni. La sagra si svolge nell’ambito della manifestazione “L’Oro di Spello”, propone accanto a eventi legati al gusto e ai sapori, alcuni importanti momenti culturali, tra i quali la rassegna della musica tradizionale umbra o la sfilata dei carri della tradizione. Da venerdì a domenica le vetrine del centro storico propongono allestimenti a tema, sono in calendario conferenze e presentazioni, e tutte le sere le taverne della città offrono menu a tema. Il concorso gastronomico intitolato “L’Oro di Spello” presenta una disfida culinaria tra i Terzieri Porta Chiusa, Mezota e Pusterula. Informazioni: www.prospello.it.

CAMBIOVITA EXPO, Misterbianco (Catania) – Una bella fiera dedicata ai prodotti e ai servizi che si propongono di aiutare tutti a vivere una vita più sana, all’insegna di tutto ciò che naturale e bio: appuntamento presso il centro fieristico Sicilia Fiere a Misterbianco, in provincia di Catania, da venerdì 18 a domenica 20 novembre per un weekend all’insegna delle scelte green. La fiera è suddivisa in diverse aree tematiche, tra cui cucina e alimentazione salutistica, Salute&Benessere, Turismo green e sport, Bioedilizia e ambiente, Gluten Free ed Expo Canapa Sud, vegan days, con moltissimi prodotti legati al benessere psico-fisico a stretto contatto con il mondo di ciò che è naturale, delle pratiche non convenzionali, dell’alimentazione sana e consapevole e del turismo ecosostenibile. Ci sono degustazioni, cooking-show, corsi e rassegne. La fiera è aperta a orario continuato dalle ore 10.00 alle 21.00. L’ingresso è libero: basta scaricare l’invito omaggio sul sito della manifestazione. Info: www.cambiovitaexpo.com.