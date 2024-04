Sagre del week end: tra gusto e natura  

Gli appuntamenti per un fine settimana all’aria aperta, in compagnia di prodotti di eccellenza o di eventi nella natura

Ecco allora in primo piano gli ortaggi , i fiori , ma anche alcune prelibatezze di sapore più intenso al palato, come le carni e la cottura golosa per eccellenza: il fritto . Vediamo dunque dove andare e che cosa fare nel fine settimana, da venerdì 18 a domenica 21 aprile.

Le sagre gastronomiche e gli eventi in programma nel terzo week end di aprile parlano di primavera e di sapori freschi e gustosi, come vuole il desiderio di aria aperta e di allegra compagnia tipico di questo periodo.

SAGRA DEI SPARASI DE MAMBROTTA. Mabrotta di San Martino Buon Albergo (Verona) La sagra degli asparagi, in calendario da giovedì 18 a mercoledì 1° maggio a Mambrotta, frazione di San Martino Buon Albergo, propone le deliziose ricette del territorio e tanta musica per rallegrare le serate dopo aver soddisfatto l’appetito. Gli stand gastronomici sono aperti tutti i giorni a partire dalle ore 19.00, mentre nei festivi si può anche pranzare dalle 12.00 alle 14.00. Sono in programma anche alcuni appuntamenti collaterali, tra cui la biciclettata del 25 aprile. Tutte le informazioni sul sito e sulla pagina Facebook. www.sagradeisparasi.it; www.facebook.com/Sagradeisparasi/.

MARCIA & BEIV, Ceresole d’Alba (Alba) Una giornata a spasso tra le colline del Roero, nel Cuneese, alla scoperta di natura e sapori della tradizione: l’appuntamento è domenica 21 aprile per una gita enogastronomica nel Roero, tra il dolce saliscendi delle colline. Il tracciato è un percorso a tappe di 10 km su strade poco trafficate o tra campi di granoturco e noccioleti. Si parte da piazza Vittorio Emanuele II tra le 09.30 e le 10.30; lungo il percorso sono previsti momenti di animazione e intrattenimento, ma soprattutto cinque tappe di gusto alla scoperta dei sapori della tradizione locale, per una sosta corroborante dagli antipasti al dolce, accompagnati da un buon bicchiere di vino. Prenotazione obbligatoria. Informazioni: www.facebook.com



MESSER TULIPANO, Castello di Pralormo (Torino) Continua la 24esima edizione della manifestazione che, fino al 1° maggio, anima di colori e profumi primaverili il parco storico del Castello di Pralormo: “Messer Tulipano!” mette in bella mostra 100.000 tulipani e narcisi in fioritura nel parco del Castello, in bella mostra di sé in un piantamento rinnovato nelle varietà e nell’aspetto, ma rispettoso del progetto realizzato nel XIX secolo dall’architetto di corte Xavier Kurten, artefice di alcuni dei più importanti giardini delle residenze sabaude. Le aiuole sono progettate in forme diverse ma sempre senza alterare l’impianto storico e prospettico del parco. Nelle pertinenze sono allestite mostre ed esposizioni a tema; aree specifiche sono riservate al giardinaggio, alle eccellenze enogastronomiche del territorio e alle degustazioni, e allo shopping. Ci sono anche zone pic-nic e, nei negozi del paese, la possibilità di acquistare i prodotti delle cascine locali. Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00 sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Informazioni: www.castellodipralormo.com.

Leggi Anche Alto Adige, sapori di primavera ed eventi imperdibili

SAGRA DELLE RANE, San Ponso Canavese (Torino) Ponso Canavese, in provincia di Torino, attende i visitatori da giovedì 19/04 a domenica 28 aprile per un gustosissimo evento della tradizione locale, nel quale le rane sono grandi protagoniste dei piatti proposti dagli stand gastronomici. Per completare lo spasso ci sono giochi per i bambini, musica, il raduno di Fiat 500 e auto storiche (domenica 21), e quello dei trattori d’epoca (giovedì 25 aprile). Ci sono anche momenti di intrattenimento per tutti e visite guidate al Battistero romanico. Tra gli appuntamenti per i piccoli segnaliamo anche il “Battesimo della Sella” a dorso di pony, le esercitazioni e i giochi di squadra con il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per diventare “pompiere per un giorno”. Per i pranzi e le cene è gradita la prenotazione; possibilità di piatti d’asporto (con prenotazione entro le ore 18.00). Informazioni: www.sagradelleranesanponsocanavese.it.



