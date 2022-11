Sagre di gusto: appuntamenti gastronomici per il fine settimana

BAGNA CAUDA DAY, Asti - Questa tipica preparazione piemontese è protagonista di una serie di appuntamenti, in calendario nell’ultimo weekend di novembre e nel primo di dicembre, con oltre 100 tra ristoranti, cantine e osterie che omaggiano il piatto tipico piemontese nella cena del venerdì e in pranzo e cena di sabato e domenica. La bagna cauda è una salsa tipica che viene servita con diverse varietà di verdure crude o cotte, in tre diverse varianti: Come Dio Comanda (secondo la ricetta tradizionale), Eretica (cioè con aglio stemperato) e Atea (senz’aglio). I locali aderenti all’iniziativa propongono menù a prezzi speciali e omaggiano i clienti del “bavagliolone 2022”, illustrato da Carlotta Castelnovi. C’è anche, per chi lo desidera, il “Kit del dopo bagnacauda”, per rimediare agli effetti collaterali di questo intenso piatto, con dentifricio “Baciami subito”, magnesia, grappa, torroncini. Informazioni: bagnacaudaday.it.

ACQUI & SAPORI, Aqui Terme, Alessandria – Appuntamento sabato 26 e domenica 27 novembre con tartufi, vini, ristorazione piemontese e intrattenimento musicale: protagonista è la mostra mercato delle tipicità enogastronomiche del territorio, ospitata presso l'area mercatale del centro città. Sono presenti tutte le tipicità del territorio, esposte negli stand allestiti presso il Centro Congressi: gli espositori propongono degustazioni e assaggi. Tra questi, nella sola giornata di domenica, non mancano i trifulau i cercatori d tartufo i loro preziosi tuberi. Sempre domenica 27 dalle ore 10 si svolge il Concorso Trifula d’Aich, mentre alle ore 14.30 c’è la Gara di ricerca tartufi. Informazioni: turismoacquiterme.it.

RE PANETTONE, Milano – Un primo assaggio di Natale: sabato 26 e domenica 27 si rinnova come tutti gli anni l’appuntamento con la manifestazione dedicata al panettone. Palazzo del Ghiaccio di Via Piranesi ospita i migliori pasticceri e le loro creazioni: come sempre ci sono assaggi gratuiti e le migliori produzioni di oltre 40 forni artigianali. La manifestazione è anche l’occasione in cui scoprire curiosità e segreti del dolce natalizio, quest’anno affiancato da molti altre delizie delle Feste, a partire dal “cugino” pandoro, fino ai mustaccioli, alla gubana (tipico prodotto friulano), al pampapato ferrarese e molti altri ancora. I prodotti sono preparati con ingredienti del tutto naturali, senza conservanti e dotati della Certificazione Re Panettone: una garanzia estesa tutto l’anno ai lievitati che recano il bollo di certificazione con ologramma anticontraffazione. Sono in programma anche i Laboratori Crescendo, con attività ideate per i bambini dagli 8 ai 13 anni (prenotazione obbligatoria online). Orari: sabato 26 novembre, dalle ore 10.00 alle 20.00; domenica 27 novembre, dalle ore 10.00 alle 19.00. Informazioni: www.repanettone.it.

ABBIATEGUSTO, Abbiategrasso (Milano) – Il Castello Visconteo di Abbiategrasso, come pure le vie del centro storico, nell’ultimo fine settimana di novembre ospitano le migliori specialità gastronomiche lombarde, nazionali e internazionali accomunate dal loro carattere di eccellenza. Ad Abbiategusto si incontrano oltre 100 espositori, produttori accuratamente selezionati, città Slow Food e i comuni della rete del “buon vivere” (di cui Abbiategrasso fa parte). Da non perdere anche FuoriAbbiategusto, l’evento che nei tre giorni della rassegna vede il coinvolgimento di negozi e ristoranti di tutto l’Abbiatense, con tanti appuntamenti di gusto. Informazioni: www.abbiategusto.it.

MERCATO DEI VINI DEI VIGNAIOLI INDIPENDENTI, Piacenza – Sono oltre 600, sono piccoli e indipendenti, e arrivano da tutta Italia: i vignaioli si riuniscono a Piacenza da sabato 26 a lunedì 28 novembre nei padiglioni della fiera piacentina, pronti a raccontare le loro storie e le loro esperienze attraverso centinaia di varietà di vini differenti. A disposizione loro e dei visitatori, circa 13.000 metri quadri espositivi per oltre 2.500 vini, 500 carrelli e 20 Artigiani del Cibo. Questi uomini e donne vivono e lavorano la terra prendendosi cura di una valle, di una collina, di un pendio di montagna o di un appezzamento in pianura, nella maniera più rispettosa dell’ambiente e producendo vini di grande qualità. L’evento è dunque l’occasione per conoscerli e incontrarli, con degustazioni guidate e verticali, insieme ad assaggi preparati dagli artigiani del cibo, realizzati con ottimi prodotti, quali il formaggio, i salumi emiliani e toscani, il pane tradizionale e i dolciumi. Informazioni: www.mercatodeivini.it.

