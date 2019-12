Sagre del fine settimana: i sapori che anticipano il Natale

Quest’anno il calendario non ci favorisce e ci accorda due soli giorni per il Ponte dell’Immacolata : sono comunque numerosi e dolcissimi gli appuntamenti previsti in queste giornate che anticipano già il Natale . I dolci sono protagonisti un po’ dappertutto, ma non mancano le carni più gustose, i vini e i distillati. Ecco allora una selezione di eventi da Nord a Sud , per il fine settimana 6-8 dicembre.

LA NOTTE DEGLI ALAMBICCHI ACCESI - Santa Massenza (Trento) - Atmosfere suggestive e magia del passato nel fine settimana 6 – 8 dicembre tra le strade del borgo alla scoperta della produzione artigianale di grappa. La Notte degli Alambicchi Accesi vede un originale spettacolo di teatro itinerante che fa da linea guida alla scoperta delle antiche e sapienti tecniche di distillazione. Un tempo, il rituale aveva inizio al calar delle tenebre e coinvolgeva le tredici famiglie di distillatori del paese, cinque delle quali sono in attività ancora oggi. Tornano così a rivivere procedimenti scientifici e riti simbolici che accompagnano la lavorazione della grappa fino ad un prodotto di squisita bontà. Durante la festa storie e leggende sono narrate dai maestri distillatori davanti agli alambicchi in rame, negli stessi luoghi in cui si alimentavano le caldaie di legna di pino, in attesa delle prime gocce di grappa. INFORMAZIONI - www.visittrentino.info.



DOLCI TERRE DI NOVI - Novi Ligure (Alessandria) - Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre i prodotti tipici e le bontà locali, come vino, farinata e birra artigianale si danno appuntamento presso il Centro fieristico di viale dei Campionissimi. La manifestazione raccoglie le migliori produzioni del territorio e le propone ai visitatori in una rassegna di delizie dolciarie, vitivinicole e gastronomiche. Ci sono il Bar-Cioccolateria l'Enoteca, lo spazio degustazioni in cui assaporare i piatti della tradizione novese e la Farinata di Novi, piatto tipico a base di farina di ceci. Tra gli eventi collaterali spiccano la Notte Bianca (sabato 7 dicembre), una rassegna musicale con Corali e Concerto Gospel. La manifestazione è a ingresso gratuito. INFORMAZIONI: www.dolciterredinovi.it.



ARTE E SAPORI... ASPETTANDO IL NATALE - Santo Stefano d'Aveto (Genova) - Atmosfere natalizie con tanto di frittelle e vin brulè, con i Mercatini e la Casa di Babbo Natale, fino a domenica 22 dicembre. Tutti i sabati e le domeniche del mese le strade e gli angoli più suggestivi del borgo, il castello, il fiume, si illuminano con i riflessi delle luci dei mercatini di Natale, con stand aperti a orario continuato dalle 10.00 alle 18.00 nel Bocciodromo Arvigo. Ci sono anche la Casa di Babbo Natale, laboratori creativi per i bambini e musiche di fisarmonica. INFORMAZIONI: www.unamontagnadiaccoglienza.it.



SAGRA DI SUVERETO, SAGRA DEL CINGHIALE - Suvereto (Livorno) - Domeniche di gusto nella campagna toscana con la deliziosa carne di cinghiale preparata seguendo le ricette locali, servita in un'atmosfera tipicamente medievale. Appuntamento il 1° e l’8 dicembre con tanta buona gastronomia, mostre, spettacoli di strada, rievocazioni storiche con arcieri, musici e insegne lungo i vicoli, le piazzette, i chiostri e i gioielli d'arte del borgo, nell’atmosfera festosa delle tradizioni contadine, Ci sono il mercatino dell’artigianato e delle produzioni locali, artisti del legno e del metallo e soprattutto tante gustose ricette della cucina tipica locale, olio e il vino. INFORMAZIONI: www.suvereto.net.



FESTA DELL'OLIO - San Quirico d'Orcia (Siena) - Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre la Val d’Orcia celebra il suo rinomato olio con una festa che, secondo la tradizione segna l’inizio della stagione fredda. Sono tante le iniziative in programma, dedicate al pubblico di tutte le età. La tipica sagra di paese, con prodotti genuini e preparati al momento, anima il centro storico con stand gastronomici, degustazioni e occasioni di acquisto. Su grandi bracieri vengono abbrustolite le tipiche bruschette toscane mentre bande musicali, trampolieri e spettacoli di giocolieria faranno da allegro contorno ai profumi e ai sapori. INFORMAZIONI: lafestadellolio.com.



CIOCCOVISCIOLA DI NATALE - Pergola (Pesaro e Urbino) Cioccolato e visciola si incontrano in un connubio di delizie per il palato, nel fine settimana 6-8 dicembre. Pergola, borgo situato nel cuore delle Marche, festeggia la gustosa accoppiata cioccolato-visciolata, la bevanda alcolica che si ottiene facendo fermentare le visciole, ciliegie acide, con il vino Vernacolo. Le vie del centro sono affollate di bancarelle con idee regalo, prodotti tipici e artisti di strada pronti a esibirsi con numeri stupefacenti. INFORMAZIONI www.pergolainforma.it.



CIOCCOVINDOLI - Ovindoli (L'Aquila) - Un weekend “cioccolatoso” nel cuore del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, da venerdì 6 a domenica 8 dicembre. Le viuzze del centro storico ospitano torte, praline, torrone, liquori e altre prelibatezze preparate da maestri cioccolatieri di tutta Italia. Gli stand enogastronomici propongono anche altri ottimi prodotti tipici locali e ci sono spettacoli folkloristici e musica. INFORMAZIONI sulla pagina Facebook dell'evento.



CHOCOMODICA - Modica (Ragusa) - Un dolcissimo calendario di eventi, tra degustazioni, iniziative culturali, laboratori di pasticceria, barocco e curiosità, anima il weekend dell'Immacolata tra dolcezza e divertimento. Si comincia martedì 5 dicembre e si prosegue fino a domenica 8 con tanti appuntamenti tra le piazze e le strade del centro storico siciliano, con convegni, degustazioni guidate, laboratori e attività culturali e didattiche. Quattro le aree tematiche: area commerciale, per acquistare cacao e cioccolato; area didattico-culturale, con degustazioni guidate, laboratori di cucina, workshop, percorsi espositivi alla scoperta delle bellezze artistiche e architettoniche di Modica; area intrattenimento, con giochi, esibizioni, parate e iniziative per grandi e piccoli; special event, in cui celebrare il legame storico e indissolubile tra Modica e il cioccolato attraverso spettacoli ed eventi. INFORMAZIONI www.chocomodicaofficial.it.



SPINCIA DAYS – Custonaci (Trapani) - Questa bella festa tradizionale celebra il dolce tipico locale, la spincia, una frittella morbida e dalla forma irregolare, realizzata con farina, patate e altri ingredienti. La festa, è preceduta dalla novena dedicata alla Madonna, con una Messa solenne e una grande processione. E dopo le celebrazioni sacre, la golosità si scatena tra tanti prodotti dolcissimi. :INFORMAZIONI sulla Pagina Facebook.