FESTA DELLA SPOJA LORDA E DELLE PRIMIZIE DI PRIMAVERA, Brisighella (Ravenna) Domenica 21 aprile è la giornata perfetta per scoprire la Spoja Lorda, una specialità locale a base di pasta fresca tirata a mano dalle “sfogline”, sulla quale viene spalmato un delizioso “battuto” a base di formaggio fresco, parmigiano, uova e noce moscata e poi ricoperto da un’altra sfoglia. Oltre alla tipica spoja lorda in brodo di cappone, si può gustare anche la variante con carciofo moretto e guanciale di mora romagnola. Il ritrovo è a Parco Ugonia e Parco Caduti di Nassirja (Parco Diletti) nel centro storico di Brisighella dalle ore 9.00 alle ore 21.00. Nel corso della festa sono presenti anche le “sfogline” per dimostrazioni di preparazione di Spoja Lorda con assaggi. Per informazioni: www.facebook.com/BrisighellaOspitale.



FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’AQUILONE, Cervia (Rimini) Da sabato 20 aprile al 1° maggio le spiagge di Cervia ospitano una coloratissima manifestazione che sa di sole e di vento: il Festival Internazionale dell’Aquilone propone dieci giorni di spettacolo tra cielo, mare e acrobatici voli colorati. Come ogni anno, il cielo di Cervia si riempirà di coloratissimi aquiloni, frutto della fantasia e della creatività di circa 2000 aquilonisti provenienti da oltre 30 paesi per uno dei raduni più famosi al mondo. I visitatori possono ammirare le prodezze di creazioni provenienti dalle più lontane tradizioni e dalle più diverse discipline: ci sono le esibizioni acrobatiche, i “combattimenti“, gli aquiloni da trazione e kite surf; in programma, inoltre, laboratori didattici per bambini e spazi riservati ai “novellini” dell’arte. Non mancano mostre, conferenze, mercatini a tema, musica, spettacoli, buona cucina e persino spettacolari voli in notturna. Informazioni: www.festivalinternazionaleaquilone.com.

Leggi Anche Val d'Orcia, territorio da gustare nelle botteghe e nelle cantine

SAGRA DELLA BISTECCA ALLA FIORENTINA E FESTA DEL PANE DI GRANO ROMAGNOLO, Ranchio di Sarsina (Forlì Cesena) Domenica 21 aprile una grande festa di sapori a partire dalle ore 12.00 per questa bella sagra dedicata alla Bistecca alla fiorentina di razza romagnola accompagnata dalla Festa del Pane di Romagna: un appuntamento di tradizione, cucina tipica e divertimento, nello scenario delle colline romagnole. Tra le bontà da non perdere ci sono le penne al ragù, la bistecca alla fiorentina di razza romagnola, la tagliata di razza romagnola al sale grosso e rosmarino, dolci casalinghi e bevande. Non manca il mercatino dei prodotti tipici, tanta musica a partire dal pomeriggio e Intrattenimenti vari per tutte le età per bambini e adulti. INFO: www.prolocoranchio.it/



FRITTO MISTO, Ascoli Piceno Torna anche quest’anno la grande festa con uno dei sapori più golosi della tradizione, il fritto misto. La festa, giunta alla sua 19esima edizione, come ogni anno propone tutti i sapori più sfiziosi legati a questo deliziosa forma di cottura: da venerdì 19 a domenica 28 aprile il PalaFritto di Ascoli Piceno si trasforma in un tripudio di arancini siciliani, olive all'ascolana, panzerotti, pizza fritta napoletana, gnocco fritto di Modena, fish and chip britannico e tempura giapponese, per dieci squisiti giorni di gusto e tradizione. Partecipano alla manifestazione alcuni chef di eccezione, i quali contribuiscono a creare un percorso di gusto nel quale assaggiare ricette selezionate tra le più stuzzicanti specialità rigorosamente a base di fritto. Sono in programma cooking show, un’area dedicata alle farine, la zona “enoteca” e divertimento assicurato anche per i bambini, grazie a laboratori pensati per loro. Confermate l’area Chips, interamente dedicata a questa preparazione, fatta con patate bianche di montagna, carote e zucchine; l’area “Questa pasta ti conquista” in cui degustare paste cult italiane come tortellini alla crema di parmigiano, tortelli di zucca, “mezzanielli” alla genovese, rigatoni alla carbonara, agnolotti piemontesi, malloreddus sardi e molto altro ancora; e l’area Erbe Spontanee, per imparare a riconoscerle e a cucinarle. Informazioni: https://visitascoli.it/eventi/fritto-misto-2024/