Sagre di gusto: gli appuntamenti gastronomici del weekend

Da non dimenticare, poi, domenica 19 marzo, la festa di San Giuseppe , dedicata a tutti i papà . Ecco allora gli appuntamenti da non perdere per una gita fuori porta da venerdì 17 a domenica 19 marzo.

BEEF & SNOW, Val d'Ega (Trentino Alto-Adige) – Si scia, si ammirano splendidi paesaggi e si mangia con gusto in Val d’Ega, per i 15 giorni di questa bella manifestazione che prosegue fino al 26 marzo. Tra una discesa e l’altra ci si ristora con le ottime carni di manzo locale nei rifugi e nelle baite dei comprensori sciistici di Obereggen, Carezza e Passo Oclini. Sono a disposizione degli affamati sportivi tante specialità altoatesine a base di carne, preparata anche in modo insolito. Informazioni: eggental.com .

SETTIMANE GASTRONOMICHE DELLA VALLE ISARCO, Alto Adige – Continuano fino al 19 marzo le Settimane Gastronomiche della Valle Isarco “Eisacktaler Kost”, la più antica iniziativa enogastronomica dell’Altro Adige, giunta alla cinquantunesima edizione. Nel corso della manifestazione, 16 ristoranti da Vipiteno a Barbiano propongono i loro piatti primaverili, realizzati con i migliori ingredienti della Valle Isarco. In tavola si trovano le specialità più antiche dell'Alto Adige, alcune delle quali risalgono ad antichi libri di ricette della nonna; alcune invece vengono reinterpretate e adattate, sempre utilizzando prodotti regionali provenienti da aziende agricole locali. Informazioni: www.eisacktalerkost.info.

LA CASOLARA, Trento - Appuntamento con il formaggio e i prodotti lattiero caseari italiani sabato 18 e domenica 19 marzo con degustazioni, laboratori, showcooking e presidi Slow Food. Sede dell’evento è il Polo Espositivo Trento Expo, nell’ambito della manifestazione “Mostra dell’Agricoltura”, per un vero itinerario del gusto tra le diverse produzioni provenienti da tutta Italia. Tutti da gustare ci sono numerose Dop, tra cui la Fontina biologica, il Castelmagno, il Gorgonzola, il Provolone, il Fiore sardo, e poi ancora la mozzarella di bufala, la burrata, pecorini e caprini di varie stagionature, formaggi al tartufo, tipicità della Valcamonica, e molto altro. Non mancano, naturalmente latte fresco, yogurt e piccoli frutti, mostarde, marmellate, miele e altro ancora. Ci sono poi, oltre alla possibilità di acquistare i prodotti preferiti, i laboratori di cucina per adulti e bambini, spazi ludico–didattici, showcooking e degustazioni guidate gratuite. Informazioni: www.trentoexpo.com.

MOSTRA VALDOBBIADENE CARTIZZE DOCG, Santo Stefano di Valdobbiadene (Treviso) – Appuntamento da sabato 18 a giovedì 30 marzo con pranzi, cene, degustazioni guidate e un'esposizione di vini d'annata e di quelli già spumantizzati a Santo Stefano, frazione di Valdobbiadene, all’insegna delle migliori eccellenze vinicole del territorio per la tradizionale Mostra Valdobbiadene Cartizze Docg, Dedicata esclusivamente ai vini prodotti nel territorio, l’esposizione è suddivisa in due sezioni: primavera, che presenta i vini dell’ultima annata di vendemmia, e spumanti, con i vini già spumantizzati. Tutte da godere sono i pranzi e le cene “a tema”, le degustazioni guidate e la scoperta dei prodotti tipici come, tra gli altri, lo spiedo d’Alta Marca. Fanno da contorno eventi culturali, mostre fotografiche, passeggiate e convegni che celebrano l’eccellente produzione vinicola. La mostra è il primo dei numerosi appuntamenti di “Primavera del Prosecco” con eventi enoturistici su tutto il territorio da metà marzo a metà giugno tra degustazioni, concerti, visite a pievi e borghi, e altre attività ancora. Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 23.00; sabato dalle ore 16.00 alle ore 23.00; festivi dalle ore 11.00 alle ore 23.00. Informazioni: www.primaveradelprosecco.it.

