Sagre di gusto: gli eventi più appetitosi del fine settimana

Abbiamo selezionato i più interessanti in tutta Italia, per un fine settimana all’insegna dell’allegria e della convivialità, da trascorrere in compagnia della famiglia e degli amici. Ecco gli eventi in programma da venerdì 24 a domenica 26 maggio.

ERBE DEL CASARO, Val Brembana (Brescia)- Due sabati e due domeniche, il 25-26 maggio e poi l’1-2 giugno, per scoprire i prodotti tipici e le erbe di montagna: appuntamento negli 11 comuni dell’Altobrembo che aderiscono all’iniziativa, per conoscere i profumi e i sapori delle erbe spontanee locali e dei formaggi tradizionali dell’Alta Valle, e nello tempo esplorare i pittoreschi borghi, la flora e le tradizioni di queste montagne. Ci sono gli “Aperitivi di Erbe del Casaro“, gustosi appuntamenti nei quali scoprire prelibati formaggi, tra cui il Bitto, lo Strachitunt, il taleggio e i “formai de Mut”, e le erbe spontanee della Valle, proposti in appetitosi stuzzichini. Il programma dettagliato della sagra si trova sul sito dell’evento. www.erbedelcasaro.it.

SAGRA DEI BISI, Colognola ai Colli (Verona) – I Bisi di Colognola ai Colli, nel Veronese, maturano in tarda primavera e hanno un sapore inconfondibile: per scoprirli e assaggiarli si può approfittare del secondo dei due fine settimana, in programma dal 24 al 27 maggio. La sagra, dedicata a questa eccellenza, giunge alla sua 66esima edizione e ha come protagonista il pisello verdone nano, coltivato esclusivamente in questo territorio. La produzione è di piccola quantità e viene assorbita completamente dal mercato locale, ma per l’occasione è possibile acquistarne un po’ direttamente dai produttori agricoli o presso gli agriturismi e, soprattutto, assaggiare qualcosa di unico nei menù proposti per l’occasione dai ristoratori locali. La sagra è allietata da passeggiate culturali e bancarelle di artigianato locale, con oggetti vintage, usato, antiquariato, prodotti di cosmetica naturale e florovivaismo. Ci sono anche i punti di degustazione dei vini locali, tra cui Soave e Valpolicella, e di olio extra vergine d’oliva. Informazioni: www.prolococolognola.it.

FESTA DEL VINO, Alba - Alba, nel cuore delle Langhe, terra di vini e tartufi, celebra le produzioni vinicole più rappresentative del territorio di Langa e Roero. L’appuntamento è domenica 26 maggio, con un itinerario del gusto che si impadronisce del centro storico della città: Piazza Risorgimento (Piazza Duomo), Via Vittorio Emanuele, Via Cavour e Piazza San Giovanni si trasformano nelle “vie del vino”, con i migliori produttori vinicoli di Langhe e Roero pronti a far degustare ai visitatoti il meglio delle loro produzioni, anche in abbinamento a sfiziose specialità gastronomiche del territorio. Sui banchi d’assaggio ci sono Barolo e Barbaresco, Nebbiolo d’Alba, Barbera e Dolcetto d’Alba, e ancora il Roero, il Roero Arneis e molte altre etichette. Orario: dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Informazioni: www.gowinet.it.

Leggi Anche Dalle Alpi alla Sicilia: ottimi vini e cantine in montagna

CANDELO IN FIORE, Candelo (Biella) - Candelo, piccolo borgo medioevale del biellese, dà appuntamento da sabato 18 maggio e domenica 2 giugno a tutti gli appassionati di piante e fiori per un evento che, ogni due anni, dispensa colori, profumi e sapori. Teatro della manifestazione è il Ricetto, l’antica struttura fortificata sorta in epoca medievale per volontà della popolazione allo scopo di conservare e difendere i beni più preziosi della comunità. La manifestazione è un vero e proprio viaggio nel tempo, lungo le viuzze acciottolate, le torri e le mura del borgo medievale, dove abili maestri florovivaisti creano un percorso sensoriale tra colori e profumi. Ci sono anche la mostra fotografica dedicata alla montagna, con gli scatti del fotografo Valerio Minato allestita lungo le vie del borgo, mentre altre esposizioni fotografiche sono visitabili all’interno delle cantine. Sono anche in programma serate gratuite, ma su prenotazione, dedicate alla natura e alla sostenibilità ambientale, con la partecipazione di grandi ospiti. Orari: giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 22.00; sabato e 2 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 23.00; domenica, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Il prezzo dei biglietti varia a seconda della fascia oraria. Tutte le informazioni sono sul sito: www.candeloeventi.it.