NOVEMBER PORC, provincia di Parma – Quarto e ultimo fine settimana della kermesse iniziata il 4 novembre e in corso fino al 27 del mese: quattro città per altrettanti weekend consecutivi, in provincia di Parma, ospitano una delle sagre di gusto più famose dell’autunno, per esaltare e godere tutto il buon sapore della carne di maiale. November Porc, la staffetta più golosa d’Italia, dopo le tappe di Sissa Trecasali, Polesine Parmense e Zibello, arriva all’ultima tappa, in programma a Roccabianca dove, nel fine settimana 25-27 novembre, va in scena “Armonie di Spezie e Infusi”. Come in ogni tappa del percorso ci sono stand gastronomici, bancarelle, degustazioni gustose, serate musicali e animazioni per grandi e bambini. Si possono compiere viste alle più importanti testimonianze storico culturali presenti sulla Strada del Culatello. Inoltre, i ristoranti locali che prendono parte all’iniziativa “A Tavola con November Porc”, propongono menù ad hoc. Informazioni: www.novemberporc.com.

FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA, Sogliano al Rubicone (Forlì Cesena) – Seconda delle tre domeniche (il 20 e il 27 novembre e il 4 dicembre), in cui rendere omaggio al formaggio di fossa, tipico prodotto della vallata del Rubicone. Il paese amato da Giovanni Pascoli, situato tra le vallate del Rubicone e del Marecchia, è il luogo in cui scoprire tradizioni e cucina tipica, e gustare squisiti piatti romagnoli. Il formaggio di fossa è così chiamato dagli ambienti sotterranei scavati nel tufo in cui avvengono la fermentazione e la stagionatura delle forme di formaggio. In occasione della sagra sono in programma spettacoli teatrali, convegni, stand degli allevatori e coltivatori di Sogliano con i prodotti delle aziende agricole locali. Sono previste anche attività e momenti ricreativi per bambini. Le giornate della sagra sono anche l’occasione in cui ammirare mostre permanenti e visitare, con ingresso libero, i musei cittadini, tra cui il Museo del Disco d’Epoca, la Collezione di Arte Povera, il Museo della Linea Christa, il Museo Leonardo da Vinci e la Romagna, la Raccolta Veggiani, il Museo del Formaggio di Fossa e il Museo minerario. Le bancarelle dei mercatini allestiti nel centro storico offrono tanti prodotti locali. Informazioni: www.visitsoglianoalrubicone.it.

FOSSA, TARTUFO E VENERE, Mondaino (Rimini) – Domenica 27 novembre il formaggio di fossa è protagonista anche a Mondaino, borgo collinare dell'entroterra riminese. Gli fanno compagnia i tartufi, bianchi e neri, da scoprire nei menù tematici proposti dai ristoranti, dalle osterie e dagli agriturismi, e tanti prodotti di artigianato locale. È anche possibile visitare il Museo Paleontologico e la mostra delle Maioliche Mondainesi, allestita in Via Levante. Informazioni: www.mondainoeventi.it.

MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO DI VALTOPINA, Valtopina (PG) - Sabato 27 e domenica 28 novembre, a partire dalle ore 12, l’appuntamento è con la Mostra del Tartufo di Valtopina, giunta alla sua edizione numero 40 e dedicata al riconoscimento che l’UNESCO ha attribuito alla Cerca e cavatura del Tartufo nel dicembre 2021. La manifestazione è l’occasione per un viaggio alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni agroalimentari, con eccellenti produzioni stagionali, tra cui, oltre al tartufo, l'olio, il vino e i formaggi, in particolare i premiati pecorini dell'Appennino Umbro. Ci sono degustazioni, arte, musica e trekking fuori porta, passeggiate, cerca e cavatura del tartufo, ottime occasioni per scoprire il territorio Valtopinese e del Monte Subasio. Informazioni: www.facebook.com/MostradelTartufoValtopina.



SAGRA DEL FAGIOLO DI CONTRONE, Controne (SA) – Sabato 26 e domenica 27, a partire dalle ore 10, si svolge l’edizione numero 38 della sagra del Fagiolo di Controne. Controne è un borgo incastonato nella splendida cornice di campi e uliveti che si spingono fino alle pendici del massiccio degli Alburni. Qui la terra è resa particolarmente fertile e adatta alla coltivazione a causa della sua particolare composizione: il fagiolo locale ha buccia sottile e facilità di cottura. Le varietà sono numerose e variegate: c’è il fauciariello (di colore terreo e con piccole striature, la cui forma ricorda la falce), il lardariello, il suscella e il minichella, tutti di colore terreo-bruno e leggermente picchiettati. La tipologia più pregiata è l’ecotipo bianco: un fagiolo piccolo dai semi bianchissimi, di forma tondeggiante e leggermente ovoidale, senza macchie né occhi, che si raccoglie a novembre. Ecco allora la sagra per festeggiarlo e per gustarlo in molti piatti tipici, conditi con gli ottimi oli extravergini locali. Informazioni: www.facebook.com.