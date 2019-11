Milano: appuntamento con L’Artigiano in Fiera

Arriva alla sua edizione numero 24 la grande kermesse pre-natalizia dell’ Artigiano in fiera, la più importante manifestazione al mondo dedicata alle arti e mestier i. Per nove giorni, dal 30 novembre all’8 dicembre, il polo fieristico di Fieramilano Rho-Pero riunisce circa 3000 artigian i provenienti da circa 100 Paesi , presenti con le loro creazioni, oggetti tipici e prodotti della più varia natura, tutti accomunati dall’originalità e dalla manifattura d’eccellenza. Si entra in fiera dalle 10.00 alle 22.30 dopo essersi muniti di un pass gratuito.

Per ottenere il pass, indispensabile per accedere all’evento, basta registrarsi al sito pass.artigianoinfiera.it: qui, con pochi e semplici passaggi, si completa la registrazione necessaria per ricevere il tagliando di ingresso gratuito, valido per tutte le giornate della fiera. Il tagliando viene fornito via mail e può essere conservato su smartphone, tablet o essere stampato su carta, oltre ad essere sempre disponibile e recuperabile sul proprio account. Il pass è nominale, personale e non cedibile, chi non è in possesso di un indirizzo email può essere registrato anche da conoscenti, amici o parenti.



I nove padiglioni che ospitano la manifestazione sono un vero e proprio giro del mondo tra tradizioni, culture e autenticità, lungo un percorso a tappe in cui conoscere dal vivo artigiani provenienti da ogni angolo del globo, scoprendone la cultura e l’identità, insieme a prodotti sempre caratterizzati dall’autenticità delle materie prime, dall’alta qualità della lavorazione e dall’originalità che li rende inimitabili.

Dato che la gastronomia è uno dei modi in cui meglio si esprime la cultura di una regione del mondo, L’artigiano in Fiera è anche un grande viaggio nei sapori. A disposizione dei visitatori ci sono ben 42 ristoranti artigianali e 21 luoghi del gusto, allestiti anche per il consumo in loco, oltre a centinaia di artigiani che propongono i prodotti tipici delle loro regioni e i piatti da tutta Italia, dall’Europa e dal mondo: dalla pizza napoletana verace alla paella spagnola, dai pizzoccheri valtellinesi ai ravioli e ai baozi freschi della Cina, dalla profumata pasticceria siciliana ai bretzel austriaci fino alle bombette pugliesi e agli autentici falafel e hummus dal Medio Oriente.



L’Atelier della Moda e del Design, il salone tematico situato nel Padiglione 4 e dedicato a fashion e design di alto livello, raccoglie le creazioni di oltre 50 tra imprese sartoriali e gioiellerie artigianali. Sempre nel padiglione 4 trova spazio il salone La Tua Casa, con le eccellenze di circa 100 imprese artigiane attraverso soluzioni smart e originali per l’arredamento e la valorizzazione degli spazi su misura, con le migliori proposte per arredare la casa, valorizzarne gli ambienti o donarle un look tutto nuovo.



Il padiglione 6 ospita invece il Salone della Creatività, che compie dieci anni dalla sua prima apparizione in Artigiano in Fiera e conferma il suo successo raccogliendo tutte le arti creative e manuali, come decoupage, patchwork, quilting, crochet, tricot, ricamo, scrapbooking, tessuti, filati, perline. Ci sono oltre 40 stand con idee regalo dedicate all’oggettistica e alla decorazione e con i kit completi per mettersi alla prova in un nuovo hobby creativo, magari approfittando di uno dei workshop della Creative Academy per cominciare alla grande.



Non mancano neppure i tradizionali momenti con musica e canti popolari, folclore e danze tradizionali, con live performance tra le tradizioni del mondo.

Per scoprire tutte le novità di Artigiano in Fiera 2019 e per gli itinerari consigliati per semplificare l’accesso alla manifestazione visitare il sito www.artigianoinfiera.it.