FESTA DELLA BIRRA E ST. PATRICK DAY, Grazzano Visconti (Piacenza)– Sabato 18 e domenica 19 marzo questo grazioso borgo medievale, si trasforma in capitale della birra artigianale, per celebrare il Saint Patrick Day, ovvero la Festa di San Patrizio, patrono d’Irlanda. Le vie del borgo si animano di musica folk, parate, street food per stuzzicare il palato “on the road” con specialità provenienti da tutta Italia. La birra è la regina della festa per un weekend all’insegna del divertimento: sabato e domenica pomeriggio ci sono anche gli spettacoli degli artisti di strada; mentre le sere sono animate dalla musica dei gruppi “I Cani della Biscia” (sabato ore 20.30) e dei “Deja Vu” (domenica ore 18.30). L’ingresso è libero. Informazioni: www.facebook.com.

SAGRA DELLA LUMACA D'ELITE, Casumaro di Cento (Ferrara) – Due fine settimane all’insegna delle lumache, da venerdì 17 a domenica 19 marzo, e poi ancora da venerdì 24 a domenica 26 marzo, a partire dalle ore 19 (la domenica dalle ore 12.30). L’appuntamento è in via Garigliano 14 a Casumaro di Cento per scoprire piatti ricercati, abbinamenti sorprendenti e ricette sempre nuove. Informazioni: www.lumacadicasumaro.it.

FESTA DEL TORTELLO E DEL MAIALINO, Vicchio (Firenze) – Vicchio festeggia per cinque settimane, compresi i giorni di Pasqua, la tradizione e la buona gastronomia. Fino al prossimo 10 aprile, ogni sera l’appuntamento è con gli stand gastronomici aperti per cena, mentre sabato, domenica e festivi sono a disposizione anche a pranzo. Il menù della festa è all'insegna della buona cucina tradizionale e comprende tortelli fatti a mano, preparati con le patate mugellane e conditi con il classico ragù di carne o anche con ragù al cinghiale, ficattole, peposo di cinghiale, bistecca, pappardelle e molte altre specialità tipiche. La ficattola è una pasta fritta, che si può accompagnare sia con il dolce sia con il salato, tipica della regione Toscana, la cui composizione varia a seconda delle località. La festa si svolge all'interno del Lago Viola, situato in Località Boccagnello 15 a Vicchio, e si tiene in locali coperti e riscaldati. Quest'anno c’è anche uno spazio per bambini gratuito e area spiaggia sul lago. A disposizione ampi spazi naturali per fare una bella passeggiata e un parcheggio con area gratuita per la sosta di camper. Informazioni: www.facebook.com www.facebook.com.

SAGRA DEL TARTUFO MARZUOLO, Certaldo (Firenze) - Appuntamento sabato 18 e domenica 19 marzo, con replica il weekend successivo, a partire dalle ore 19. 00 (la domenica anche a pranzo) con le 27esima edizione di questa bella sagra. Anche quest'anno i tartufai volontari dell'Associazione Tartufai della Bassa Valdelsa invitano tutti ad assaggiare le loro specialità a base di tartufo marzuolo. L’appuntamento è presso il Centro Polivalente Comunale, Viale Matteotti (zona Piscina).

SAGRA DEGLI GNOCCHI, Nerola (Roma) - Domenica 19 marzo dalle ore 10.00 alle ore 16.00 torna a Nerola il gustoso appuntamento con la Sagra degli gnocchi al castrato. Il caratteristico borgo medievale si anima di buoni sapori, con degustazioni di prodotti tipici della Sabina romana: bruschette con olio DOP nerolese, gnocchi fatti in casa al sugo di castrato e panini con salsiccia; tutto questo annaffiato da buon vino. In occasione della festa è possibile visitare il Castello Orsini. Informazioni: www.facebook.com.

FESTA DI SAN GIUSEPPE E DEL PAPÀ, Gravina In Puglia (Bari) – Per festeggiare il papà nella giornata di San Giuseppe, la zona PIP (Zona Industriale - Piazza San Giuseppe) di Gravina in Puglia torna ad accendersi con il falò "La Nova Nouve", una tradizione giunta alla sua 20esima edizione, dopo gli anni di stop a causa della pandemia. Protagonisti sono gli operatori del lavoro, gli artigiani, gli operai che richiamano intorno al falò bambini, papà, nonni e famiglie. Si festeggia tra canti, balli e degustazioni di prodotti tipici gravinesi come U Ruccl e Verdeca di Gravina. Una festa semplice ma ricca di calore. Informazioni: www.facebook.com.