FESTA DELLA FOCACCIA DI RECCO, Recco (Genova) – Appuntamento domenica 26 maggio con uno dei prodotti più deliziosi e più tipici della Liguria: la focaccia al formaggio di Recco, con formaggio IGP. La storia riferisce che questa prelibatezza fu “inventata” in occasione della fuga della popolazione recchese nell’entroterra, per ripararsi dalle incursioni dei Saraceni. Per nutrirsi, i profughi disponevano solo di olio, formaggetta e farina, per cui, una volta raggiunto un rifugio sicuro, cominciarono a impastare la farina con l’acqua, riempiendo la pasta di formaggio e cuocendola su una pietra d’ardesia coperta. Ecco così nascere uno dei più deliziosi prodotti della gastronomia ligure, che ancora oggi riscuote un successo incondizionato. La festa coinvolge tutte le associazioni cittadine, le quali organizzano numerosi momenti di festa e di gusto per i turisti e i residenti. Assolutamente da non perdere sono le distribuzioni gratuite del mattino, nelle quali assaggiare la focaccia “normale” e quella con le cipolle, e quella del pomeriggio con la regina della festa, la focaccia di Recco con il formaggio. Fanno da corollario alla festa musica, mercatini e tante iniziative. INFO: www.facebook.com.

MANGIALUNGA, Fontanegli (Genova) - Domenica 26 maggio si mangia e si cammina, in occasione della 20esima edizione del percorso enogastronomico che, lungo un tracciato di circa 5 chilometri, conduce il visitatore alla scoperta di ville e di creuse de Funtaneggi, i tipici viottoli locali. La camminata è suddivisa in nove tappe, ciascuna delle quali corrisponde a una degustazione con ottimi piatti liguri dall’aperitivo al dolce, rallegrati da buon vino e ottima musica. La particolarità dell’evento consiste nel non mangiare a tavola ma camminando, immersi nella natura. Ci sono anche un concorso fotografico e una lotteria. Ritrovo presso il campo sportivo di Fontanegli con partenze scaglionate in gruppi di 50 persone, dalle ore 11.00 alle ore 14.00. Informazioni: www.usfontanegli74.com

Leggi Anche Alla scoperta delle Langhe a bordo del Treno Storico enogastronomico

FESTA DEL TORTELLO E DEL PORCINO, Lago Viola di Vicchio di Mugello (Firenze) - Un "viaggio del gusto" lungo ben sei weekend, al Lago Viola a Vicchio di Mugello, in provincia di Firenze. L'occasione è la Festa del Tortello e del Porcino in cui questi due squisiti prodotti locali si alterano a ottimi piatti di carne chianina. Dopo l’appuntamento del 17 maggio, si continua fino al 24 giugno, ogni venerdì (solo a cena) e ogni sabato e domenica a pranzo e a cena, alla scoperta di tanti buoni sapori in una cornice naturale di grande bellezza. Per i bambini è allestito uno spazio giochi dedicato. A disposizione nel parcheggio un’area camper con sosta gratuita. Informazioni: https://www.facebook.com/festadeltortello

MOSTRA DEL CHIANTI, Montespertoli (Firenze) – Appuntamento nel cuore del Chianti, per un’intera settimana, da sabato 25 maggio a domenica 2 giugno, con i prodotti tipici, le tradizioni contadine, le grandi risorse di una terra prospera e bellissima. I produttori di Chianti espongono le loro etichette per la degustazione; in piazza del Popolo sono allestiti gli stand gastronomici di prodotti locali. Ci sono anche convegni tecnici, degustazioni gastronomiche, mostre, momenti musicali. INFO: www.mostradelchianti.it.

SAGRA DELLA FRITTATA, Montaquila (Isernia) – Appuntamento con la 41esima edizione di questa bella sagra, in programma sabato 25 e domenica 26 maggio, per celebrare un'antica tradizione culinaria molisana dell'Alta Valle del Volturno. Oltre alle occasioni per assaggiare questa prelibata specialità, ci sono visite guidate, laboratori, dibattiti, trekking, passeggiate a cavallo e in moto con il paesaggio dell'Alta Valle del Volturno come sfondo. Non può mancare la grande musica: dagli spettacoli folkloristici alla musica elettronica, passando per tre concerti di world music. Informazioni: www.facebook.com.

BEERCATANIA, Catania – Un lungo weekend, da giovedì 23 a domenica 26 maggio alla scoperta dei migliori birrifici artigianali siciliani. La sagra, con laboratori e assaggi guidati, è l’occasione in cui imparare tutti i segreti per produrre un’ottima birra. L’appuntamento, che vede la presenza di oltre 150 etichette di birre artigianali locali, proposte da una ventina di birrifici, è presso l’Istituto dei Ciechi Ardizzone Gioeni (via Etnea 595). C’è anche un’area food per accompagnare le bevute con panini gourmet, arancini, schiacciate, pane cunzato, fritture, e tante altre specialità siciliane. E alla fine, ci si può scatenare con musica live e dj set. Orari: giovedì e venerdì: dalle ore 17.00 alle ore 02.00; sabato e domenica: dalle ore 11.00 alle ore 02.00. Informazioni: www.beercatania.it.